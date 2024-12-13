Créez des vidéos impressionnantes avec AR Video Maker
Débloquez un apprentissage immersif avec notre plateforme de réalité augmentée et d'avatars d'intelligence artificielle pour la création de contenu captivant.
Explorer des exemples
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer une simple instruction en une vidéo complète.
Dans cette vidéo de 2 minutes, les éducateurs et les formateurs découvriront la puissance de l'apprentissage immersif à travers des plateformes de réalité augmentée. Le récit se concentrera sur la manière dont les outils de création AR peuvent transformer les méthodes d'enseignement traditionnelles en intégrant des images déclencheuses et la technologie ARKit. Avec la fonction de texte à vidéo de HeyGen, la vidéo présentera une histoire claire et captivante, soutenue par une voix off professionnelle, pour captiver un public qui cherche à améliorer son contenu éducatif avec la RA.
Explorez le potentiel créatif des vidéastes AR dans une vidéo de 60 secondes destinée aux artistes numériques et créateurs de contenu. Ce récit mettra en avant l'intégration parfaite entre ARCore et les objets 3D, démontrant comment ces outils peuvent rehausser la narration visuelle. La vidéo adoptera un style visuel vibrant et artistique, complété par une bande sonore dynamique, et utilisera les avatars IA de HeyGen pour donner vie à l'histoire, captivant ceux qui prospèrent dans l'innovation et la créativité.
Une plongée technique de 75 secondes dans le monde des outils de création de RA attend les développeurs et les professionnels de la technologie. Cette vidéo dévoilera les complexités des plateformes de réalité augmentée, en se concentrant sur les aspects techniques du suivi de surfaces et des images déclencheuses. Avec le soutien de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen, la vidéo présentera des visuels de haute qualité et une bande sonore sophistiquée, conçue pour capturer l'attention d'un public cherchant à élargir son expérience technique dans le développement de la RA.
Création de Vidéo Native
Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.
Génération de vidéo de bout en bout
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
Construit avec Structure et Objectif
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
Cas d'utilisation
Les capacités du créateur de vidéos AR de HeyGen renforcent les créateurs et les éducateurs pour concevoir des expériences immersives en utilisant des plateformes de réalité augmentée et des outils de création AR. En exploitant des objets 3D, des images déclencheuses et le suivi de surfaces, HeyGen améliore l'apprentissage et le récit d'histoires, ce qui en fait un choix idéal pour ceux qui recherchent du contenu innovant et engageant.
Créez des annonces à fort impact avec la vidéo IA.
Quickly produce captivating ads using AI video, integrating AR elements for a more immersive viewer experience.
Boostez l'apprentissage avec des cours immersifs.
Develop engaging courses that reach global audiences, utilizing AR to create interactive and immersive learning environments.
Questions Fréquentes
Comment HeyGen améliore-t-elle la création de vidéos en RA ?
HeyGen propose un puissant créateur de vidéos AR qui s'intègre parfaitement aux plateformes de réalité augmentée, permettant aux utilisateurs de créer des expériences d'apprentissage immersives. Avec des outils pour intégrer des objets 3D et des images déclencheuses, HeyGen assure que votre contenu AR soit engageant et techniquement solide.
Quelles caractéristiques techniques HeyGen offre-t-il pour le développement de la réalité augmentée ?
HeyGen prend en charge des outils de création de RA qui incluent le suivi de surfaces et la compatibilité avec ARKit et ARCore. Ces caractéristiques permettent un placement précis et une interaction des objets 3D dans vos projets de réalité augmentée, assurant un résultat professionnel et soigné.
Peut-on utiliser HeyGen à des fins éducatives ?
Oui, HeyGen est idéal pour créer des expériences d'apprentissage immersives. En tirant parti de son créateur de vidéos RA et de la plateforme de réalité augmentée, les éducateurs peuvent concevoir des leçons interactives qui captivent et éduquent les étudiants à travers un contenu visuel attrayant.
Pourquoi choisir HeyGen pour vos projets de réalité augmentée ?
HeyGen se distingue par sa suite complète d'outils de création de réalité augmentée, y compris la conversion de texte en vidéo à partir de scripts et la génération de voix off. Ces caractéristiques, combinées à des contrôles de marque et une bibliothèque de médias, en font une option polyvalente pour tout projet de réalité augmentée.