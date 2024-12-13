Créateur de Vidéos d'Appartements : Créez des Visites de Propriétés Époustouflantes
Les agents immobiliers peuvent facilement créer des vidéos et des visites virtuelles immobilières avec génération de voix off professionnelle.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une visite virtuelle engageante de 90 secondes destinée aux locataires ou acheteurs potentiels, présentant un appartement moderne. Cette vidéo doit avoir un style visuel immersif et accueillant avec des transitions fluides, accompagnée d'une musique de fond invitante et d'une "Voiceover generation" amicale narrant les caractéristiques et commodités clés, transformant efficacement les efforts de marketing immobilier.
Produisez une vidéo de marque dynamique de 45 secondes pour les agences immobilières souhaitant renforcer leur présence sur les réseaux sociaux. L'esthétique visuelle doit être moderne et énergique, avec une musique entraînante et un avatar AI présentant une brève introduction de l'agence ou une mise à jour rapide du marché. Cette vidéo doit mettre en avant comment les "Branded Videos" peuvent élever l'empreinte numérique d'une agence.
Concevez une vidéo de listing détaillée de 2 minutes, destinée aux propriétaires ou agents souhaitant mettre en avant les points de vente uniques d'un appartement spécifique. Le style visuel de la vidéo doit être élégant et informatif, avec une narration calme et descriptive, utilisant les "Subtitles/captions" de HeyGen pour l'accessibilité et la clarté dans le détail des plans d'étage, des améliorations personnalisées et des avantages du quartier, démontrant la facilité de personnalisation du contenu vidéo.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Annonces Immobilières Performantes.
Générez rapidement des vidéos publicitaires convaincantes pour les listings d'appartements, améliorant la portée et la génération de leads pour les agents immobiliers.
Produisez des Vidéos Engagantes pour les Réseaux Sociaux.
Créez des vidéos courtes et captivantes pour les réseaux sociaux, suscitant l'intérêt et les vues pour le marketing immobilier et les visites virtuelles.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos immobilières ?
HeyGen agit comme un créateur de vidéos en ligne intuitif, permettant aux agents immobiliers de créer facilement des vidéos professionnelles de propriétés en utilisant des avatars AI et des capacités de texte à vidéo sans compétences complexes en montage vidéo. Vous pouvez rapidement générer des vidéos de listing convaincantes pour tout appartement ou propriété.
Puis-je personnaliser les vidéos immobilières avec ma propre marque et mes médias ?
Oui, HeyGen offre des contrôles de marque robustes, vous permettant de personnaliser vos vidéos immobilières avec votre propre logo et vos couleurs de marque. Vous pouvez facilement télécharger des photos et des médias pour personnaliser votre contenu, garantissant que chaque visite virtuelle immobilière reflète votre marketing immobilier unique.
Quelles fonctionnalités font de HeyGen un créateur de vidéos d'appartements efficace ?
HeyGen propose un montage vidéo automatique alimenté par l'AI et une riche sélection de modèles de vidéos pour simplifier la création de contenu de créateur de vidéos d'appartements de haute qualité. Cela permet aux agents immobiliers de produire rapidement et efficacement des vidéos immobilières engageantes pour les réseaux sociaux.
Comment HeyGen peut-il aider à optimiser le marketing immobilier sur plusieurs plateformes ?
HeyGen prend en charge le redimensionnement et l'exportation des rapports d'aspect, garantissant que vos vidéos de marketing immobilier sont parfaitement formatées pour diverses plateformes. Cette capacité vous permet de générer des vidéos de marque professionnelles qui performent bien sur les réseaux sociaux et à travers différents canaux en ligne.