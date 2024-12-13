Créez des Formations Immersives avec un Générateur de Vidéos de Formation AR
Révolutionnez la formation des employés avec des vidéos AR immersives. Créez facilement des modules engageants en utilisant nos avatars AI et outils sans code.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Concevez une vidéo de démonstration de produit dynamique de 45 secondes pour les chefs de produit afin de présenter de nouvelles fonctionnalités activées par la RA, en utilisant un créateur de vidéos RA pour mettre en avant la création de réalité augmentée de pointe. La vidéo doit avoir des visuels futuristes et engageants, complétés par une bande sonore entraînante, en utilisant pleinement les modèles et scènes étendus de HeyGen ainsi que la bibliothèque de médias/stock riche pour donner vie au produit.
Développez un module de formation vidéo de 90 secondes pour les employés existants, axé sur les mises à jour de conformité, avec un style visuel interactif et pédagogique et une voix amicale et synchronisée. Cette vidéo de formation AI doit tirer parti de la capacité de HeyGen à transformer du texte en vidéo à partir d'un script pour générer facilement du contenu, enrichi par des sous-titres complets pour l'accessibilité et la rétention des connaissances.
Imaginez créer un guide d'instruction concis de 30 secondes pour les propriétaires de petites entreprises, mettant l'accent sur une solution sans code et une fonctionnalité de glisser-déposer. Cette vidéo nécessite un design visuel simple et accessible avec des visuels clairs étape par étape et une voix directe, parfaite pour démontrer des tutoriels rapides. Elle doit utiliser efficacement le redimensionnement et les exportations d'aspect ratio de HeyGen pour diverses plateformes et les modèles et scènes disponibles pour simplifier la création.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez l'Engagement en Formation.
Utilisez des vidéos générées par AI avec avatars et voix off pour créer des modules de formation interactifs qui améliorent significativement l'engagement des apprenants et la rétention des connaissances.
Élargissez la Formation et les Cours à l'Échelle Mondiale.
Produisez rapidement des cours de formation diversifiés et des expériences RA avec la génération de vidéos AI, permettant aux équipes de L&D d'atteindre efficacement un public mondial plus large.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de formation AI ?
HeyGen permet aux équipes de L&D et aux entreprises de générer facilement des vidéos de formation AI engageantes. Profitez de nos avatars AI et de la fonctionnalité de transformation de texte en vidéo à partir d'un script pour créer des modules de formation professionnels sans outils de montage vidéo complexes.
HeyGen peut-il être utilisé comme un générateur de vidéos de formation AR ?
HeyGen est un générateur de vidéos AI avancé conçu pour produire des vidéos de formation de haute qualité, qui peuvent servir de contenu convaincant pour les applications de Réalité Augmentée (AR). Bien que HeyGen se concentre sur la création de vidéos pilotées par AI, les vidéos de formation AI générées sont idéales pour améliorer les expériences d'apprentissage immersives.
HeyGen est-il une solution sans code pour générer des vidéos de formation ?
Absolument, HeyGen est conçu comme une solution conviviale et sans code, permettant à quiconque de créer facilement des vidéos de formation AI professionnelles. Avec des modèles préconçus et une fonctionnalité de glisser-déposer, vous pouvez rapidement produire du contenu de haute qualité pour la formation des employés sans avoir besoin de compétences techniques spécialisées.
Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour améliorer les vidéos générées par AI ?
HeyGen propose des fonctionnalités complètes pour améliorer vos vidéos générées par AI, y compris la génération avancée de voix off et les traductions en un clic pour une portée mondiale. Vous pouvez également utiliser des avatars AI et des capacités de transformation de texte en vidéo à partir d'un script pour créer des modules de formation diversifiés et engageants.