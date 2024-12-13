Maîtrisez la Conformité AML avec des Vidéos de Formation Anti-Blanchiment d'Argent

Améliorez la conformité AML de vos employés avec des vidéos de micro-apprentissage engageantes, créées facilement grâce à la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Une vidéo de formation de 60 secondes basée sur des scénarios est nécessaire pour le personnel bancaire de première ligne, démontrant de manière vivante comment identifier et signaler efficacement les activités suspectes. Le style visuel et audio sera réaliste et subtilement suspense, employant la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen pour narrer une tentative courante de blanchiment d'argent, garantissant ainsi que le personnel comprenne leur rôle crucial dans la prévention des crimes financiers.
Exemple de Prompt 2
Les responsables de la conformité et la direction nécessitent une vidéo concise de 30 secondes qui met en évidence efficacement les exigences réglementaires évolutives pour la conformité AML. Cette vidéo explicative exige un style visuel professionnel et axé sur les données, complété par des infographies claires, soutenu par une voix autoritaire et les sous-titres/captions de HeyGen pour renforcer les termes juridiques complexes et les échéances cruciales.
Exemple de Prompt 3
Pour engager les employés généraux dans les secteurs vulnérables au blanchiment d'argent, une vidéo d'apprentissage de 90 secondes basée sur une histoire doit être produite, illustrant de manière dramatique les conséquences réelles de l'échec à détecter les crimes financiers. Cette vidéo utilisera un style visuel de mini-drama captivant avec des personnages relatables et une musique de fond percutante, exploitant la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour construire un récit immersif soulignant l'importance de la vigilance.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionnent les Vidéos de Formation Anti-Blanchiment d'Argent

Créez sans effort des vidéos de formation anti-blanchiment d'argent (AML) professionnelles et engageantes pour éduquer vos employés sur la prévention des crimes financiers et la conformité réglementaire.

1
Step 1
Créez Votre Script de Formation
Développez un contenu clair et concis couvrant les sujets essentiels de la conformité AML comme les crimes financiers et les exigences réglementaires. Utilisez la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen pour convertir votre texte en vidéo engageante.
2
Step 2
Choisissez des Visuels Engagés
Sélectionnez parmi une variété d'avatars AI pour visualiser des concepts complexes tels que Know Your Customer (KYC) et les activités suspectes, améliorant vos vidéos de formation anti-blanchiment d'argent.
3
Step 3
Appliquez des Éléments de Marque
Incorporez les contrôles de marque de votre organisation, y compris les logos et les couleurs, pour maintenir la cohérence à travers tous les supports de formation en conformité, assurant un aspect professionnel.
4
Step 4
Exportez pour une Large Diffusion
Finalisez vos courtes vidéos en ajoutant des sous-titres/captions pour l'accessibilité. Exportez vos vidéos de formation anti-blanchiment d'argent complètes pour une formation en ligne fluide sur toutes les plateformes.

Illustrez des Scénarios AML Complexes avec le Storytelling

Utilisez le storytelling vidéo AI pour expliquer de manière vivante des concepts AML difficiles et des activités suspectes, améliorant la compréhension et l'application pratique.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer nos vidéos de formation anti-blanchiment d'argent ?

HeyGen permet la création rapide de vidéos de formation anti-blanchiment d'argent engageantes en utilisant des avatars AI et la technologie de texte à vidéo, rendant votre formation en conformité plus rentable et améliorant l'expérience globale d'apprentissage pour les employés.

Pouvons-nous personnaliser le contenu de formation en conformité AML avec HeyGen ?

Oui, HeyGen permet des personnalisations étendues des cours de formation en conformité AML, en incorporant des exigences réglementaires spécifiques et des scénarios. Vous pouvez facilement créer des modules de micro-apprentissage ou des vidéos d'apprentissage basées sur des histoires avec votre marque et des sous-titres générés par AI.

Quelle est l'efficacité de la production de formation AML avec HeyGen ?

HeyGen accélère considérablement la production de vidéos de formation AML de haute qualité et de prévention des crimes financiers pour les employés. Notre plateforme de texte à vidéo et nos avatars AI permettent une création efficace de courtes vidéos sans tournage traditionnel, rationalisant vos supports de formation.

Comment HeyGen soutient-il les concepts clés de l'AML comme le KYC et les activités suspectes ?

HeyGen vous aide à créer des vidéos claires et concises qui expliquent les concepts clés de l'AML tels que Know Your Customer (KYC), la diligence raisonnable et la reconnaissance des activités suspectes. Cela garantit que votre formation pour les employés aborde efficacement les exigences réglementaires pour prévenir les crimes financiers.

