Générateur d'Instructions pour Cours d'Art pour des Leçons Engagées

Générez des plans de cours d'art personnalisés pour les élèves, puis donnez-leur vie avec des instructions vidéo dynamiques en utilisant la fonctionnalité Texte-à-vidéo de HeyGen.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Libérez la créativité dans les projets artistiques avec une démonstration de 90 secondes mettant en avant l'éditeur intuitif de glisser-déposer. Cette vidéo est conçue pour les enseignants d'art occupés et les développeurs de programmes, utilisant un style visuel dynamique et engageant et un narrateur enthousiaste. Mettez en avant les modèles et scènes de HeyGen ainsi que la vaste bibliothèque de médias/stock pour créer rapidement des plans de cours artistiques personnalisés pour les élèves.
Exemple de Prompt 2
Explorez l'avenir de la conception pédagogique avec une vidéo de 2 minutes démontrant le potentiel d'un générateur d'art AI pour créer des indices visuels. Destinée aux concepteurs pédagogiques et éducateurs désireux d'intégrer des outils AI de pointe, la vidéo adoptera un style visuel et audio sophistiqué et informatif, en utilisant les avatars AI de HeyGen et la génération de voix off pour expliquer clairement des concepts complexes.
Exemple de Prompt 3
Apprenez à créer rapidement des plans de cours gratuits et de haute qualité dans une vidéo de 45 secondes conçue pour les nouveaux professeurs d'art ou ceux avec un budget limité. Présentez un style visuel amical et accessible avec des coupes rapides démontrant l'efficacité, accompagné d'un ton utile et encourageant. Mettez en avant la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen et les sous-titres/captions automatiques pour garantir que chaque instruction est claire et concise.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur d'Instructions pour Cours d'Art

Créez sans effort des plans de cours d'art engageants et personnalisés pour votre classe avec notre générateur d'instructions intuitif alimenté par AI, conçu pour les enseignants par des experts.

1
Step 1
Sélectionner les Paramètres de la Leçon
Les enseignants sélectionnent le niveau scolaire, le sujet et le thème de la leçon souhaitée. Cela définit la base pour les instructions artistiques générées par AI.
2
Step 2
Générer des Instructions Personnalisées
Notre Chatbot AI utilise vos paramètres spécifiés pour générer des instructions complètes pour la classe d'art, avec des objectifs d'apprentissage et des activités engageantes.
3
Step 3
Personnaliser Votre Plan
Affinez votre plan de cours en utilisant l'éditeur intuitif de glisser-déposer. Ajoutez facilement des indices visuels, téléchargez vos propres photos ou choisissez parmi une bibliothèque d'images de stock.
4
Step 4
Appliquer & Inspirer
Appliquez sans effort vos plans de cours d'art générés en classe. Encouragez les élèves avec des projets artistiques engageants qui favorisent la créativité et atteignent les objectifs pédagogiques.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créer des Suggestions Dynamiques pour l'Instruction Artistique

Générez des suggestions vidéo courtes et engageantes et des indices visuels pour les projets artistiques, stimulant la créativité et guidant efficacement les élèves.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider les concepteurs pédagogiques à créer des plans de cours d'art engageants ?

HeyGen permet aux concepteurs pédagogiques de transformer des plans de cours écrits et des instructions de classe d'art en contenu vidéo dynamique en utilisant des avatars AI avancés et la génération de texte-à-vidéo. Cela aide les enseignants à présenter des indices visuels complexes et des suggestions de projets plus efficacement aux élèves.

Quelles options de personnalisation HeyGen offre-t-il pour créer des vidéos d'instruction artistique ?

HeyGen propose une suite robuste d'options de personnalisation, y compris des modèles conçus professionnellement et la possibilité de télécharger vos propres photos ou d'utiliser des images de stock. Vous pouvez facilement adapter vos instructions vidéo avec des contrôles de branding pour s'aligner avec des projets artistiques spécifiques ou des modèles de plans de cours.

Les enseignants peuvent-ils générer rapidement du contenu éducatif en utilisant les capacités AI de HeyGen ?

Oui, HeyGen permet aux enseignants de générer efficacement des vidéos éducatives de haute qualité en utilisant des avatars AI et une technologie puissante de texte-à-vidéo. Cela simplifie la création d'instructions claires pour les cours d'art et d'indices visuels pour les élèves, économisant ainsi un temps précieux.

HeyGen prend-il en charge divers formats pour partager des plans de cours vidéo générés par AI ?

HeyGen prend en charge le redimensionnement flexible des ratios d'aspect et diverses options d'exportation, ce qui facilite le partage de vos plans de cours vidéo générés par AI sur différentes plateformes. De plus, les sous-titres et captions automatiques garantissent que vos instructions de classe d'art sont accessibles à tous les élèves.

