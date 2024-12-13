Générateur de Vidéo Démo API : Automatisez vos Démonstrations de Produits

Rationalisez votre flux de création vidéo. Exploitez notre API de Création Vidéo pour des démonstrations de produits automatisées avec génération de voix off fluide.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo didactique de 90 secondes destinée aux marketeurs techniques et aux utilisateurs de plateformes sans code, démontrant comment utiliser un générateur de vidéo démo API pour personnaliser la sortie vidéo en utilisant des paramètres API spécifiques. Le style visuel doit être engageant et étape par étape, avec des enregistrements d'écran d'une interface intuitive et une voix AI amicale. Concentrez-vous sur l'utilisation des modèles et scènes de HeyGen et l'inclusion automatique de sous-titres pour améliorer l'accessibilité et la compréhension des utilisateurs.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo de présentation produit convaincante de 2 minutes, ciblant les équipes produit et les entreprises de commerce électronique, démontrant comment générer des vidéos produits de haute qualité à grande échelle en utilisant les capacités JSON à vidéo. La présentation visuelle doit être soignée et professionnelle, avec divers plans de produits et des éléments de marque personnalisés, le tout soutenu par une voix AI claire et autoritaire. Mettez en avant la capacité de HeyGen à gérer facilement la bibliothèque de médias/stock et à effectuer le redimensionnement et l'exportation des formats pour différentes plateformes.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo explicative concise de 45 secondes pour les stratèges de contenu et les rédacteurs techniques, mettant en avant l'efficacité de la Génération Vidéo pour produire des vidéos de médias sociaux évolutives et une documentation complète. L'esthétique visuelle doit être dynamique et informative, incorporant des superpositions de style infographique et une voix AI énergique. Montrez comment les avatars AI de HeyGen peuvent délivrer un message cohérent et comment la génération de voix off simplifie la création de contenu sur plusieurs canaux.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéo Démo API

Créez automatiquement des vidéos démo API engageantes et dynamiques en exploitant nos puissantes fonctionnalités d'automatisation vidéo.

1
Step 1
Définissez la Structure de Votre Vidéo
Utilisez l'API de Création Vidéo de HeyGen pour définir précisément le contenu, les scènes et le script de votre vidéo. Soumettez votre charge utile JSON, décrivant des éléments tels que le texte, les visuels et les modèles souhaités, pour initier votre projet vidéo.
2
Step 2
Intégrez des Données Dynamiques
Enrichissez votre vidéo démo avec des informations personnalisées ou évolutives en utilisant des Données Dynamiques. Notre plateforme traite vos données pour générer des scènes pertinentes et intégrer des voix off AI, garantissant que chaque vidéo est personnalisée et engageante.
3
Step 3
Appliquez un Branding Personnalisé
Assurez la cohérence de votre marque en appliquant vos directives de branding personnalisées directement via les paramètres API. Intégrez facilement vos logos, couleurs de marque et polices spécifiques, garantissant que chaque vidéo reflète votre identité unique.
4
Step 4
Générez Votre Vidéo Démo
Déclenchez le processus d'Automatisation Vidéo pour rendre votre vidéo démo API finale. Notre système compile efficacement tous les éléments, produisant une sortie de haute qualité prête pour la distribution, gérant automatiquement l'ensemble du pipeline de génération vidéo.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Rationalisez les Démos de Campagnes Publicitaires

Créez des publicités vidéo performantes pour démontrer efficacement les fonctionnalités de marketing et de génération de campagnes de votre API.

Questions Fréquemment Posées

Comment les développeurs peuvent-ils exploiter l'API de Création Vidéo de HeyGen pour l'automatisation ?

HeyGen propose une API de Création Vidéo robuste, permettant aux développeurs d'automatiser la génération de vidéos de manière programmatique. Vous pouvez intégrer notre API pour créer des vidéos à partir de données JSON, en utilisant des données dynamiques et des paramètres API personnalisés pour une production à grande échelle.

Quel type de données peut être utilisé avec l'API de HeyGen pour la Génération de Texte en Vidéo ?

Avec HeyGen, vous pouvez alimenter la Génération de Texte en Vidéo en envoyant des données dynamiques via notre API, y compris du texte personnalisé pour les scripts, des avatars AI spécifiques et des éléments de marque. Cela permet une création de contenu vidéo hautement personnalisée et automatisée directement depuis vos systèmes, souvent en utilisant des flux de travail JSON à vidéo.

L'API de Création Vidéo de HeyGen peut-elle s'intégrer aux flux de travail existants pour un branding personnalisé ?

Oui, l'API de Création Vidéo de HeyGen est conçue pour une intégration transparente, permettant aux développeurs d'automatiser la création de vidéos tout en maintenant un branding personnalisé. Vous pouvez contrôler de manière programmatique des éléments tels que les logos, les couleurs et les polices pour assurer une identité de marque cohérente sur toutes les sorties vidéo automatisées.

Comment HeyGen facilite-t-il l'automatisation vidéo à grande échelle pour les entreprises ?

La plateforme de HeyGen, y compris sa puissante API de Création Vidéo, prend en charge l'automatisation vidéo à grande échelle en permettant aux développeurs de générer de nombreuses vidéos simultanément avec des données dynamiques et des paramètres API spécifiques. Cela accélère considérablement la production de contenu, que ce soit par intégration programmatique ou via son interface conviviale.

