Créez des visuels impressionnants avec le Créateur de Vidéos d'Architecture
Transforme tes conceptions en expériences immersives en utilisant le Générateur de Vidéo à partir d'Images avec IA et explore des styles dynamiques de mouvement de caméra pour des visites architecturales 3D captivantes.
Explorer des exemples
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer une simple instruction en une vidéo complète.
Tu n'aimes pas le résultat ?
Essaie l'une de ces commandes.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer une simple instruction en une vidéo complète.
Dans cette plongée technique de 2 minutes, découvrez comment MyArchitectAI révolutionne le processus de conception pour les architectes professionnels et les étudiants. La vidéo mettra en lumière l'intégration du rendu AI basé sur le cloud avec les modèles et scènes de HeyGen, offrant un aperçu complet de la manière dont ces outils optimisent les flux de travail des projets. Le style visuel sera élégant et professionnel, avec une voix off générée par les avatars AI de HeyGen, assurant clarté et engagement à tout moment.
Créez une vidéo captivante de 60 secondes qui transforme des images statiques en un voyage architectural vibrant en utilisant le Générateur de Vidéo à partir d'Images IA. Destinée aux professionnels créatifs et aux amateurs, cette vidéo utilisera la bibliothèque de médias/supports de stock de HeyGen pour améliorer vos visuels avec des actifs de haute qualité. La vidéo comportera des transitions fluides et des effets d'ambiance subtils, accompagnés d'une piste instrumentale relaxante pour captiver votre audience.
Explorez les possibilités des modèles de vidéo dans une vidéo de 75 secondes conçue pour les étudiants et les éducateurs en architecture. Cette vidéo démontrera comment utiliser efficacement le redimensionnement du rapport d'aspect et les exportations de HeyGen pour personnaliser vos présentations pour différentes plateformes. Le style visuel sera éducatif mais engageant, avec des sous-titres pour assurer l'accessibilité. Mettez en avant la compétence technique des outils de rendu assistés par IA, rendant les concepts complexes faciles à comprendre et visuellement attrayants.
Moteur Créatif
Sans équipement. Sans coupures. Juste toi Agent Vidéo IA en action
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer une simple instruction en une vidéo complète.
Création de Vidéo Native
Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.
Génération de vidéo de bout en bout
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
Construit avec Structure et Objectif
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
Cas d'utilisation
HeyGen révolutionne le paysage des créateurs de vidéos d'architecture en exploitant les générateurs d'images en vidéo avec IA et les outils de rendu avec IA pour créer des visites architecturales en 3D stupéfiantes. Avec HeyGen, les architectes peuvent transformer sans effort les conceptions en expériences visuelles captivantes, améliorant ainsi les présentations aux clients et les échantillons de projets.
Génère des vidéos et des clips attrayants pour les réseaux sociaux en quelques minutes.
Quickly create visually appealing architectural videos for social media, capturing attention and showcasing designs effectively.
Stimulez la participation et la rétention dans la formation avec l'IA.
Enhance architectural training programs with immersive video content, improving understanding and retention of complex design concepts.
Questions Fréquentes
Comment l'IA de HeyGen's Image to Video Generator améliore-t-elle les présentations architecturales ?
Le générateur de vidéo à partir d'images IA de HeyGen transforme des conceptions architecturales statiques en vidéos dynamiques, offrant une manière fluide de présenter des projets avec des styles de mouvement de caméra attrayants et des effets environnementaux. Cet outil est parfait pour créer des visites architecturales 3D convaincantes.
Qu'est-ce qui rend HeyGen un créateur de vidéos d'architecture efficace ?
HeyGen se distingue en tant que créateur de vidéos d'architecture en proposant des modèles de vidéos personnalisables et des outils de rendu assistés par IA qui accélèrent le processus de création. Son rendu dans le cloud assisté par IA assure des résultats de haute qualité sans nécessiter un matériel informatique conséquent.
HeyGen peut-il répondre aux besoins techniques pour le logiciel de rendu ?
Oui, HeyGen prend en charge les besoins techniques en intégrant des outils de rendu IA avancés qui fonctionnent sans accroc avec le logiciel de rendu existant. Cela permet une production efficace de vidéos architecturales de haute qualité avec un contrôle précis sur les styles de mouvement de caméra.
Quelles caractéristiques MyArchitectAI offre-t-il pour la création de vidéos architecturales ?
MyArchitectAI, une fonction de HeyGen, offre des outils robustes pour créer des vidéos architecturales détaillées. Il inclut des options pour le contrôle de la marque, telles que la personnalisation du logo et de la couleur, et l'accès à une vaste bibliothèque de médias pour enrichir le contenu vidéo.