Créez une vidéo de démonstration d'application mobile dynamique de 30 secondes ciblant les propriétaires de petites entreprises, montrant comment leur application simplifie les opérations quotidiennes avec des enregistrements d'écran rapides et clairs et une bande sonore moderne et entraînante. Mettez en avant la facilité de création en utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour générer une présentation concise et percutante.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo explicative concise de 60 secondes pour les nouveaux utilisateurs d'application, les guidant à travers une fonctionnalité principale avec un ton calme et instructif et un texte clair à l'écran. Le style visuel doit être épuré et professionnel, en utilisant les sous-titres et la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour un tutoriel soigné et facile à suivre.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de démonstration de produit engageante de 45 secondes optimisée pour le partage sur les réseaux sociaux, destinée aux équipes marketing à la recherche de succès rapides. Utilisez des couleurs vives, des transitions tendance et une musique de fond populaire pour mettre en valeur les fonctionnalités les plus attrayantes de l'application, le tout facilement construit en utilisant les modèles et scènes diversifiés de HeyGen et optimisé avec le redimensionnement et les exportations au format d'aspect.
Exemple de Prompt 3
Générez une vidéo de démonstration d'application soignée de 30 secondes mettant en avant une proposition de vente unique pour les investisseurs potentiels, avec un avatar AI professionnel délivrant une narration concise et autoritaire. Le style visuel doit être élégant avec une musique de fond subtile, montrant comment la génération de voix off de HeyGen peut rehausser la présentation de l'application.
Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Démo d'Application

Créez facilement des vidéos de démonstration d'application mobile engageantes pour mettre en valeur les fonctionnalités de votre produit et stimuler l'engagement des utilisateurs avec notre plateforme intuitive.

1
Step 1
Choisissez un Modèle
Choisissez parmi une variété de modèles de vidéo conçus professionnellement, spécifiquement adaptés aux démos d'application mobile pour démarrer rapidement votre projet.
2
Step 2
Ajoutez Votre Contenu
Ajoutez les enregistrements d'écran de votre application et améliorez-les avec un branding personnalisé, des voix off AI et des animations dynamiques pour mettre en avant les fonctionnalités clés.
3
Step 3
Appliquez des Améliorations
Appliquez une musique de fond engageante et générez automatiquement des sous-titres précis pour rendre votre vidéo de démonstration d'application accessible et professionnelle.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Exportez votre vidéo de démonstration d'application terminée en haute résolution au format MP4, optimisée pour diverses plateformes, et partagez-la directement sur les réseaux sociaux.

Améliorez l'Intégration et les Tutoriels d'Application

Améliorez la rétention et la compréhension des utilisateurs en créant des tutoriels vidéo dynamiques et engageants pour l'intégration et l'explication des fonctionnalités de l'application.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de démonstration d'application mobile convaincantes ?

HeyGen vous permet de produire facilement des vidéos de démonstration d'application mobile professionnelles en utilisant des avatars AI et la technologie de texte-à-vidéo. Utilisez nos modèles de vidéo personnalisables et notre éditeur glisser-déposer pour mettre en valeur efficacement les fonctionnalités de votre application.

Quelles fonctionnalités AI HeyGen offre-t-il pour la création de vidéos de produit ?

HeyGen utilise une AI avancée pour des voix off AI réalistes et la génération de texte-à-vidéo, simplifiant la création de vidéos de démonstration de produit engageantes. Cela vous permet d'expliquer des fonctionnalités complexes de manière claire et efficace.

HeyGen prend-il en charge le branding personnalisé pour les vidéos explicatives ?

Oui, HeyGen offre des contrôles de branding robustes, vous permettant d'intégrer votre logo et vos couleurs de marque directement dans vos vidéos explicatives. Cela garantit que vos vidéos de démonstration de produit s'alignent parfaitement avec vos efforts de marketing et de vente.

Puis-je facilement partager les vidéos de démonstration de produit HeyGen sur les réseaux sociaux ?

Absolument. HeyGen prend en charge l'exportation de vos vidéos de démonstration de produit en haute résolution au format MP4, les rendant prêtes pour un partage instantané sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également ajouter des sous-titres et de la musique de fond pour les optimiser pour des plateformes comme YouTube.

