générateur de vidéos promo d'application : Créez des Promos d'Application Époustouflantes

Concevez des vidéos promo d'application professionnelles sans effort. Accédez à la vaste bibliothèque de Modèles & scènes de HeyGen pour accélérer le succès de votre application et augmenter les téléchargements.

Créez une vidéo promo d'application engageante de 30 secondes pour les développeurs d'applications occupés et les propriétaires de petites entreprises, montrant à quelle vitesse ils peuvent générer des vidéos promo d'application de haute qualité. Le style visuel doit être dynamique et moderne, avec des animations nettes des interfaces d'application, accompagnées d'une voix off optimiste et confiante. Mettez en avant la facilité de transformer un simple script en une vidéo soignée en utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen, avec potentiellement un avatar AI amical pour narrer.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo promo de 45 secondes destinée aux professionnels du marketing et aux créateurs de contenu cherchant à rationaliser leur production vidéo. Adoptez une esthétique visuelle élégante et professionnelle avec une musique de fond engageante et une narration claire et concise générée via la génération de voix off de HeyGen. La vidéo doit démontrer efficacement comment la sélection parmi divers modèles professionnels peut lancer la création de contenu promotionnel convaincant, économisant un temps considérable.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo promo d'application inspirante de 60 secondes destinée aux startups et aux créateurs d'applications indépendants, en soulignant l'impact des visuels professionnels pour leurs nouveaux produits. La vidéo doit présenter des visuels lumineux et encourageants montrant divers exemples d'UI d'application dans des maquettes mobiles élégantes, le tout soutenu par une voix enthousiaste et des effets sonores ludiques. Illustrez comment le support de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen permet une intégration rapide d'éléments de haute qualité pour améliorer tout modèle de vidéo promo d'application.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo promo percutante de 20 secondes pour les spécialistes du marketing digital et les agences, spécifiquement conçue pour les campagnes sur les réseaux sociaux afin d'attirer rapidement l'attention. Le style visuel doit être rapide avec des superpositions de texte audacieuses et une musique énergique, culminant en un appel à l'action fort. Montrez comment la fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation des ratios d'aspect de HeyGen permet une optimisation sans effort de ces courtes vidéos promo pour diverses plateformes, assurant une portée et un engagement maximum.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos Promo d'Application

Créez sans effort des vidéos promo d'application professionnelles qui présentent efficacement votre produit, engageant votre audience et suscitant l'intérêt.

1
Step 1
Choisissez Votre Modèle
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée de modèles de vidéos promo d'application conçus professionnellement, offrant un point de départ parfait pour votre projet.
2
Step 2
Personnalisez avec des Maquettes Mobiles
Intégrez des maquettes mobiles pour représenter visuellement votre application en action, montrant clairement son interface et son expérience utilisateur.
3
Step 3
Ajoutez du Texte Animé
Incorporez du texte animé dynamique pour mettre en avant les fonctionnalités clés de l'application et les appels à l'action, rendant votre message vraiment percutant.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo Promo
Finalisez et exportez votre vidéo promo d'application, prête à être partagée sur diverses plateformes et initiatives marketing pour atteindre votre audience.

Cas d'Utilisation

Mettez en Avant les Histoires de Succès d'Application avec l'IA

Exploitez l'IA pour produire des témoignages clients authentiques et des histoires de succès, renforçant la confiance et encourageant l'adoption de l'application.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos promo d'application ?

HeyGen simplifie la création de vidéos promo d'application convaincantes grâce à son interface intuitive et ses fonctionnalités alimentées par l'IA. Les utilisateurs peuvent facilement générer des vidéos promo d'application professionnelles à partir de scripts textuels, en utilisant des avatars AI et du texte animé dynamique pour présenter efficacement les fonctionnalités de leur application.

Quels types de modèles de vidéos promo d'application HeyGen propose-t-il ?

HeyGen propose une gamme diversifiée de modèles de vidéos promo d'application conçus pour divers types d'applications et besoins promotionnels. Ces modèles incluent souvent des maquettes mobiles et différents formats d'intro & promo, fournissant une base solide pour créer rapidement des vidéos promo engageantes qui captent l'attention du public.

Comment l'IA de HeyGen aide-t-elle à réaliser des vidéos promo d'application professionnelles ?

Les fonctionnalités AI de HeyGen sont essentielles pour réaliser des vidéos promo d'application professionnelles en offrant des avatars AI et une génération de voix off réaliste à partir de texte. Cette technologie AI avancée permet aux utilisateurs de produire des vidéos promo de haute qualité et d'apparence professionnelle sans expertise approfondie en montage vidéo, en faisant un puissant créateur de vidéos promo.

Puis-je personnaliser les vidéos promo d'application créées avec HeyGen pour ma marque ?

Oui, HeyGen offre des contrôles de branding complets pour personnaliser vos vidéos promo d'application. Vous pouvez facilement ajouter votre logo, des couleurs spécifiques à votre marque, et intégrer vos propres médias depuis la bibliothèque pour garantir que chaque vidéo promo d'application s'aligne parfaitement avec l'identité de votre marque et renforce la reconnaissance.

