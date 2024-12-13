Votre Créateur de Vidéos de Formation Anti-Corruption

Permettez à vos équipes L&D de créer rapidement des vidéos de formation à la conformité engageantes en utilisant des avatars AI, renforçant la sensibilisation à la conformité d'entreprise et l'engagement vidéo.

Créez une vidéo explicative convaincante d'une minute à destination des équipes L&D et des formateurs d'entreprise férus de technologie, démontrant comment HeyGen fonctionne comme une plateforme vidéo AI innovante. Le style visuel doit être épuré et professionnel, intégrant des enregistrements d'écran de l'interface intuitive, accompagnés d'une voix off claire et confiante. Mettez en avant la facilité de générer du contenu professionnel en utilisant la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen pour transformer des informations complexes de conformité en leçons visuelles engageantes.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de formation à la conformité de 90 secondes destinée aux responsables de la conformité d'entreprise et aux équipes L&D, en se concentrant spécifiquement sur des scénarios de formation éthique. L'approche visuelle doit être basée sur des scénarios, mettant en scène des avatars AI professionnels interagissant dans des situations de travail réalistes, livrés avec une voix off calme et autoritaire. Soulignez comment les avatars AI de HeyGen fournissent un présentateur cohérent et engageant pour les messages de conformité critiques, favorisant une meilleure compréhension et rétention.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo dynamique de 2 minutes conçue pour les petites et moyennes entreprises et les responsables RH, servant de créateur de vidéos de formation anti-corruption efficace. Le style visuel et audio doit être engageant et informatif, utilisant une gamme diversifiée de modèles et de scènes de HeyGen pour présenter de manière vivante les concepts de sensibilisation à la conformité d'entreprise. La vidéo doit mélanger des visuels de type infographie avec des segments d'avatars professionnels, soutenus par une bande sonore stimulante et informative pour maintenir l'intérêt du public.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo concise de 45 secondes pour améliorer l'engagement vidéo pour la formation des employés à la lutte contre la corruption, ciblant les employés à tous les niveaux, y compris les équipes internationales. Employez un style visuel court et percutant avec des séquences d'archives pertinentes ou des icônes animées qui transmettent le sérieux sans être trop dramatiques, accompagnées d'un message clair et concis. Mettez en avant la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen, démontrant comment une narration précise et multilingue peut efficacement transmettre des messages critiques de lutte contre la corruption à l'échelle mondiale.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Créateur de Vidéos de Formation Anti-Corruption

Développez rapidement des vidéos de formation anti-corruption engageantes et conformes avec la plateforme AI de HeyGen, conçue pour les équipes L&D afin de favoriser efficacement la sensibilisation à la conformité d'entreprise.

1
Step 1
Créez Votre Script ou Sélectionnez un Modèle
Commencez par coller votre script de formation anti-corruption, ou choisissez parmi une bibliothèque de modèles et de scènes professionnels pour structurer rapidement votre contenu pour un apprentissage efficace.
2
Step 2
Choisissez un Présentateur Avatar AI
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI réalistes pour être le visage de votre formation. Ces avatars livreront votre message avec clarté et professionnalisme, améliorant l'engagement.
3
Step 3
Appliquez le Branding et Améliorez les Visuels
Intégrez le logo et les couleurs de votre entreprise en utilisant des contrôles de marque intuitifs. Vous pouvez également ajouter des visuels pertinents pour illustrer davantage des concepts complexes et renforcer vos efforts de sensibilisation à la conformité d'entreprise.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Formation
Générez votre vidéo de haute qualité dans divers formats d'aspect et exportez-la pour distribution sur toutes vos plateformes d'apprentissage, garantissant que votre formation des employés atteint tout le monde efficacement.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarifier les Directives Éthiques Complexes

.

Transformez des réglementations anti-corruption complexes en explications vidéo claires et digestes, améliorant la compréhension des employés et l'adhésion à la conformité éthique.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment les avatars AI et la technologie de texte en vidéo alimentent-ils les solutions de formation à la conformité de HeyGen ?

HeyGen utilise des "Avatars AI" avancés et la technologie de "texte en vidéo" au sein de sa "plateforme vidéo AI" pour transformer des scripts en "vidéos de formation à la conformité" captivantes. Cela permet une "génération de vidéo de bout en bout" efficace pour une "sensibilisation à la conformité d'entreprise" efficace.

Les équipes L&D peuvent-elles utiliser HeyGen pour créer des vidéos de formation engageantes pour les employés sans compétences approfondies en production vidéo ?

Absolument. HeyGen propose des "modèles et scènes" intuitifs et une interface facile à utiliser, permettant aux "équipes L&D" de produire des "vidéos de formation des employés" et "vidéos explicatives" de haute qualité et engageantes. La plateforme simplifie l'ensemble du processus, garantissant "l'engagement vidéo" sans nécessiter de compétences techniques complexes.

Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour personnaliser et marquer le contenu de formation pour la sensibilisation éthique ?

HeyGen offre des "contrôles de marque" robustes, y compris des logos personnalisés et des schémas de couleurs pour maintenir l'identité d'entreprise à travers tous les matériaux de "formation éthique". Les utilisateurs peuvent également intégrer leurs propres médias ou utiliser la "bibliothèque de médias/soutien d'archives" de HeyGen pour personnaliser davantage les vidéos de "sensibilisation à la conformité d'entreprise".

Comment la capacité de "texte en vidéo" de HeyGen améliore-t-elle le développement de la formation anti-corruption ?

La fonctionnalité de "texte en vidéo" de HeyGen est centrale dans son rôle de "créateur de vidéos de formation anti-corruption". Elle permet aux utilisateurs de convertir rapidement du contenu écrit en vidéos dynamiques mettant en vedette divers "Avatars AI", rendant la livraison de sujets complexes de "lutte contre la corruption" plus accessible et percutante pour "l'e-learning".

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo