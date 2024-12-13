Créateur de Vidéo de Présentation d'Application : Augmentez l'Engagement de Votre Application

Produisez facilement des vidéos de démonstration d'application percutantes avec des voix off AI pour des explications claires et engageantes.

561/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo dynamique de 60 secondes "démo produit" pour les équipes marketing visant à capter l'attention sur les réseaux sociaux. Cette vidéo nécessite un style visuel énergique avec des coupes rapides, des superpositions de texte engageantes et une bande sonore positive et moderne. Utilisez le Text-to-video de HeyGen à partir d'un script pour créer un récit concis, en intégrant des avatars AI pour présenter les principaux avantages et en choisissant parmi les divers Modèles & scènes de HeyGen pour lancer la création.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo convaincante d'une minute "créateur de vidéo de démo d'application" conçue pour les professionnels de la vente à utiliser dans les présentations clients, en mettant l'accent sur la façon dont l'application augmente les ventes. L'esthétique visuelle doit être soignée et persuasive, mettant en avant les avantages pour l'utilisateur avec une voix off AI confiante et articulée. Incorporez un avatar AI professionnel pour instaurer la confiance et utilisez le redimensionnement & exportation d'aspect de HeyGen pour adapter la vidéo à divers formats de présentation.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo détaillée de 2 minutes "vidéo de présentation" pour les départements de support client et de formation expliquant une fonctionnalité logicielle complexe. Le style visuel doit être explicatif et méthodique, avec des annotations claires à l'écran et une voix off AI calme et informative. Assurez l'accessibilité en ajoutant des sous-titres et enrichissez le contenu avec des visuels de soutien de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen, le tout piloté par un script transformé en Text-to-video à partir d'un script.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéo de Présentation d'Application

Créez rapidement des présentations d'application engageantes et des vidéos de démonstration de produit pour mettre en valeur les fonctionnalités de votre application et améliorer la compréhension des utilisateurs.

1
Step 1
Enregistrez Votre Écran
Capturez les interactions en direct de votre application en utilisant la fonction d'enregistrement d'écran intégrée pour démontrer ses fonctionnalités clés avec précision.
2
Step 2
Ajoutez des Explications
Améliorez votre présentation avec des superpositions de texte dynamiques pour mettre en avant les fonctionnalités clés et guider efficacement votre audience à travers l'expérience de l'application.
3
Step 3
Générez des Voix Off
Utilisez des voix off AI pour fournir une narration claire et professionnelle, rendant votre présentation d'application accessible et engageante pour tous les spectateurs.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Finalisez votre vidéo de démonstration de produit de haute qualité et exportez-la facilement dans divers formats pour un partage fluide sur toutes vos plateformes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Création de publicités performantes en quelques minutes avec la vidéo AI

.

Produisez rapidement des publicités vidéo performantes en utilisant vos présentations d'application pour atteindre efficacement les audiences cibles et augmenter les conversions.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il servir de créateur de vidéo de présentation d'application efficace ?

HeyGen vous permet de créer des vidéos de présentation d'application et des vidéos de démonstration de produit convaincantes en combinant des capacités d'édition vidéo robustes avec des fonctionnalités AI avancées. Vous pouvez intégrer l'enregistrement d'écran, ajouter des voix off AI et utiliser nos modèles vidéo étendus pour présenter les fonctionnalités de votre application de manière fluide.

Quelles capacités d'édition vidéo HeyGen offre-t-il pour créer du contenu professionnel ?

HeyGen propose des fonctionnalités complètes de logiciel d'édition vidéo en ligne, y compris la fonction de découpe & division, des superpositions de texte, et la possibilité d'ajouter de la musique de fond et des sous-titres. Cela vous permet de personnaliser vos vidéos de démonstration d'application avec précision, garantissant un produit final soigné et professionnel prêt à être exporté.

HeyGen utilise-t-il l'AI pour des fonctionnalités comme les voix off et la génération de vidéos ?

Oui, HeyGen est une plateforme AI générative qui excelle dans la création de documentation vidéo générée par AI. Nous offrons des voix off AI puissantes pour narrer votre contenu et pouvons même convertir du texte en vidéo, simplifiant ainsi la création de vidéos explicatives de produit et plus encore.

Quelles options sont disponibles pour exporter et partager des vidéos depuis HeyGen ?

Une fois votre vidéo de démonstration d'application terminée, HeyGen permet des options d'exportation vidéo faciles adaptées à diverses plateformes. Vous pouvez ensuite utiliser des fonctionnalités de partage intelligent pour distribuer vos vidéos de démonstration de produit sur les réseaux sociaux ou les intégrer directement dans vos sites web et présentations.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo