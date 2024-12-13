Créez une vidéo dynamique de 45 secondes ciblant les propriétaires de petites entreprises et les entrepreneurs occupés, démontrant comment un générateur de tutoriels AI simplifie leur flux de travail. Le style visuel doit être élégant, rapide et moderne, utilisant des couleurs vives pour mettre en valeur les fonctionnalités clés, tandis que l'audio doit être entraînant et professionnel. Mettez en avant comment les avatars AI de HeyGen peuvent présenter des étapes complexes de manière claire, économisant un temps précieux et des efforts dans la création de tutoriels d'application.

