Générateur de Vidéos d'Instruction pour les Candidats : Simplifiez l'Intégration
Créez facilement des vidéos d'instruction professionnelles pour les candidats avec des avatars AI, transformant les scripts en guides visuels engageants.
Concevez une vidéo "comment faire" de 60 secondes expliquant les détails complexes d'une évaluation ou d'un test en ligne spécifique pour les futurs employés. Cette vidéo informative doit tirer parti de la capacité de HeyGen à transformer le texte en vidéo à partir d'un script pour convertir des instructions détaillées en visuels clairs, étape par étape, et utiliser des modèles et des scènes propres et organisés. L'audio doit maintenir un ton calme et autoritaire, garantissant que les "guides pratiques" sont faciles à suivre et à comprendre, avec des sous-titres pour l'accessibilité.
Produisez une vidéo marketing dynamique de 30 secondes destinée aux professionnels des RH, montrant comment la technologie vidéo générative AI de HeyGen peut révolutionner leurs communications de recrutement. La vidéo doit avoir un style visuel moderne et engageant avec une musique de fond entraînante, démontrant la facilité de création de "vidéos marketing" professionnelles en utilisant la vaste bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour produire rapidement un contenu convaincant pour diverses étapes de recrutement.
Créez une vidéo de retour d'information personnalisée unique de 40 secondes pour les candidats non retenus, livrée par un avatar AI empathique. Cette vidéo empathique, créée avec le générateur de vidéos AI de HeyGen, doit avoir un style visuel respectueux et attentionné avec une musique de fond douce et discrète, offrant des retours constructifs ou des encouragements. Assurez-vous que la fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation des formats d'image est utilisée pour un visionnage optimal sur diverses plateformes, laissant une impression positive et mémorable même en cas de rejet.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez l'Intégration et la Formation des Candidats.
Utilisez des vidéos générées par AI pour augmenter l'engagement et la rétention des nouveaux candidats pendant leur processus d'instruction.
Échelle de Production de Vidéos d'Instruction.
Générez rapidement de nombreuses vidéos d'instruction pour intégrer efficacement un grand nombre de candidats à l'échelle mondiale.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos avec l'AI ?
HeyGen utilise une technologie vidéo générative AI avancée pour transformer le texte en vidéos engageantes. Vous pouvez facilement créer du contenu professionnel, y compris des vidéos marketing ou des guides pratiques, en utilisant des avatars AI réalistes et des capacités de texte en vidéo.
HeyGen peut-il générer des vidéos d'intégration efficaces ?
Absolument, HeyGen est un générateur de vidéos AI idéal pour créer des vidéos d'instruction et d'intégration convaincantes pour les candidats. Ses fonctionnalités vous permettent de produire rapidement des vidéos de formation ou des SOP avec une personnalisation de la marque et des voix off, garantissant une communication claire.
Quel type d'avatars AI est disponible pour les projets vidéo ?
HeyGen propose une sélection diversifiée d'avatars AI réalistes capables de synchroniser les lèvres avec votre script avec des voix off naturelles. Ces avatars améliorent vos projets vidéo génératifs AI, rendant votre contenu plus dynamique et professionnel.
Comment puis-je produire rapidement divers contenus vidéo avec HeyGen ?
HeyGen simplifie le processus de génération de vidéos avec une large gamme de modèles et un puissant générateur de scripts. Cela vous permet de créer rapidement différents types de contenu, des vidéos marketing aux guides pratiques, sans outils de montage vidéo étendus.