Créateur de Vidéos Publicitaires d'Application : Créez des Publicités Mobiles Engagantes

Créez des vidéos publicitaires d'application à fort impact qui convertissent. Exploitez le texte-à-vidéo à partir d'un script pour produire rapidement des campagnes engageantes et professionnelles.

Développez une vidéo promotionnelle vibrante de 30 secondes mettant en avant une nouvelle application mobile, ciblant les propriétaires de petites entreprises cherchant à simplifier leurs opérations. Utilisez un style visuel moderne et dynamique avec des animations élégantes et une bande sonore énergique. Mettez en avant la rapidité avec laquelle les utilisateurs peuvent créer du contenu engageant en utilisant les "Modèles & scènes" étendus de HeyGen pour offrir une expérience convaincante de création de vidéos publicitaires d'application.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Imaginez une vidéo de démonstration de 45 secondes, méticuleusement conçue pour les passionnés de technologie, qui dévoile élégamment une fonctionnalité complexe d'une application. Visuellement, pensez à des graphismes de pointe avec des éléments minimalistes et des paysages sonores futuristes subtils, complétés par une voix off professionnelle sophistiquée et calme. Cette vidéo mettra en avant les "Avatars AI" de HeyGen pour délivrer l'explication, montrant comment un créateur de vidéos publicitaires AI peut simplifier des messages complexes tout en maintenant une interface conviviale.
Exemple de Prompt 2
Comment créeriez-vous une vidéo narrative convaincante de 60 secondes qui s'adresse directement aux professionnels occupés, démontrant comment une nouvelle application de productivité peut révolutionner leur flux de travail quotidien ? Le style visuel devrait tisser une narration engageante avec des transitions fluides du défi au triomphe, sur fond de musique inspirante et apaisante. La "Génération de voix off" robuste de HeyGen devrait fournir la narration claire et autoritaire, faisant de cette vidéo un outil idéal pour le Marketing Vidéo Maker pour stimuler l'engagement sur les réseaux sociaux.
Exemple de Prompt 3
Imaginez un clip promotionnel vibrant de 15 secondes conçu spécifiquement pour les designers et les marketeurs, mettant brillamment en avant la liberté créative et la facilité d'utilisation intuitive d'une application. Cette vidéo nécessitera une esthétique rapide, remplie de coupes dynamiques et d'une piste audio tendance pour capter instantanément l'attention. La puissance de la "Bibliothèque multimédia/support de stock" de HeyGen sera centrale pour démontrer les riches options disponibles, prouvant qu'il s'agit de l'outil ultime pour créer des modèles de vidéos personnalisables avec une expérience d'éditeur glisser-déposer fluide.
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Publicitaires d'Application

Créez sans effort des vidéos publicitaires d'application convaincantes avec notre plateforme intuitive, dotée de modèles personnalisables, de capacités AI et d'exportations de haute qualité pour tous vos besoins marketing.

1
Step 1
Choisissez un Modèle
Commencez votre vidéo publicitaire d'application sans effort en sélectionnant parmi une vaste bibliothèque de "modèles de vidéos" personnalisables ou commencez avec une toile vierge pour un contrôle créatif total, en utilisant notre fonctionnalité robuste de Modèles & scènes.
2
Step 2
Personnalisez Votre Contenu Publicitaire
Utilisez l'éditeur "glisser-déposer" intuitif pour ajouter vos visuels, textes et éléments de marque à partir de notre vaste Bibliothèque multimédia/support de stock. Affinez votre publicité avec des éléments dynamiques pour capter l'attention.
3
Step 3
Générez des Voix Off & Affinez
Exploitez nos capacités de "créateur de vidéos publicitaires AI" pour générer automatiquement une Génération de voix off professionnelle à partir de votre script. Prévisualisez votre création pour vous assurer qu'elle représente parfaitement votre application avant la finalisation.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo Publicitaire de Haute Qualité
Une fois satisfait, "exportez" votre vidéo publicitaire "de haute qualité" en utilisant notre fonctionnalité de redimensionnement & exportations de rapport d'aspect. Optimisez-la pour diverses plateformes, garantissant que votre message atteigne efficacement votre audience sur tous les canaux.

Cas d'Utilisation

Présentez des Histoires de Succès et Témoignages d'Application

Transformez les expériences utilisateur positives en témoignages vidéo convaincants, renforçant la confiance et encourageant de nouvelles inscriptions à l'application.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer mes campagnes de vidéos publicitaires créatives ?

HeyGen est un créateur de vidéos publicitaires AI qui vous permet de créer facilement des vidéos marketing convaincantes. Exploitez nos avatars AI, notre vaste bibliothèque multimédia et nos modèles de vidéos personnalisables pour donner vie à votre vision créative rapidement pour vos publicités vidéo.

HeyGen propose-t-il des modèles de vidéos personnalisables pour des besoins divers ?

Oui, HeyGen propose une large gamme de modèles de vidéos personnalisables, conçus pour s'adapter à diverses plateformes de médias sociaux et objectifs marketing. Notre éditeur glisser-déposer convivial permet une personnalisation facile, garantissant que vos publicités vidéo se démarquent.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un créateur de vidéos publicitaires en ligne efficace ?

HeyGen se distingue comme un créateur de vidéos publicitaires en ligne efficace grâce à son interface conviviale et ses puissantes capacités AI. Nous offrons la génération de texte-à-vidéo, la génération de voix off et des exportations de haute qualité, rendant le processus de création de publicités efficace et professionnel.

Puis-je intégrer de la musique et du branding dans mes vidéos marketing avec HeyGen ?

Absolument. Le Marketing Vidéo Maker de HeyGen permet une intégration musicale fluide pour définir le bon ton pour vos publicités vidéo. Vous pouvez également appliquer le logo et les couleurs de votre marque en utilisant nos contrôles de branding pour maintenir la cohérence et le professionnalisme.

