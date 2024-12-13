Créateur d'Évaluations Annuelles : Évaluations de Performance Alimentées par l'AI

Générez des évaluations de performance détaillées, des auto-évaluations annuelles et des retours constructifs avec notre modèle AI avancé, amélioré par la "génération de voix off".

Découvrez comment les professionnels des RH et les managers débordés peuvent révolutionner leur processus d'évaluation avec une vidéo explicative de 45 secondes présentant un créateur d'évaluations annuelles avancé ; cette vidéo doit comporter des visuels élégants et corporatifs ainsi qu'une voix off dynamique et professionnelle, mettant en avant comment la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen et les avatars AI réalistes permettent de gagner du temps et des efforts dans la génération de retours d'évaluation perspicaces.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Encouragez les employés à briller dans leurs auto-évaluations annuelles grâce à une vidéo concise de 30 secondes conçue avec une esthétique moderne et amicale et une voix apaisante et guidante ; ciblez directement les individus préparant leurs propres évaluations, en démontrant comment un Générateur d'Auto-évaluation Annuelle AI peut les aider à mettre en avant sans effort les réalisations clés en utilisant les Modèles et scènes personnalisables de HeyGen et la génération de voix off fluide.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo convaincante de 60 secondes pour les équipes et les individus cherchant à améliorer leur culture d'évaluation, en utilisant des visuels dynamiques et engageants et une voix claire et autoritaire pour illustrer la puissance d'un Générateur d'Évaluation de Performance ; cette vidéo se concentrera sur l'élaboration de retours équilibrés et constructifs, en utilisant les Sous-titres/captions de HeyGen et le vaste support de la bibliothèque de médias/stock pour délivrer un message complet.
Exemple de Prompt 3
Faites appel aux professionnels occupés et aux propriétaires de petites entreprises avec une vidéo élégante et minimaliste de 30 secondes présentant un ton confiant et rassurant qui simplifie le processus d'évaluation annuelle ; cette pièce mettra en avant l'efficacité d'un Générateur d'Évaluation Annuelle AI pour identifier les domaines d'amélioration, démontrant efficacement la capacité des avatars AI de HeyGen et le redimensionnement & exportation des rapports d'aspect pour une création de contenu rapide sur les plateformes.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le créateur d'évaluations annuelles

Créez efficacement des vidéos d'évaluations annuelles professionnelles avec l'AI. Transformez les retours écrits en présentations engageantes pour les managers et les professionnels des RH, simplifiant l'ensemble du processus.

1
Step 1
Créez votre Script d'Évaluation de Performance
Commencez par écrire ou coller le contenu de votre évaluation de performance annuelle dans l'éditeur de script. Cela forme la base de votre vidéo.
2
Step 2
Sélectionnez votre Avatar AI
Donnez vie à votre évaluation en sélectionnant un avatar AI pour présenter vos retours. Nos modèles AI offrent des apparences et styles diversifiés.
3
Step 3
Générez la Voix Off et la Vidéo
Avec votre script et avatar prêts, générez automatiquement une voix off professionnelle pour vos retours constructifs et réalisations, transformant le texte en une vidéo soignée.
4
Step 4
Exportez votre Vidéo d'Évaluation
Vérifiez l'exactitude de votre vidéo, effectuez les ajustements finaux, puis exportez facilement votre vidéo d'évaluation annuelle, économisant ainsi du temps et des efforts.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Diffusez des Messages Motivants Après l'Évaluation

Créez des messages vidéo inspirants pour reconnaître les réalisations, renforcer les valeurs de l'entreprise et motiver les équipes pour un succès futur après les évaluations de performance.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen fonctionne-t-il en tant que Générateur d'Évaluation Annuelle AI ?

HeyGen utilise des modèles AI avancés pour générer des évaluations annuelles et des auto-évaluations complètes, économisant ainsi un temps et des efforts considérables aux professionnels des RH et aux managers. Il simplifie la création d'évaluations de performance personnalisées avec efficacité.

Quels modèles sont disponibles pour les auto-évaluations annuelles avec HeyGen ?

HeyGen propose une variété de modèles personnalisables conçus pour structurer les auto-évaluations annuelles, aidant les utilisateurs à documenter facilement les réalisations et à identifier les domaines d'amélioration. Ces modèles garantissent un processus d'évaluation cohérent et approfondi.

HeyGen peut-il aider les managers à créer des évaluations de performance efficaces avec des retours constructifs ?

Absolument, HeyGen sert de puissant Générateur d'Évaluation de Performance, permettant aux managers de rédiger efficacement des évaluations détaillées. Il soutient l'intégration de retours constructifs pour favoriser la croissance et le développement des employés.

HeyGen utilise-t-il un modèle AI avancé pour personnaliser les évaluations de performance ?

Oui, HeyGen emploie un modèle AI avancé pour personnaliser le processus de création d'évaluations annuelles, générant des insights hautement pertinents. Cela garantit que chaque sortie du Générateur d'Évaluation Annuelle AI est adaptée à la performance individuelle, rendant le processus d'évaluation plus percutant.

