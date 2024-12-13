Créez des Vidéos Tutoriels d'Application Impactantes

Améliorez l'engagement des utilisateurs et l'adoption des produits avec la génération de voix off professionnelle.

396/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de présentation de produit de 60 secondes ciblant les utilisateurs existants qui souhaitent maîtriser des fonctionnalités avancées, en présentant un flux de travail spécifique au sein de l'application. Le style visuel doit être une animation screencast professionnelle, fournissant une simulation claire de l'interface utilisateur/expérience utilisateur, et en utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen à partir d'un script pour garantir des instructions précises et concises.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de présentation de l'application de 30 secondes pour les équipes marketing et les représentants commerciaux, mettant en avant la proposition de valeur principale de l'application et ses fonctionnalités clés. Cette vidéo dynamique doit incorporer des graphiques animés énergiques et utiliser les avatars AI de HeyGen pour présenter les informations de manière engageante, captivant les clients potentiels.
Exemple de Prompt 3
Générez une vidéo de démonstration d'application mobile de 50 secondes spécifiquement pour le personnel de support client, illustrant comment résoudre un problème utilisateur courant étape par étape. La vidéo nécessite un style visuel propre et instructif avec des sous-titres précis, alimentés par la fonctionnalité de sous-titres de HeyGen, pour assurer la clarté et l'accessibilité pour tous les apprenants.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionnent les Vidéos Tutoriels d'Application

Créez rapidement des vidéos tutoriels d'application engageantes pour booster l'intégration des utilisateurs et l'adoption des produits avec des démonstrations claires et professionnelles.

1
Step 1
Préparez Votre Script
Décrivez les fonctionnalités clés et les flux utilisateurs de votre application. Utilisez un script clair et concis pour guider votre narration, en tirant parti de la capacité de texte-à-vidéo de HeyGen à partir d'un script pour une création de contenu efficace.
2
Step 2
Capturez les Interactions de l'Application
Enregistrez l'interface utilisateur de votre application avec une animation screencast de haute qualité pour démontrer visuellement les étapes. Intégrez les avatars AI de HeyGen ou des éléments animés pour fournir un présentateur professionnel à l'écran.
3
Step 3
Ajoutez une Voix Off Professionnelle
Améliorez la clarté et l'engagement des utilisateurs avec une narration professionnelle. Utilisez la génération de voix off de HeyGen pour créer un audio naturel qui guide les utilisateurs à travers chaque étape.
4
Step 4
Affinez et Distribuez
Finalisez votre vidéo en ajoutant de la musique de fond, des éléments de marque et les sous-titres de HeyGen pour l'accessibilité. Exportez votre tutoriel fini pour maximiser l'adoption des produits et l'engagement des utilisateurs sur toutes les plateformes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Générez des Vidéos Démo d'Application Engagantes pour les Réseaux Sociaux

.

Générez rapidement des vidéos démo d'application courtes et captivantes et des clips de présentation d'application pour un marketing efficace et l'engagement des utilisateurs sur les plateformes sociales.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de démonstration d'application ?

HeyGen vous permet de générer rapidement des "vidéos de démonstration d'application" engageantes en utilisant des avatars AI et la fonctionnalité de "texte-à-vidéo à partir d'un script". Profitez de ses puissantes fonctionnalités pour montrer à vos "utilisateurs d'applications mobiles" comment naviguer efficacement dans votre "interface utilisateur". Cela aide à l'"intégration des utilisateurs" et à l'"adoption des produits".

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour créer des vidéos tutoriels d'application ?

HeyGen fournit des "modèles" et des "scènes" pour simplifier la création de "vidéos tutoriels d'application". Améliorez votre "présentation de produit" avec une "génération de voix off" professionnelle, des "sous-titres" et des "contrôles de marque" pour assurer une expérience utilisateur cohérente pour les "utilisateurs d'applications mobiles".

HeyGen peut-il créer des présentations de produit animées ?

Oui, HeyGen vous permet de produire des "vidéos animées" "présentations de produit" convaincantes pour votre "application mobile". Combinez des "avatars AI" avec des "graphiques animés" dynamiques pour créer une "animation screencast" visuellement riche qui booste "l'engagement des utilisateurs" et explique efficacement les "fonctionnalités clés".

Comment HeyGen aide-t-il à améliorer l'engagement des utilisateurs avec des vidéos de présentation d'application ?

HeyGen améliore considérablement "l'engagement des utilisateurs" en vous permettant de produire rapidement des "vidéos de présentation d'application" soignées. Utilisez les capacités de "texte-à-vidéo" et de "voix off" pour expliquer les avantages de votre "application mobile", ce qui conduit finalement à une meilleure "adoption des produits" et réduit le "churn des utilisateurs" grâce à une communication claire.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo