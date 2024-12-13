Générateur de Vidéos de Formation Anti-biais pour Engager les Employés en DEI

Transformez votre script en puissantes vidéos de formation anti-biais en quelques minutes grâce à nos capacités avancées de texte-à-vidéo et à nos avatars AI diversifiés.

Produisez une vidéo d'introduction professionnelle de 45 secondes sur la 'formation anti-biais' pour les nouveaux employés, destinée aux équipes de L&D et RH pour mise en œuvre. Le style visuel doit être épuré et corporatif, avec des avatars AI diversifiés présentant des scénarios courants, complétés par une narration audio amicale et claire. Cette vidéo utilise les avatars AI de HeyGen pour créer des 'vidéos de formation des employés' pertinentes et percutantes.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Exemple de Prompt 1
Développez un clip de sensibilisation de 30 secondes sur les 'vidéos de diversité' pour tous les employés de l'entreprise, visant à favoriser un environnement de 'vidéos éducatives'. Employez un style visuel vibrant avec des éléments de marque personnalisés et une musique de fond inspirante. Utilisez la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour convertir sans effort un message convaincant en visuels dynamiques, garantissant une expérience claire et engageante.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo de rappel de 60 secondes sur la 'formation à la conformité' pour le personnel existant, abordant un 'scénario de biais inconscient' avec un style direct et informatif. L'audio doit comporter une voix off professionnelle, et les visuels doivent inclure des graphiques simples et illustratifs. Assurez une accessibilité totale en utilisant la génération de voix off de HeyGen pour une narration naturelle et des sous-titres pour un affichage clair du texte.
Exemple de Prompt 3
Concevez un extrait dynamique de 15 secondes pour les 'vidéos de réseaux sociaux' afin de promouvoir une 'culture inclusive' à la fois en interne et en externe. Le style visuel doit être rapide et attrayant, incorporant une musique entraînante. Cette vidéo doit utiliser efficacement les modèles et scènes de HeyGen pour une création rapide et le redimensionnement et l'exportation des formats pour optimiser les différentes plateformes.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Formation Anti-biais

Créez sans effort des vidéos de formation anti-biais percutantes pour votre équipe avec des avatars AI et du texte-à-vidéo, favorisant une culture inclusive efficacement.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par taper ou coller votre script de formation anti-biais. Notre fonctionnalité de texte-à-vidéo transforme votre texte en dialogue naturel, garantissant que votre message est clair et convaincant.
2
Step 2
Choisissez Votre Avatar AI
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour représenter votre message. Ces avatars AI délivrent votre contenu de manière engageante, rendant les sujets complexes accessibles aux apprenants.
3
Step 3
Appliquez la Marque et les Améliorations
Intégrez le logo et les couleurs de votre marque en utilisant les contrôles de marque. Ajoutez des voix off AI professionnelles et des sous-titres précis pour améliorer l'accessibilité et l'engagement de votre audience.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo de Formation
Une fois finalisée, exportez facilement votre vidéo de formation anti-biais dans divers formats de redimensionnement et d'exportation pour une distribution sur toutes vos plateformes préférées.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarifier les Concepts Complexes de Biais

.

Simplifiez les concepts complexes d'anti-biais et de diversité en contenu vidéo facilement compréhensible pour une meilleure compréhension et application.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer la création de contenu créatif pour les vidéos de formation ?

HeyGen vous permet de générer facilement des vidéos de formation engageantes en utilisant des avatars AI réalistes et des capacités puissantes de texte-à-vidéo, transformant votre script en contenu visuel dynamique. Cela simplifie votre processus de création vidéo tout en maintenant un haut niveau créatif.

Quels contrôles de marque HeyGen offre-t-il pour des vidéos personnalisées ?

HeyGen fournit des contrôles de marque complets, vous permettant d'intégrer le logo et les couleurs de votre marque de manière transparente dans les vidéos de formation ou d'autres contenus. Utilisez des modèles personnalisés et des avatars AI pour créer des expériences d'apprentissage uniques et personnalisées qui s'alignent sur l'identité de votre organisation.

HeyGen prend-il en charge les voix off AI et plusieurs langues pour des audiences diversifiées ?

Absolument, HeyGen propose des voix off AI avancées et des capacités de traduction, vous permettant de produire des vidéos avec un audio multilingue et des sous-titres précis. Cela garantit que votre message atteint efficacement et de manière inclusive un public mondial.

HeyGen peut-il aider à rationaliser la production de vidéos éducatives ?

HeyGen rationalise considérablement la production de vidéos éducatives de haute qualité en convertissant votre script clair et convaincant en contenu vidéo professionnel avec facilité. Ses fonctionnalités d'édition intuitives et son assistant AI réduisent le temps et les efforts généralement associés à la création vidéo.

