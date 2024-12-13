Créateur de Vidéos d'Appartements : Créez des Visites de Propriétés Époustouflantes

Les agents immobiliers peuvent facilement créer des vidéos et des visites virtuelles immobilières avec génération de voix off professionnelle.

Créez une vidéo technique concise d'une minute, destinée aux agents et courtiers immobiliers, démontrant comment générer efficacement des vidéos de propriétés. Le style visuel doit être épuré et instructif, avec une voix off professionnelle et claire guidant le spectateur à travers les étapes d'utilisation d'un créateur de vidéos en ligne, en mettant en avant les capacités "Automatic Video Editing" de HeyGen pour simplifier leur flux de travail.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une visite virtuelle engageante de 90 secondes destinée aux locataires ou acheteurs potentiels, présentant un appartement moderne. Cette vidéo doit avoir un style visuel immersif et accueillant avec des transitions fluides, accompagnée d'une musique de fond invitante et d'une "Voiceover generation" amicale narrant les caractéristiques et commodités clés, transformant efficacement les efforts de marketing immobilier.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de marque dynamique de 45 secondes pour les agences immobilières souhaitant renforcer leur présence sur les réseaux sociaux. L'esthétique visuelle doit être moderne et énergique, avec une musique entraînante et un avatar AI présentant une brève introduction de l'agence ou une mise à jour rapide du marché. Cette vidéo doit mettre en avant comment les "Branded Videos" peuvent élever l'empreinte numérique d'une agence.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo de listing détaillée de 2 minutes, destinée aux propriétaires ou agents souhaitant mettre en avant les points de vente uniques d'un appartement spécifique. Le style visuel de la vidéo doit être élégant et informatif, avec une narration calme et descriptive, utilisant les "Subtitles/captions" de HeyGen pour l'accessibilité et la clarté dans le détail des plans d'étage, des améliorations personnalisées et des avantages du quartier, démontrant la facilité de personnalisation du contenu vidéo.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos d'Appartements

Créez facilement des vidéos immobilières époustouflantes avec notre créateur de vidéos d'appartements intuitif. Créez des vidéos de listing engageantes pour attirer plus de locataires potentiels.

1
Step 1
Choisissez un Modèle
Choisissez parmi une sélection diversifiée de modèles de vidéos spécifiquement conçus pour les listings immobiliers et les présentations de propriétés. Cela utilise notre fonctionnalité 'Templates & scenes' pour lancer votre création.
2
Step 2
Téléchargez Vos Médias
Téléchargez vos photos de propriété de haute qualité et vos clips vidéo existants directement dans votre projet. Notre 'Media library/stock support' garantit que vous avez tous vos atouts en un seul endroit, prêts à personnaliser vos vidéos de propriété.
3
Step 3
Générez des Voix Off Professionnelles
Améliorez votre listing avec une narration professionnelle. Il vous suffit de taper votre script, et notre fonctionnalité 'Voiceover generation' créera un audio convaincant pour votre vidéo de marketing immobilier.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo
Une fois terminé, exportez votre création de créateur de vidéos d'appartements dans divers rapports d'aspect adaptés à toutes les plateformes. Nos 'Aspect-ratio resizing & exports' garantissent que votre vidéo est superbe partout pour un partage optimal.

Cas d'Utilisation

Présentez des Histoires de Succès Immobilières

Mettez en avant des ventes immobilières réussies ou des témoignages de clients avec des vidéos engageantes, renforçant la confiance et la crédibilité de votre marque immobilière.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos immobilières ?

HeyGen agit comme un créateur de vidéos en ligne intuitif, permettant aux agents immobiliers de créer facilement des vidéos professionnelles de propriétés en utilisant des avatars AI et des capacités de texte à vidéo sans compétences complexes en montage vidéo. Vous pouvez rapidement générer des vidéos de listing convaincantes pour tout appartement ou propriété.

Puis-je personnaliser les vidéos immobilières avec ma propre marque et mes médias ?

Oui, HeyGen offre des contrôles de marque robustes, vous permettant de personnaliser vos vidéos immobilières avec votre propre logo et vos couleurs de marque. Vous pouvez facilement télécharger des photos et des médias pour personnaliser votre contenu, garantissant que chaque visite virtuelle immobilière reflète votre marketing immobilier unique.

Quelles fonctionnalités font de HeyGen un créateur de vidéos d'appartements efficace ?

HeyGen propose un montage vidéo automatique alimenté par l'AI et une riche sélection de modèles de vidéos pour simplifier la création de contenu de créateur de vidéos d'appartements de haute qualité. Cela permet aux agents immobiliers de produire rapidement et efficacement des vidéos immobilières engageantes pour les réseaux sociaux.

Comment HeyGen peut-il aider à optimiser le marketing immobilier sur plusieurs plateformes ?

HeyGen prend en charge le redimensionnement et l'exportation des rapports d'aspect, garantissant que vos vidéos de marketing immobilier sont parfaitement formatées pour diverses plateformes. Cette capacité vous permet de générer des vidéos de marque professionnelles qui performent bien sur les réseaux sociaux et à travers différents canaux en ligne.

