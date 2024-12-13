Créateur de Vidéos de Rapport Annuel : Créez des Rapports Engagés Rapidement

Concevez des vidéos récapitulatives annuelles professionnelles sans effort avec des modèles et scènes étendus pour impressionner les parties prenantes et élever votre marque.

Créez une vidéo de rapport annuel captivante de 90 secondes conçue pour impressionner vos parties prenantes externes, y compris les investisseurs et les partenaires. Cette vidéo doit présenter un style visuel élégant et axé sur les données avec des graphiques professionnels et une musique de fond inspirante. Utilisez les modèles et scènes étendus de HeyGen pour simplifier la production de ce rapport d'affaires percutant.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo récapitulative annuelle engageante de 60 secondes pour vos employés internes, célébrant les réalisations de l'équipe et favorisant un sentiment de communauté. Le style visuel doit être collaboratif et festif, incorporant des photos spontanées et une voix off amicale et encourageante générée par l'IA de HeyGen, parfaite pour les communications internes.
Exemple de Prompt 2
Comment votre marque peut-elle tirer parti d'une vidéo dynamique de 30 secondes pour mettre en avant les étapes clés de votre rapport annuel sur les plateformes de médias sociaux ? Ciblez un large public général avec des graphiques dynamiques et visuellement percutants et des superpositions de texte, assurant une accessibilité et un engagement maximum avec les sous-titres automatiques de HeyGen.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo de rapport d'affaires concise de 45 secondes destinée à attirer de nouveaux clients et partenaires potentiels, mettant en valeur les réalisations de votre entreprise. La vidéo doit adopter une esthétique moderne et professionnelle, présentant les succès clés avec l'aide d'un avatar IA engageant de HeyGen pour délivrer le récit efficacement.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Rapport Annuel

Transformez vos données annuelles en rapports vidéo dynamiques et engageants sans effort. Impressionnez vos parties prenantes avec des modèles professionnels, des voix off par IA, et un montage facile par glisser-déposer.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle Professionnel
Commencez par sélectionner parmi notre collection de modèles professionnels spécifiquement conçus pour les rapports annuels. Ces modèles de vidéos de rapport annuel fournissent une base structurée pour présenter efficacement vos réalisations et données.
2
Step 2
Ajoutez Votre Contenu & Médias
Remplissez le modèle choisi avec les données de votre entreprise, les points forts et le récit. Téléchargez facilement vos propres médias ou sélectionnez dans notre vaste bibliothèque multimédia des images et séquences de stock pour enrichir votre histoire.
3
Step 3
Générez une Voix Off par IA & des Sous-titres
Donnez vie à votre rapport avec un audio captivant. Profitez de la génération de voix off par IA pour narrer votre script dans diverses langues et accents, et ajoutez des sous-titres automatiques pour garantir que votre message soit clair et accessible.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Rapport
Revoyez votre vidéo de rapport annuel pour vous assurer que tout est parfait. Ensuite, exportez votre vidéo dans divers ratios d'aspect et formats, optimisés pour différentes plateformes de médias sociaux ou présentations internes, impressionnant vos parties prenantes avec une communication de haute qualité.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Augmentez la Portée sur les Réseaux Sociaux

.

Créez et partagez sans effort des clips vidéo engageants de votre rapport annuel sur diverses plateformes sociales.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer une vidéo de rapport annuel professionnelle ?

HeyGen facilite la création de vidéos de rapport annuel captivantes en utilisant des modèles professionnels et votre script. Profitez de la conversion texte-en-vidéo à partir du script et de la génération de voix off par IA pour mettre en avant les réalisations de votre entreprise et impressionner les parties prenantes avec une vidéo récapitulative annuelle soignée.

Quelles fonctionnalités IA HeyGen offre-t-il pour les vidéos récapitulatives annuelles ?

HeyGen offre aux utilisateurs une génération avancée de voix off par IA et la conversion texte-en-vidéo à partir du script, vous permettant de transformer votre vidéo récapitulative annuelle sans effort. Personnalisez votre vidéo avec un montage par glisser-déposer, des images et séquences de stock, et de la musique de fond de notre vaste bibliothèque multimédia pour élever votre marque.

HeyGen peut-il aider à rendre les vidéos de rapport d'affaires engageantes pour diverses plateformes ?

Absolument. L'éditeur vidéo en ligne de HeyGen vous permet de créer des vidéos de rapport d'affaires engageantes adaptées à la fois aux communications internes et aux parties prenantes externes. Ajoutez facilement des sous-titres automatiques et optimisez pour les plateformes de médias sociaux avec un redimensionnement des ratios d'aspect pour assurer une portée et un impact maximum.

HeyGen propose-t-il des modèles de vidéos de rapport annuel pour divers besoins ?

Oui, HeyGen offre une large sélection de modèles de vidéos de rapport annuel professionnels pour répondre à divers styles de reporting d'entreprise. Ces modèles, combinés à un montage par glisser-déposer et des options pour des images de stock et des infographies, vous aident à créer une vidéo de révision annuelle soignée et percutante.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo