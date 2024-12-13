Générateur de Vidéos de Planification Annuelle pour des Plans d'Affaires Captivants

Transformez votre stratégie annuelle en vidéos captivantes instantanément. Exploitez le texte-à-vidéo à partir de script pour une création sans faille.

Créez une vidéo dynamique de 30 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises, illustrant comment un générateur de vidéos de planification annuelle peut transformer des données sèches en vidéos captivantes. Le style visuel doit être moderne et énergique, utilisant des graphiques colorés et des transitions dynamiques, tandis que l'audio reste entraînant et motivant. Mettez en avant les `Templates & scenes` étendus de HeyGen pour montrer à quelle vitesse une vidéo professionnelle peut être assemblée.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo concise de 45 secondes ciblant les équipes de marketing d'entreprise, démontrant la puissance de l'AI pour synthétiser des stratégies annuelles complexes. Le style visuel doit être élégant et professionnel, incorporant des infographies et une esthétique d'entreprise soignée, avec une voix off confiante et claire. Mettez en avant l'utilisation des `AI avatars` réalistes de HeyGen pour transmettre les messages clés et renforcer la présence de la marque.
Exemple de Prompt 2
Produisez un tutoriel informatif de 60 secondes pour les chefs de projet, détaillant comment communiquer efficacement les jalons et objectifs du projet pour l'année à venir. Le design visuel doit être clair et pédagogique, utilisant du texte à l'écran et des démonstrations claires, complété par un ton audio amical et rassurant. Soulignez comment le `Text-to-video from script` simplifie la création de contenu et assure la cohérence dans toutes les communications.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo percutante de 15 secondes pour les réseaux sociaux destinée aux créateurs de contenu, présentant des conseils rapides pour exposer les objectifs annuels dans un format digeste. Le style visuel doit être rapide et tendance, avec des superpositions de texte audacieuses et des coupes rapides, accompagnées d'une musique contemporaine et énergique. Concentrez-vous sur la fonctionnalité `Subtitles/captions` de HeyGen pour garantir l'accessibilité et maximiser l'engagement pour les vidéos sur les réseaux sociaux en déplacement.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail



Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne Votre Générateur de Vidéos de Planification Annuelle

Créez sans effort des vidéos de planification annuelle captivantes avec AI, transformant vos rapports et stratégies en présentations dynamiques qui captivent votre audience.

1
Step 1
Choisissez Votre Base
Commencez par sélectionner parmi une variété de modèles de vidéos professionnels conçus pour simplifier votre création de contenu. Entrez les détails de votre plan annuel directement dans le modèle choisi.
2
Step 2
Personnalisez Vos Visuels
Améliorez l'attrait de votre vidéo en intégrant vos éléments de marque. Appliquez votre logo et vos couleurs d'entreprise en utilisant les contrôles de marque complets pour maintenir une apparence cohérente et professionnelle.
3
Step 3
Générez une Narration Alimentée par AI
Donnez vie à votre script en sélectionnant un avatar AI approprié pour présenter votre plan annuel, assurant une livraison engageante et professionnelle sans avoir besoin d'enregistrer votre propre voix.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Une fois votre vidéo de planification annuelle terminée, exportez-la et partagez-la facilement sur diverses plateformes. Vous pouvez également ajuster les ratios d'aspect pour différents réseaux sociaux ou présentations.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Communiquez les Points Forts Annuels à l'Externe

Produisez rapidement des vidéos captivantes à partir de rapports annuels ou de réalisations clés à partager avec les parties prenantes et un public plus large sur les plateformes sociales.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos captivantes pour divers usages ?

HeyGen est un générateur de vidéos AI avancé qui transforme votre texte en vidéos captivantes sans effort. Utilisez notre plateforme facile à utiliser, nos modèles de vidéos riches et nos avatars AI pour produire rapidement du contenu professionnel, idéal pour tout, de la planification annuelle aux vidéos pour les réseaux sociaux.

HeyGen prend-il en charge des contrôles de marque complets pour mon contenu vidéo ?

Oui, HeyGen offre des contrôles de marque robustes, vous permettant d'incorporer votre logo, vos couleurs de marque et d'autres éléments dans vos vidéos. Cela garantit que votre contenu généré par AI maintient une identité de marque cohérente et professionnelle dans toutes vos productions.

Quelles options de personnalisation sont disponibles lors de l'utilisation des modèles de vidéos de HeyGen ?

HeyGen propose de vastes options de personnalisation pour ses modèles de vidéos, vous permettant d'adapter chaque aspect de votre production. Vous pouvez facilement ajuster les scènes, ajouter des animations, intégrer vos propres médias de stock et affiner les éléments pour atteindre votre vision créative souhaitée.

HeyGen peut-il générer des vidéos directement à partir d'un script, y compris la génération automatique de voix off ?

Absolument. HeyGen dispose de puissantes capacités de texte-à-vidéo, vous permettant d'entrer votre script et de générer une vidéo complète. La plateforme inclut également la génération de voix off intégrée et des sous-titres AI, rationalisant votre flux de création de contenu depuis l'édition du script jusqu'au produit final.

