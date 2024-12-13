Développez une vidéo professionnelle de 45 secondes pour la formation RH qui présente aux nouveaux employés les politiques anti-harcèlement de l'entreprise, en utilisant des visuels clairs et directs et un ton audio rassurant pour expliquer les concepts clés. La vidéo devrait tirer parti de la fonctionnalité de HeyGen de conversion de texte en vidéo à partir de script pour simplifier la création de contenu pour la formation essentielle sur le harcèlement en milieu de travail.

