Cas d'utilisation

Les capacités du créateur de vidéos AR de HeyGen renforcent les créateurs et les éducateurs pour concevoir des expériences immersives en utilisant des plateformes de réalité augmentée et des outils de création AR. En exploitant des objets 3D, des images déclencheuses et le suivi de surfaces, HeyGen améliore l'apprentissage et le récit d'histoires, ce qui en fait un choix idéal pour ceux qui recherchent du contenu innovant et engageant.