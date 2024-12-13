Créateur de Vidéos d'Arcade : Démos AI Simplifiées

Exploitez les avatars AI pour créer des démonstrations de produits captivantes et accélérer les cycles de vente sans effort.

Imaginez créer un court-métrage vibrant de 30 secondes dans le style d'un créateur de vidéos d'arcade pour les entrepreneurs créatifs, conçu avec des visuels rétro-futuristes et une bande-son énergique de synth-wave, mettant en avant la rapidité avec laquelle ils peuvent transformer des idées en création de contenu captivant grâce à la fonctionnalité efficace de texte-à-vidéo de HeyGen.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une démonstration produit engageante de 45 secondes pour les agences de marketing, mettant en scène des Acteurs AI professionnels dans des décors modernes et élégants, accompagnés d'une voix off AI claire et articulée, démontrant comment les avatars AI avancés de HeyGen donnent vie aux campagnes avec un réalisme inégalé.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo inspirante de 60 secondes sur les histoires de produits pour les entreprises de commerce électronique, utilisant un style visuel cinématographique avec une musique de fond émotive, visant à les aider à créer des publicités gagnantes avec l'AI en exploitant les divers Modèles et scènes de HeyGen pour créer des récits captivants qui résonnent profondément avec les clients.
Exemple de Prompt 3
Construisez une démonstration interactive informative de 30 secondes pour les éducateurs, utilisant une approche visuelle propre et pédagogique avec des graphiques animés et une voix off amicale, illustrant comment tout créateur de vidéos peut simplifier des sujets complexes et augmenter l'engagement grâce aux capacités précises de génération de voix off de HeyGen.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos d'Arcade

Créez facilement des démonstrations de produits captivantes et des vidéos marketing avec des Acteurs AI et des éléments interactifs, conçus pour capter l'attention et obtenir des résultats pour les agences de marketing.

1
Step 1
Créez Votre Histoire de Produit Captivante
Commencez par transformer votre script en contenu vidéo dynamique. Utilisez notre puissante fonctionnalité de texte-à-vidéo pour générer rapidement des visuels captivants, parfaits pour présenter des histoires de produits ou des publicités.
2
Step 2
Améliorez avec des Avatars AI
Donnez vie à vos récits en intégrant des avatars AI réalistes. Choisissez parmi une sélection diversifiée pour présenter votre produit, expliquer les fonctionnalités et établir un lien personnel avec votre audience.
3
Step 3
Personnalisez avec des Formulaires Interactifs
Augmentez l'engagement et recueillez des informations précieuses en ajoutant des Formulaires interactifs directement dans votre vidéo. Parfait pour capturer des prospects ou recueillir des retours dans vos démonstrations interactives.
4
Step 4
Partagez et Optimisez pour Toute Plateforme
Préparez votre vidéo pour une portée et un impact mondiaux. Utilisez le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect pour adapter votre contenu à diverses plateformes, garantissant que votre message soit superbe partout.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en Avant les Histoires de Produits et les Démos

Développez des histoires de produits captivantes et des démonstrations interactives avec des Acteurs AI pour démontrer les capacités de votre créateur de vidéos d'arcade.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer ma création de contenu vidéo avec l'AI ?

HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos captivantes en utilisant des Acteurs AI réalistes et une voix off synthétique, transformant le texte en histoires de produits engageantes ou en vidéos dynamiques pour les réseaux sociaux. Ce puissant créateur de vidéos simplifie votre processus de création de contenu, le rendant accessible même sans expérience préalable en montage vidéo.

HeyGen peut-il aider les agences de marketing à créer des publicités gagnantes et des démonstrations de produits engageantes ?

Absolument, HeyGen est conçu pour permettre aux agences de marketing de créer des publicités gagnantes avec l'AI et de développer des démonstrations de produits hautement engageantes. Notre Agent Vidéo AI peut présenter efficacement votre produit, vous aidant à capter l'attention et à transmettre votre message de manière puissante pour stimuler l'engagement.

Des connaissances spécialisées en montage vidéo sont-elles nécessaires pour utiliser HeyGen pour du contenu créatif ?

Non, HeyGen offre une plateforme conviviale qui ne nécessite aucun code, en faisant un créateur de vidéos intuitif pour que quiconque puisse produire des vidéos de haute qualité. Vous pouvez exploiter nos modèles et scènes ainsi que nos outils alimentés par l'AI pour générer un visage et donner vie à vos histoires de produits sans effort.

Quelles options de personnalisation HeyGen offre-t-il pour le branding dans mes vidéos créatives ?

HeyGen fournit des contrôles de branding étendus, vous permettant d'intégrer votre logo, vos couleurs préférées et des liens personnalisés dans vos vidéos. Vous pouvez également utiliser notre bibliothèque diversifiée de modèles et de scènes pour vous assurer que vos publicités vidéo AI et autres contenus reflètent constamment l'identité unique de votre marque.

