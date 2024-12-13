Créateur de Vidéo de Présentation d'Application : Augmentez l'Engagement de Votre Application
Produisez facilement des vidéos de démonstration d'application percutantes avec des voix off AI pour des explications claires et engageantes.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Concevez une vidéo dynamique de 60 secondes "démo produit" pour les équipes marketing visant à capter l'attention sur les réseaux sociaux. Cette vidéo nécessite un style visuel énergique avec des coupes rapides, des superpositions de texte engageantes et une bande sonore positive et moderne. Utilisez le Text-to-video de HeyGen à partir d'un script pour créer un récit concis, en intégrant des avatars AI pour présenter les principaux avantages et en choisissant parmi les divers Modèles & scènes de HeyGen pour lancer la création.
Produisez une vidéo convaincante d'une minute "créateur de vidéo de démo d'application" conçue pour les professionnels de la vente à utiliser dans les présentations clients, en mettant l'accent sur la façon dont l'application augmente les ventes. L'esthétique visuelle doit être soignée et persuasive, mettant en avant les avantages pour l'utilisateur avec une voix off AI confiante et articulée. Incorporez un avatar AI professionnel pour instaurer la confiance et utilisez le redimensionnement & exportation d'aspect de HeyGen pour adapter la vidéo à divers formats de présentation.
Développez une vidéo détaillée de 2 minutes "vidéo de présentation" pour les départements de support client et de formation expliquant une fonctionnalité logicielle complexe. Le style visuel doit être explicatif et méthodique, avec des annotations claires à l'écran et une voix off AI calme et informative. Assurez l'accessibilité en ajoutant des sous-titres et enrichissez le contenu avec des visuels de soutien de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen, le tout piloté par un script transformé en Text-to-video à partir d'un script.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Augmentez l'engagement et la rétention de la formation avec l'AI.
Augmentez l'engagement et la rétention des utilisateurs pour votre application avec des présentations guidées par AI, rendant l'intégration intuitive et efficace.
Générez des vidéos et clips engageants pour les réseaux sociaux en quelques minutes.
Créez des vidéos captivantes pour les réseaux sociaux à partir de vos présentations d'application en quelques minutes pour attirer de nouveaux utilisateurs et stimuler les téléchargements d'applications.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il servir de créateur de vidéo de présentation d'application efficace ?
HeyGen vous permet de créer des vidéos de présentation d'application et des vidéos de démonstration de produit convaincantes en combinant des capacités d'édition vidéo robustes avec des fonctionnalités AI avancées. Vous pouvez intégrer l'enregistrement d'écran, ajouter des voix off AI et utiliser nos modèles vidéo étendus pour présenter les fonctionnalités de votre application de manière fluide.
Quelles capacités d'édition vidéo HeyGen offre-t-il pour créer du contenu professionnel ?
HeyGen propose des fonctionnalités complètes de logiciel d'édition vidéo en ligne, y compris la fonction de découpe & division, des superpositions de texte, et la possibilité d'ajouter de la musique de fond et des sous-titres. Cela vous permet de personnaliser vos vidéos de démonstration d'application avec précision, garantissant un produit final soigné et professionnel prêt à être exporté.
HeyGen utilise-t-il l'AI pour des fonctionnalités comme les voix off et la génération de vidéos ?
Oui, HeyGen est une plateforme AI générative qui excelle dans la création de documentation vidéo générée par AI. Nous offrons des voix off AI puissantes pour narrer votre contenu et pouvons même convertir du texte en vidéo, simplifiant ainsi la création de vidéos explicatives de produit et plus encore.
Quelles options sont disponibles pour exporter et partager des vidéos depuis HeyGen ?
Une fois votre vidéo de démonstration d'application terminée, HeyGen permet des options d'exportation vidéo faciles adaptées à diverses plateformes. Vous pouvez ensuite utiliser des fonctionnalités de partage intelligent pour distribuer vos vidéos de démonstration de produit sur les réseaux sociaux ou les intégrer directement dans vos sites web et présentations.