Permettez aux professionnels des RH de créer facilement des guides et vidéos explicatifs engageants avec la fonction Texte-à-vidéo.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo technique approfondie de 90 secondes à destination des recruteurs techniques, illustrant la puissance de HeyGen en tant que plateforme AI générative pour créer des vidéos de conseils complexes pour les candidats. Cette vidéo doit mettre l'accent sur la transformation efficace d'un script détaillé en une vidéo soignée en utilisant la fonction texte-à-vidéo, enrichie de sous-titres dynamiques pour souligner les exigences techniques clés. Le style visuel et audio doit être précis et informatif, garantissant une compréhension maximale pour un public technique.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo d'accueil de 2 minutes pour les nouveaux employés, créée par des spécialistes de l'intégration, qui les introduit à la culture de l'entreprise et aux premières étapes. Cette vidéo de conseils pour les candidats doit utiliser les divers modèles et scènes de HeyGen pour structurer l'information clairement, en incorporant des séquences d'archives pertinentes de la bibliothèque de médias pour maintenir un ton accueillant et professionnel. Le style visuel et audio doit être chaleureux et encourageant, établissant un ton positif pour leur parcours.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo dynamique de 45 secondes pour les propriétaires de petites entreprises et les généralistes RH, montrant comment les modèles et scènes intuitifs de HeyGen permettent de créer rapidement des vidéos efficaces de conseils pour les candidats. La vidéo doit mettre en avant l'efficacité du processus de création vidéo et démontrer la facilité d'adaptation du contenu pour diverses plateformes grâce au redimensionnement et à l'exportation des formats. Un style visuel engageant et rapide avec un audio clair et percutant transmettra la facilité et la rapidité de la plateforme.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Conseils pour les Candidats

Créez efficacement des vidéos engageantes de conseils pour les candidats avec notre plateforme AI générative, rationalisant votre processus de recrutement et donnant aux candidats des instructions claires et professionnelles.

1
Step 1
Créer à partir d'un Script
Commencez par entrer votre script directement dans notre éditeur pour tirer parti de notre fonctionnalité Texte-à-vidéo pour une génération rapide de contenu.
2
Step 2
Choisissez Votre Avatar AI
Améliorez votre message en sélectionnant un avatar AI engageant pour présenter vos conseils aux candidats, en personnalisant son apparence et sa voix pour correspondre à votre marque.
3
Step 3
Générez des Voix Off
Utilisez notre fonctionnalité avancée de génération de voix off pour créer une narration naturelle pour votre vidéo, garantissant une communication claire et cohérente.
4
Step 4
Appliquez la Marque et Exportez
Finalisez votre vidéo en appliquant des contrôles de marque personnalisés pour assurer une cohérence visuelle, puis exportez-la dans votre format préféré pour un partage fluide avec les candidats.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez les Sujets Complexes de Candidature

Utilisez la vidéo AI pour décomposer les exigences et processus de candidature complexes en guides visuels faciles à comprendre, améliorant la clarté et la compréhension pour tous les candidats.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos avec l'AI ?

HeyGen est une plateforme AI générative puissante qui simplifie la création de vidéos en vous permettant de générer des vidéos professionnelles directement à partir d'un script en utilisant des avatars AI réalistes et une génération de voix off robuste. Cela fait de HeyGen un éditeur vidéo efficace pour divers besoins de contenu.

Quelles fonctionnalités techniques d'édition HeyGen offre-t-il pour la personnalisation des vidéos ?

HeyGen propose une suite complète de fonctionnalités techniques d'édition, y compris un éditeur intuitif par glisser-déposer, l'ajout fluide de sous-titres et de légendes, et des contrôles de marque essentiels. Vous pouvez également utiliser des modèles préconçus pour accélérer votre processus de création vidéo.

HeyGen peut-il créer des vidéos professionnelles de conseils pour les candidats pour les RH ?

Absolument, HeyGen fonctionne comme un excellent créateur de vidéos de conseils pour les candidats, idéal pour les professionnels des RH. Vous pouvez facilement utiliser des avatars AI et la fonction Texte-à-vidéo pour produire des guides et vidéos explicatifs engageants pour l'intégration ou des tutoriels détaillés sur les candidatures.

Comment HeyGen peut-il améliorer mon contenu sur les réseaux sociaux ?

HeyGen vous aide à améliorer considérablement votre contenu sur les réseaux sociaux en permettant une création rapide de vidéos alimentée par l'AI. Vous pouvez rapidement générer des vidéos captivantes avec une génération de voix off personnalisée et ajouter des sous-titres et légendes clairs pour un engagement plus large du public sur les plateformes.

