Créateur de Vidéos Anti-Harcèlement pour une Formation RH Efficace
Créez des vidéos de formation anti-harcèlement professionnelles avec des avatars IA, assurant une création de contenu efficace et une conformité légale.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Produisez une vidéo de 60 secondes basée sur des scénarios, destinée à tous les employés, démontrant comment identifier et signaler diverses formes de harcèlement, en assurant la conformité légale. Cette vidéo devrait mettre en scène des avatars IA empathiques jouant des situations courantes, soutenus par une voix off informative et rassurante, pour créer une expérience engageante de création de vidéos anti-harcèlement.
Créez une vidéo promotionnelle dynamique de 30 secondes destinée aux propriétaires d'entreprises et aux managers, mettant en avant la facilité et l'efficacité des vidéos de formation régulières sur le harcèlement. Le style visuel doit être dynamique et professionnel, incorporant l'image de marque de l'entreprise, avec une voix off confiante générée à l'aide de la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen, soulignant l'efficacité de la création de contenu.
Concevez une vidéo informative concise de 25 secondes pour les équipes à distance et les annonces à l'échelle de l'entreprise, fournissant une mise à jour rapide sur les récents changements des réglementations de conformité légale. Cette vidéo nécessite des visuels modernes et engageants et un ton amical et informatif, amélioré avec les sous-titres/captions de HeyGen pour garantir l'accessibilité à tous les employés consommant des vidéos de formation.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Étendre la Portée et le Contenu de la Formation.
Exploitez l'IA pour produire rapidement des cours anti-harcèlement étendus, atteignant efficacement une main-d'œuvre mondiale.
Améliorer l'Engagement dans la Formation.
Utilisez des avatars IA et des vidéos dynamiques pour améliorer considérablement l'engagement et la rétention des apprenants pour la formation à la conformité.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il faciliter la création de vidéos de formation anti-harcèlement efficaces pour mon organisation ?
HeyGen vous permet de produire efficacement des vidéos de formation anti-harcèlement de haute qualité, pilotées par l'IA. Utilisez nos avatars IA et la fonctionnalité de conversion de texte en vidéo à partir de script pour créer un contenu convaincant qui respecte les normes de conformité légale pour la formation sur le harcèlement en milieu de travail et la formation RH.
Qu'est-ce qui fait de HeyGen un créateur de vidéos IA efficace pour divers besoins de formation ?
HeyGen est un créateur de vidéos IA de bout en bout qui simplifie la création de contenu efficace pour toutes vos vidéos de formation. Avec des avatars IA, une voix off IA réaliste, et la capacité de générer des vidéos directement à partir de texte en vidéo à partir de script, vous pouvez produire rapidement et à grande échelle un contenu éducatif engageant.
Puis-je personnaliser l'image de marque et l'apparence de mes vidéos de formation créées avec HeyGen ?
Absolument ! HeyGen offre des contrôles de marque étendus, vous permettant d'incorporer votre logo et vos couleurs de marque dans vos vidéos. Vous pouvez également choisir parmi divers avatars IA et modèles de vidéos pour maintenir une apparence cohérente et professionnelle dans tout votre contenu.
Comment HeyGen convertit-il les scripts en vidéos complètes avec des fonctionnalités comme les sous-titres ?
HeyGen simplifie la génération de vidéos de bout en bout en transformant votre texte en vidéo à partir de script. Notre plateforme génère automatiquement une voix off IA réaliste, et le générateur de sous-titres IA garantit que vos vidéos sont accessibles et facilement compréhensibles par votre audience.