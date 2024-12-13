Créez une vidéo promo d'application engageante de 30 secondes pour les développeurs d'applications occupés et les propriétaires de petites entreprises, montrant à quelle vitesse ils peuvent générer des vidéos promo d'application de haute qualité. Le style visuel doit être dynamique et moderne, avec des animations nettes des interfaces d'application, accompagnées d'une voix off optimiste et confiante. Mettez en avant la facilité de transformer un simple script en une vidéo soignée en utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen, avec potentiellement un avatar AI amical pour narrer.

