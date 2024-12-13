Générateur de Vidéos de Formation Anti-biais pour Engager les Employés en DEI
Transformez votre script en puissantes vidéos de formation anti-biais en quelques minutes grâce à nos capacités avancées de texte-à-vidéo et à nos avatars AI diversifiés.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez un clip de sensibilisation de 30 secondes sur les 'vidéos de diversité' pour tous les employés de l'entreprise, visant à favoriser un environnement de 'vidéos éducatives'. Employez un style visuel vibrant avec des éléments de marque personnalisés et une musique de fond inspirante. Utilisez la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour convertir sans effort un message convaincant en visuels dynamiques, garantissant une expérience claire et engageante.
Créez une vidéo de rappel de 60 secondes sur la 'formation à la conformité' pour le personnel existant, abordant un 'scénario de biais inconscient' avec un style direct et informatif. L'audio doit comporter une voix off professionnelle, et les visuels doivent inclure des graphiques simples et illustratifs. Assurez une accessibilité totale en utilisant la génération de voix off de HeyGen pour une narration naturelle et des sous-titres pour un affichage clair du texte.
Concevez un extrait dynamique de 15 secondes pour les 'vidéos de réseaux sociaux' afin de promouvoir une 'culture inclusive' à la fois en interne et en externe. Le style visuel doit être rapide et attrayant, incorporant une musique entraînante. Cette vidéo doit utiliser efficacement les modèles et scènes de HeyGen pour une création rapide et le redimensionnement et l'exportation des formats pour optimiser les différentes plateformes.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Étendre la Portée de la Formation DEI.
Développez et délivrez efficacement des cours complets sur l'anti-biais et le DEI à une main-d'œuvre mondiale.
Améliorer l'Efficacité de la Formation Anti-biais.
Utilisez l'AI pour créer des vidéos de formation anti-biais dynamiques et engageantes qui améliorent la rétention des apprenants et l'impact.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer la création de contenu créatif pour les vidéos de formation ?
HeyGen vous permet de générer facilement des vidéos de formation engageantes en utilisant des avatars AI réalistes et des capacités puissantes de texte-à-vidéo, transformant votre script en contenu visuel dynamique. Cela simplifie votre processus de création vidéo tout en maintenant un haut niveau créatif.
Quels contrôles de marque HeyGen offre-t-il pour des vidéos personnalisées ?
HeyGen fournit des contrôles de marque complets, vous permettant d'intégrer le logo et les couleurs de votre marque de manière transparente dans les vidéos de formation ou d'autres contenus. Utilisez des modèles personnalisés et des avatars AI pour créer des expériences d'apprentissage uniques et personnalisées qui s'alignent sur l'identité de votre organisation.
HeyGen prend-il en charge les voix off AI et plusieurs langues pour des audiences diversifiées ?
Absolument, HeyGen propose des voix off AI avancées et des capacités de traduction, vous permettant de produire des vidéos avec un audio multilingue et des sous-titres précis. Cela garantit que votre message atteint efficacement et de manière inclusive un public mondial.
HeyGen peut-il aider à rationaliser la production de vidéos éducatives ?
HeyGen rationalise considérablement la production de vidéos éducatives de haute qualité en convertissant votre script clair et convaincant en contenu vidéo professionnel avec facilité. Ses fonctionnalités d'édition intuitives et son assistant AI réduisent le temps et les efforts généralement associés à la création vidéo.