Générateur de Vidéos de Présentation d'Application : Créez des Démos Engagantes

Produisez rapidement des vidéos de présentation d'application captivantes avec des avatars AI pour captiver votre audience et améliorer la compréhension.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Pour les nouveaux utilisateurs ayant des difficultés avec la configuration initiale, développez une vidéo tutorielle informative de 45 secondes détaillant une fonction clé de l'application. La vidéo utilisera des visuels épurés et minimalistes et une voix off calme et instructive délivrée par un avatar AI professionnel de HeyGen, garantissant que ces guides utilisateur étape par étape soient facilement compréhensibles et fournissent des instructions claires.
Annoncez une mise à jour significative de l'application mobile avec une promo dynamique de 60 secondes ciblant à la fois les utilisateurs fidèles existants et les nouveaux adoptants potentiels. Utilisez des visuels engageants, des transitions fluides et une voix off enthousiaste, complétée par les sous-titres automatiques de HeyGen pour améliorer l'accessibilité et la présentation globale de l'application pour un public plus large.
Présentez la proposition de valeur principale d'une nouvelle démonstration logicielle dans une vidéo concise de 30 secondes conçue pour les professionnels occupés évaluant de nouveaux outils. Le style visuel doit être élégant et professionnel, avec une voix off confiante et autoritaire, grandement améliorée par l'utilisation de la vaste bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour un contenu de fond pertinent et de haute qualité.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne un Générateur de Vidéos de Présentation d'Application

Transformez la fonctionnalité de votre application en une documentation vidéo claire et engageante avec un générateur intuitif conçu pour une création sans effort et une communication puissante.

Step 1
Enregistrez la Présentation de Votre Application
Commencez par capturer l'interface de votre application et les interactions clés en utilisant un enregistrement d'écran précis. Mettez en avant les fonctionnalités essentielles et les flux utilisateur pour illustrer la valeur de votre application.
Step 2
Ajoutez Votre Script et Voix Off
Incorporez votre script préparé, qui peut être instantanément converti en un discours naturel grâce à une voix off générée par AI avancée. Cela garantit un audio synchronisé pour vos vidéos tutoriels.
Step 3
Personnalisez avec des Visuels et l'Image de Marque
Affinez votre vidéo avec des contrôles de marque personnalisés, y compris votre logo et vos couleurs de marque. Améliorez la clarté avec des animations, des superpositions de texte et d'autres éléments visuels pour créer des vidéos tutoriels engageantes.
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Finalisez votre vidéo de présentation d'application et préparez-la pour la distribution. Utilisez des exportations flexibles pour télécharger votre vidéo dans divers formats ou profitez des options de partage intelligent pour une portée immédiate.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Produisez des Vidéos Promo d'Application Efficaces

Créez rapidement des vidéos promo d'application captivantes et des démos produits pour des campagnes marketing qui captivent votre audience.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de présentation d'application ?

HeyGen simplifie la création de vidéos de présentation d'application captivantes en utilisant des avatars AI, des capacités de texte-à-vidéo et un éditeur vidéo convivial. Vous pouvez facilement transformer vos scripts en vidéos tutoriels soignées avec une voix off générée par AI, rendant le processus efficace et créatif.

Puis-je personnaliser le style visuel et l'image de marque de mes démos produits créées avec HeyGen ?

Absolument. HeyGen offre des contrôles de marque complets, vous permettant d'incorporer votre logo, vos couleurs de marque et vos polices personnalisées pour garantir que vos démos produits maintiennent une identité visuelle cohérente. Utilisez divers modèles vidéo, animations et visuels cinématiques pour créer des vidéos tutoriels engageantes.

Quelles fonctionnalités avancées HeyGen offre-t-il pour créer une documentation vidéo détaillée ?

HeyGen vous permet de créer une documentation vidéo de haute qualité en intégrant des avatars AI avec un audio synchronisé et un enregistrement d'écran. Cela permet de créer des guides utilisateur dynamiques et des guides pratiques, garantissant que votre audience saisisse les informations complexes sans effort.

HeyGen est-il une plateforme AI générative complète pour créer divers contenus vidéo ?

Oui, HeyGen est une plateforme AI générative puissante conçue pour créer une large gamme de contenus vidéo, y compris des promos d'applications mobiles, des démos produits et des bibliothèques de vidéos tutoriels. Son extension de navigateur et ses fonctionnalités de Partage Intelligent rendent le flux de création et de distribution de vidéos fluide.

