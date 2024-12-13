Créateur de Vidéos Publicitaires d'Installation d'Applications : Augmentez les Téléchargements Rapidement

Créez rapidement des publicités d'installation d'applications engageantes en utilisant des modèles vidéo professionnels pour réussir sur les réseaux sociaux.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo didactique soignée de 45 secondes ciblant les non-designers et les responsables marketing qui souhaitent développer leur entreprise grâce à un contenu vidéo engageant. La vidéo doit avoir une esthétique propre et professionnelle avec des transitions fluides et une 'Génération de voix off' claire et amicale expliquant chaque étape. Soulignez comment les 'Avatars AI' de HeyGen peuvent présenter des informations complexes de manière simple, rendant le Créateur de Vidéos Marketing professionnel accessible à tous sans besoin d'expertise en design.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo percutante de 60 secondes démontrant comment les créateurs de contenu et les agences numériques peuvent personnaliser les publicités vidéo pour correspondre parfaitement à des identités de marque diverses. Cette vidéo doit être visuellement riche, utilisant une large gamme d'éléments de 'Bibliothèque de médias/soutien de stock' et des animations dynamiques engageantes, sur une musique inspirante et contemporaine. Mettez en avant la fonctionnalité de 'Redimensionnement & exportation des ratios d'aspect' de HeyGen, illustrant à quel point il est facile d'adapter les modèles vidéo pour diverses plateformes tout en maintenant la cohérence de la marque.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo concise de 15 secondes spécifiquement pour les spécialistes du marketing numérique et les spécialistes des réseaux sociaux, illustrant à quelle vitesse ils peuvent transformer un simple script en une publicité vidéo puissante avec un appel à l'action clair. La vidéo doit être directe et percutante, avec des effets de texte audacieux et des 'Sous-titres/légendes' proéminents pour un impact maximal sur mobile, accompagnée d'une conception sonore percutante. Mettez en avant la capacité de 'Texte-à-vidéo à partir de script' de HeyGen, montrant à quel point il est facile de créer du contenu marketing pour diverses campagnes.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le créateur de vidéos publicitaires d'installation d'applications

Créez sans effort des publicités vidéo d'installation d'applications captivantes qui attirent l'attention et augmentent les téléchargements. Notre Créateur de Vidéos Marketing intuitif vous aide à concevoir des campagnes engageantes avec facilité.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle
Commencez par choisir parmi une variété de modèles vidéo professionnels, offrant un départ rapide pour votre publicité d'installation d'application.
2
Step 2
Personnalisez Votre Publicité
Adaptez le contenu de votre publicité en utilisant l'éditeur par glisser-déposer, en ajoutant facilement les visuels et messages uniques de votre application.
3
Step 3
Intégrez des Médias Dynamiques
Accédez à notre vaste bibliothèque de médias pour trouver des visuels et de la musique engageants, enrichissant votre publicité avec un soutien de stock professionnel.
4
Step 4
Exportez pour le Lancement
Générez votre publicité vidéo finale dans divers ratios d'aspect, garantissant des exportations de haute qualité adaptées à tous vos canaux marketing.

Cas d'Utilisation

Mettre en Avant les Fonctionnalités et Avantages de l'Application

Mettez efficacement en avant les fonctionnalités et avantages uniques de votre application grâce à des vidéos engageantes alimentées par l'IA pour attirer de nouveaux utilisateurs.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos marketing pour les entreprises ?

HeyGen simplifie la création de vidéos marketing engageantes grâce à son interface intuitive et facile à utiliser et à ses outils alimentés par l'IA. Les entreprises peuvent exploiter des modèles vidéo prêts à l'emploi et un éditeur par glisser-déposer pour produire rapidement du contenu de haute qualité, les aidant à développer leur marque.

HeyGen peut-il créer des vidéos publicitaires d'installation d'applications efficaces ?

Absolument, HeyGen excelle en tant que créateur de vidéos publicitaires d'installation d'applications, fournissant des outils pour créer des visuels hautement engageants et animés. Vous pouvez personnaliser les publicités vidéo avec des appels à l'action forts et des ratios d'aspect optimisés, garantissant que vos campagnes génèrent un maximum de téléchargements sur les plateformes.

Quelles capacités d'IA HeyGen offre-t-il pour le contenu vidéo ?

HeyGen intègre des outils avancés alimentés par l'IA, y compris des avatars AI et la génération de texte-à-vidéo, pour révolutionner la création de contenu. Cela permet aux utilisateurs de produire sans effort des voix off professionnelles et d'incorporer des visuels animés engageants, augmentant considérablement leurs possibilités créatives.

Comment HeyGen soutient-il le branding et la personnalisation des publicités vidéo ?

HeyGen offre des contrôles de branding étendus, vous permettant de personnaliser les publicités vidéo avec votre logo, vos couleurs et vos polices uniques pour maintenir une identité de marque cohérente. Combiné avec des modèles vidéo diversifiés et des exportations de haute qualité, HeyGen garantit que vos campagnes sur les réseaux sociaux se démarquent professionnellement.

