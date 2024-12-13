Construisez des équipes inclusives avec notre créateur de formation anti-biais

Donnez aux employés les moyens de promouvoir la diversité, l'équité et l'inclusion grâce à des cours de formation en ligne engageants et personnalisés en utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo tutorielle de 60 secondes destinée aux développeurs et créateurs de contenu, soulignant la simplicité de produire des cours de formation en ligne personnalisés pour les initiatives de diversité, d'équité et d'inclusion. La vidéo doit adopter un style visuel dynamique et moderne avec une musique de fond entraînante, démontrant la conversion rapide d'un script en un module de formation engageant. Mettez en avant la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour montrer à quel point les concepts complexes peuvent être facilement articulés et animés, renforçant le message de créer des expériences de formation véritablement engageantes.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo motivationnelle de 30 secondes pour les cadres et les chefs d'équipe, soulignant l'impact positif d'un lieu de travail inclusif sur le moral et la productivité de l'équipe. Le style visuel et audio doit être inspirant et chaleureux, utilisant une combinaison de séquences d'archives aspirantes et de musique de fond douce, avec des témoignages à l'écran. Démontrez clairement l'efficacité des sous-titres automatiques de HeyGen pour garantir l'accessibilité et une compréhension plus large du message DEI à travers tous les employés, favorisant un environnement véritablement unifié.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo promotionnelle de 50 secondes conçue pour les propriétaires de petites entreprises et les établissements éducatifs, illustrant comment un créateur de formation anti-biais peut simplifier la création de formations efficaces et autonomes. L'esthétique de la vidéo doit être informative et conviviale, guidant les spectateurs à travers le processus intuitif de sélection et de personnalisation de contenu préconçu. Mettez en avant comment la riche bibliothèque de modèles et de scènes de HeyGen simplifie la production de matériel de formation autonome de haute qualité et percutant, le rendant accessible aux organisations de toutes tailles.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment fonctionne le créateur de formation anti-biais

Créez facilement une formation sur les biais inconscients percutante et personnalisée pour votre équipe. Utilisez l'AI pour créer des cours vidéo engageants qui favorisent un lieu de travail inclusif.

1
Step 1
Créez votre contenu de formation
Commencez par rédiger votre script de formation, en vous concentrant sur les principes clés de l'anti-biais. Notre plateforme utilise votre capacité de texte-à-vidéo pour générer le contenu vidéo initial, garantissant que votre message est clair et précis pour des cours de formation en ligne personnalisés.
2
Step 2
Choisissez votre présentateur AI
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour délivrer votre formation sur les biais inconscients. Ces agents vidéo AI professionnels apportent une touche humaine, rendant les sujets complexes plus accessibles et engageants pour vos employés.
3
Step 3
Personnalisez les visuels et la marque
Améliorez votre vidéo avec nos options de personnalisation, en ajoutant des modèles et des scènes pertinents, des visuels et la marque de votre organisation. Cela crée une expérience d'apprentissage immersive et inclusive en milieu de travail.
4
Step 4
Publiez et partagez sans effort
Générez des sous-titres automatiques pour garantir l'accessibilité et préparez votre formation engageante pour une distribution facile. Exportez votre vidéo anti-biais complétée ou intégrez-la directement à votre LMS pour une formation autonome.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarifiez les sujets complexes de diversité

Convertissez des sujets DEI complexes en contenu vidéo clair et engageant, améliorant la compréhension et l'efficacité de l'apprentissage pour tous les employés.

Questions Fréquemment Posées

Quel rôle joue HeyGen dans le développement de formations anti-biais efficaces ?

HeyGen permet aux organisations de créer des vidéos de formation anti-biais et de formation sur les biais inconscients convaincantes en utilisant des avatars AI et la fonctionnalité de texte-à-vidéo. Cela aide à favoriser un lieu de travail inclusif et soutient les initiatives de diversité, d'équité et d'inclusion avec un contenu de formation engageant.

HeyGen offre-t-il des options de personnalisation pour des cours de formation en ligne sur mesure ?

Oui, HeyGen propose de nombreuses options de personnalisation pour des cours de formation en ligne sur mesure, y compris une variété de modèles et de scènes ainsi que des contrôles de marque. Cela permet aux entreprises de créer un contenu vidéo personnalisé pour les employés, permettant une formation autonome efficace qui résonne avec leurs besoins spécifiques.

Comment HeyGen rend-il la création de vidéos de formation engageantes efficace pour un lieu de travail inclusif ?

HeyGen simplifie le processus de production de vidéos de formation engageantes pour un lieu de travail inclusif en utilisant des agents vidéo AI. Avec la fonctionnalité de texte-à-vidéo et les sous-titres automatiques, les organisations peuvent rapidement développer un contenu de haute qualité qui communique efficacement des concepts importants à tous les employés.

Les vidéos HeyGen peuvent-elles être intégrées dans les systèmes de gestion de l'apprentissage existants pour les employés ?

Oui, les vidéos HeyGen sont conçues pour une intégration facile dans les LMS, permettant aux organisations de déployer sans effort des cours de formation en ligne personnalisés aux employés. Cela soutient les initiatives de formation autonome, rendant simple la gestion et la distribution de contenu vidéo engageant au sein de votre infrastructure existante.

