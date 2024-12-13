Votre Créateur de Vidéos Promo d'Applications pour des Résultats Instantanés

Boostez vos campagnes marketing et augmentez les téléchargements d'applications en utilisant nos 'Modèles & scènes' experts pour des vidéos professionnelles.

Créez une vidéo dynamique de 30 secondes ciblant les développeurs d'applications, montrant à quel point il est facile de générer des vidéos promotionnelles d'applications mobiles époustouflantes. Visuellement, imaginez des maquettes mobiles animées élégantes mettant en avant l'interface d'une application, accompagnées d'une musique de fond entraînante et inspirante. Utilisez la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen pour transformer rapidement vos idées en une histoire visuelle soignée, avec des avatars AI présentant les avantages clés.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo promotionnelle convaincante de 45 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises et aux marketeurs, conçue pour augmenter les téléchargements de leur dernière application. Cette vidéo doit adopter un style visuel lumineux et engageant, avec des interactions utilisateur claires et du texte animé pour expliquer la valeur de l'application. Une voix off amicale et enthousiaste générée par la génération de voix off de HeyGen, complétée par une musique de fond légère, fera résonner le message.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo professionnelle de 60 secondes pour les chefs de produit présentant les nouvelles mises à jour d'une application, en se concentrant sur les fonctionnalités clés et les outils d'édition. Le style visuel doit être épuré et instructif, utilisant des maquettes mobiles animées pour démontrer la fonctionnalité. Une voix off AI autoritaire et claire guidera les spectateurs, tandis que la bibliothèque de médias/stock de HeyGen peut enrichir les visuels, assurant une présentation complète.
Exemple de Prompt 3
Produisez une publicité énergique de 30 secondes pour les réseaux sociaux, parfaite pour les campagnes marketing, ciblant un large public d'utilisateurs potentiels d'applications. Cette vidéo nécessite une esthétique rapide et visuellement frappante avec des graphismes modernes et des transitions de scènes rapides pour obtenir des vidéos de qualité professionnelle. Exploitez les modèles et scènes de HeyGen et le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect pour créer rapidement une vidéo optimisée pour diverses plateformes, animée par une musique moderne et percutante.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Promo d'Applications

Créez facilement des vidéos promotionnelles d'applications professionnelles en utilisant nos outils intuitifs, conçus pour vous aider à capter l'attention et augmenter les téléchargements.

1
Step 1
Choisissez Votre Base de Projet
Commencez par sélectionner dans une bibliothèque diversifiée de "modèles" professionnels et de scènes pour établir rapidement le style visuel de votre vidéo promo d'application.
2
Step 2
Ajoutez Vos Visuels et Votre Branding
Téléchargez les enregistrements d'écran ou les captures d'écran de votre application, et intégrez votre logo et vos couleurs de marque en utilisant les "Contrôles de branding (logo, couleurs)" pour personnaliser votre vidéo.
3
Step 3
Générez une Narration Engagée
Améliorez votre promo d'application en utilisant notre outil de "Génération de voix off" pour ajouter un audio clair et professionnel qui guide les spectateurs à travers les avantages de votre application, en affinant avec nos "outils d'édition".
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Promo
Finalisez votre vidéo en choisissant le rapport d'aspect optimal et en l'exportant en haute qualité en utilisant "Redimensionnement et exportations de rapport d'aspect", prête pour vos "campagnes marketing".

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en Avant les Histoires de Succès de l'Application

.

Transformez les témoignages d'utilisateurs et les histoires de succès en vidéos AI dynamiques, renforçant la confiance et démontrant la valeur de votre application aux nouveaux prospects.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer rapidement une vidéo promo d'application professionnelle ?

Le créateur de vidéos promo d'applications alimenté par l'AI de HeyGen simplifie le processus de création avec un éditeur facile à glisser-déposer et une riche bibliothèque de modèles personnalisables. Vous pouvez produire efficacement des vidéos de qualité professionnelle pour mettre en avant les fonctionnalités clés de votre application et augmenter les téléchargements.

HeyGen prend-il en charge les maquettes mobiles animées et d'autres éléments créatifs pour les vidéos promotionnelles d'applications ?

Absolument ! HeyGen vous permet d'intégrer sans effort des maquettes mobiles animées pour présenter dynamiquement l'interface de votre application. Vous pouvez également enrichir vos vidéos promotionnelles avec du texte animé, des séquences stock variées, des effets spéciaux et une musique de fond engageante.

Quelles options créatives sont disponibles pour faire ressortir mes vidéos promo d'application sur les réseaux sociaux ?

HeyGen propose des outils d'édition puissants et une large gamme d'éléments créatifs, y compris des avatars AI et la génération de voix off, pour rendre vos vidéos promotionnelles d'applications très engageantes pour les réseaux sociaux et les campagnes marketing. Ajoutez facilement des visuels captivants et des effets sonores pour attirer l'attention de votre audience et stimuler les téléchargements d'applications.

Puis-je personnaliser les vidéos d'introduction d'application avec les éléments spécifiques de ma marque en utilisant HeyGen ?

Oui, HeyGen offre des contrôles de branding complets pour garantir que vos vidéos d'introduction d'application s'alignent parfaitement avec l'identité de votre marque. Vous pouvez facilement incorporer votre logo, ajuster les couleurs de la marque et créer des animations d'intro de logo personnalisées pour un look cohérent et professionnel dans tous vos efforts marketing.

