Générateur de Récapitulatif d'Évaluation Annuelle : Créez des Vidéos Engagantes Rapidement

Gagnez du temps et stimulez le développement des employés. Générez des vidéos récapitulatives convaincantes avec les avatars AI de HeyGen.

408/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Donnez aux employés et contributeurs individuels les moyens de créer une vidéo de 90 secondes montrant comment utiliser HeyGen pour présenter leurs principales réalisations lors des évaluations de performance. Le style visuel et audio doit être engageant et positif, avec un avatar AI présentant avec confiance les accomplissements pour inspirer le développement des employés.
Exemple de Prompt 2
Imaginez transformer les évaluations annuelles départementales en présentations soignées et basées sur les données avec une vidéo de 2 minutes destinée aux chefs de département et aux professionnels de la formation et du développement. Cette vidéo illustrera les capacités de HeyGen en tant que générateur d'évaluations de performance AI, utilisant la conversion de texte en vidéo à partir de script combinée à des visuels professionnels de la bibliothèque multimédia/soutien de stock pour présenter une génération de vidéo de bout en bout complète.
Exemple de Prompt 3
Découvrez comment les propriétaires de petites entreprises et les nouveaux utilisateurs de HeyGen peuvent générer du contenu d'évaluation annuelle dans une vidéo tutorielle de 45 secondes. Avec un style visuel rapide et convivial et une voix dynamique, cette suggestion met l'accent sur l'utilisation des modèles et scènes prêts à l'emploi de HeyGen pour simplifier l'ensemble du processus de génération d'évaluations annuelles.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Récapitulatif d'Évaluation Annuelle

Transformez sans effort les données de performance de votre équipe en vidéos récapitulatives engageantes avec l'AI, simplifiant le processus d'évaluation et favorisant le développement des employés.

1
Step 1
Collez Vos Données d'Évaluation
Collez votre contenu d'évaluation annuelle, y compris les principales réalisations, les objectifs SMART et les domaines d'amélioration, directement dans le générateur d'évaluation annuelle pour commencer à créer votre vidéo.
2
Step 2
Choisissez un Modèle de Vidéo
Sélectionnez parmi une variété de modèles de vidéo professionnels conçus pour présenter clairement les évaluations de performance, garantissant que votre message soit transmis efficacement.
3
Step 3
Ajoutez des Éléments AI
Améliorez votre récapitulatif en incorporant des avatars AI pour représenter visuellement votre message, ajoutant une touche professionnelle et engageante à votre vidéo d'évaluation de performance.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo Récapitulative
Exportez votre vidéo récapitulative d'évaluation annuelle finale dans divers formats, complétant le processus de génération de vidéo de bout en bout pour un partage et une distribution faciles.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez les Données de Performance et Améliorez la Communication des Évaluations

.

Transformez les données complexes des évaluations annuelles en vidéos récapitulatives claires et engageantes alimentées par l'AI, garantissant une livraison de feedback efficace et percutante.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment le générateur d'évaluations de performance AI de HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos récapitulatives d'évaluations annuelles ?

HeyGen utilise des fonctionnalités AI avancées et des avatars AI pour transformer vos scripts d'évaluation en résumés vidéo engageants. Ce processus de génération de vidéo de bout en bout inclut la génération de voix off et l'édition par glisser-déposer pour simplifier la création de contenu, économisant ainsi un temps considérable.

Puis-je personnaliser les modèles de vidéo et le branding pour mes vidéos d'évaluation annuelle avec HeyGen ?

Absolument. HeyGen propose divers modèles de vidéo et des contrôles de branding complets, vous permettant d'incorporer le logo et les couleurs de votre entreprise. Vous pouvez facilement adapter les modèles pour mettre en avant les principales réalisations et les domaines d'amélioration de manière efficace.

Quelles capacités techniques HeyGen offre-t-il pour convertir le contenu d'évaluation en vidéos professionnelles ?

HeyGen prend en charge la conversion de texte en vidéo à partir de script, générant automatiquement la voix off et les sous-titres/captions pour l'accessibilité. La plateforme offre également le redimensionnement du format d'image et les exportations pour garantir que vos vidéos récapitulatives d'évaluation annuelle soient soignées et prêtes pour diverses plateformes.

Comment HeyGen peut-il aider à améliorer le développement des employés grâce aux évaluations de performance basées sur la vidéo ?

En utilisant les avatars AI et les modèles de vidéo de HeyGen, vous pouvez créer des vidéos d'évaluation annuelles claires, cohérentes et engageantes qui renforcent les objectifs SMART et les retours. Cette approche visuelle peut contribuer de manière significative à une meilleure compréhension et au développement des employés.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo