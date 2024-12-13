Créateur de Vidéos Anti-Harcèlement pour une Formation RH Efficace

Créez des vidéos de formation anti-harcèlement professionnelles avec des avatars IA, assurant une création de contenu efficace et une conformité légale.

Développez une vidéo professionnelle de 45 secondes pour la formation RH qui présente aux nouveaux employés les politiques anti-harcèlement de l'entreprise, en utilisant des visuels clairs et directs et un ton audio rassurant pour expliquer les concepts clés. La vidéo devrait tirer parti de la fonctionnalité de HeyGen de conversion de texte en vidéo à partir de script pour simplifier la création de contenu pour la formation essentielle sur le harcèlement en milieu de travail.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo de 60 secondes basée sur des scénarios, destinée à tous les employés, démontrant comment identifier et signaler diverses formes de harcèlement, en assurant la conformité légale. Cette vidéo devrait mettre en scène des avatars IA empathiques jouant des situations courantes, soutenus par une voix off informative et rassurante, pour créer une expérience engageante de création de vidéos anti-harcèlement.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo promotionnelle dynamique de 30 secondes destinée aux propriétaires d'entreprises et aux managers, mettant en avant la facilité et l'efficacité des vidéos de formation régulières sur le harcèlement. Le style visuel doit être dynamique et professionnel, incorporant l'image de marque de l'entreprise, avec une voix off confiante générée à l'aide de la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen, soulignant l'efficacité de la création de contenu.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo informative concise de 25 secondes pour les équipes à distance et les annonces à l'échelle de l'entreprise, fournissant une mise à jour rapide sur les récents changements des réglementations de conformité légale. Cette vidéo nécessite des visuels modernes et engageants et un ton amical et informatif, amélioré avec les sous-titres/captions de HeyGen pour garantir l'accessibilité à tous les employés consommant des vidéos de formation.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Anti-Harcèlement

Créez sans effort des vidéos de formation anti-harcèlement professionnelles et conformes avec l'IA, assurant un environnement de travail sûr et respectueux pour tous.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par rédiger ou coller votre script complet, en vous concentrant sur les directives essentielles pour la formation sur le harcèlement en milieu de travail. Cela forme la base de votre "Texte en vidéo à partir de script".
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar IA
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'"avatars IA" pour présenter votre message anti-harcèlement, assurant une livraison professionnelle et engageante qui résonne avec votre audience.
3
Step 3
Appliquez l'Image de Marque & Améliorez
Utilisez les "Contrôles de marque (logo, couleurs)" pour personnaliser votre vidéo, ajoutant l'identité de votre entreprise et améliorant encore la clarté avec des options comme le "Générateur de sous-titres IA" pour l'accessibilité.
4
Step 4
Exportez et Intégrez
Finalisez votre vidéo de formation et "Exportez-la" dans le format souhaité. Intégrez-la facilement dans votre système de gestion de l'apprentissage (LMS) existant pour une distribution et un suivi faciles, soutenant les "Intégrations LMS".

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifier les Sujets Complexes de Conformité

.

Transformez les réglementations anti-harcèlement complexes en contenu vidéo clair et facilement compréhensible pour une meilleure compréhension et conformité.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il faciliter la création de vidéos de formation anti-harcèlement efficaces pour mon organisation ?

HeyGen vous permet de produire efficacement des vidéos de formation anti-harcèlement de haute qualité, pilotées par l'IA. Utilisez nos avatars IA et la fonctionnalité de conversion de texte en vidéo à partir de script pour créer un contenu convaincant qui respecte les normes de conformité légale pour la formation sur le harcèlement en milieu de travail et la formation RH.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un créateur de vidéos IA efficace pour divers besoins de formation ?

HeyGen est un créateur de vidéos IA de bout en bout qui simplifie la création de contenu efficace pour toutes vos vidéos de formation. Avec des avatars IA, une voix off IA réaliste, et la capacité de générer des vidéos directement à partir de texte en vidéo à partir de script, vous pouvez produire rapidement et à grande échelle un contenu éducatif engageant.

Puis-je personnaliser l'image de marque et l'apparence de mes vidéos de formation créées avec HeyGen ?

Absolument ! HeyGen offre des contrôles de marque étendus, vous permettant d'incorporer votre logo et vos couleurs de marque dans vos vidéos. Vous pouvez également choisir parmi divers avatars IA et modèles de vidéos pour maintenir une apparence cohérente et professionnelle dans tout votre contenu.

Comment HeyGen convertit-il les scripts en vidéos complètes avec des fonctionnalités comme les sous-titres ?

HeyGen simplifie la génération de vidéos de bout en bout en transformant votre texte en vidéo à partir de script. Notre plateforme génère automatiquement une voix off IA réaliste, et le générateur de sous-titres IA garantit que vos vidéos sont accessibles et facilement compréhensibles par votre audience.

