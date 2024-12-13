Générateur Anti-Harcèlement : Créez des Formations Engagantes
Simplifiez la formation des employés et assurez la conformité légale avec notre générateur anti-harcèlement, créant des vidéos engageantes sans effort avec des avatars AI.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo de formation engageante de 45 secondes pour les nouveaux employés, axée sur la promotion d'une culture de travail plus sûre. Le style visuel doit être amical et accessible avec des avatars AI diversifiés illustrant divers scénarios de travail, accompagnés d'un ton audio chaleureux et encourageant. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour donner vie à ces scénarios sans effort.
Produisez une vidéo autoritaire de 90 secondes pour les propriétaires d'entreprises et les départements juridiques, soulignant l'importance de la conformité légale dans la formation sur le harcèlement en milieu de travail. Le style visuel doit être sérieux et factuel, incorporant des graphiques informatifs et une voix off claire et précise, en utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour une présentation structurée.
Concevez une vidéo dynamique de 30 secondes à destination des managers, offrant des conseils rapides pour une formation et une sensibilisation efficaces des employés concernant les politiques anti-harcèlement. Le style visuel doit être illustratif et percutant, avec une voix confiante et énergique, assurant la clarté grâce aux sous-titres/captions automatiques de HeyGen.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Modules de Formation Complets.
Développez et étendez facilement des cours anti-harcèlement pour atteindre tous les employés à l'échelle mondiale, assurant une formation cohérente.
Améliorez l'Engagement de la Formation.
Utilisez des vidéos et avatars alimentés par l'AI pour rendre la formation anti-harcèlement plus interactive et mémorable pour les employés.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen fonctionne-t-il en tant que Générateur de Formation Anti-Harcèlement pour les entreprises ?
HeyGen simplifie la création de vidéos de formation engageantes sur le harcèlement en milieu de travail en convertissant vos scripts en contenu professionnel alimenté par l'AI. Cette approche innovante aide à assurer la conformité légale et favorise un environnement de travail plus sûr pour tous les employés.
Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour créer des vidéos de formation personnalisées à la prévention du harcèlement ?
HeyGen permet aux utilisateurs de transformer le texte en vidéo à partir de vos scripts grâce à un créateur de vidéos AI intuitif, avec une gamme diversifiée d'avatars AI. Vous pouvez utiliser des modèles et des scènes prêts à l'emploi, ainsi que de nombreuses options de personnalisation, pour produire des vidéos de formation à la prévention du harcèlement percutantes, adaptées aux besoins spécifiques de votre organisation.
HeyGen peut-il améliorer l'engagement et l'accessibilité de la formation des employés sur la prévention du harcèlement ?
Absolument. HeyGen utilise des avatars AI réalistes et des voix off professionnelles pour offrir un contenu captivant, augmentant considérablement l'engagement dans les programmes de formation des employés. De plus, la plateforme propose des sous-titres/captions automatiques, garantissant que vos messages critiques anti-harcèlement sont accessibles à un public plus large.
Comment HeyGen assure-t-il la cohérence de la marque dans les supports de formation anti-harcèlement en milieu de travail ?
HeyGen offre des contrôles de marque robustes, vous permettant d'incorporer le logo, les couleurs et les médias de votre entreprise dans toutes vos vidéos de formation. Cela garantit que vos initiatives de formation et de sensibilisation anti-harcèlement maintiennent une apparence professionnelle et unifiée dans votre milieu de travail.