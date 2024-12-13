Créateur de Vidéos de Performance Annuelle pour des Évaluations Engagées

Boostez l'engagement des évaluations de performance avec des avatars AI, transformant vos scripts en vidéos dynamiques de revue annuelle.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo personnalisée de 30 secondes sur la performance annuelle pour chaque employé, où un avatar AI délivre un résumé concis et encourageant de leurs réalisations et contributions. Le ton doit être amical et solidaire, en utilisant les avatars AI de HeyGen et la fonctionnalité de texte en vidéo à partir de script pour garantir un message chaleureux et cohérent.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo d'affaires élégante de 45 secondes destinée aux parties prenantes externes, clients et investisseurs, présentant la performance annuelle globale de l'entreprise. Cette vidéo doit comporter des visuels clairs et basés sur des données ainsi qu'une voix off professionnelle avec des sous-titres précis, en exploitant les capacités de HeyGen pour présenter une image soignée et digne de confiance.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo informative de 60 secondes pour la formation des nouveaux employés ou du personnel existant, expliquant l'importance de leurs évaluations de performance annuelles et comment s'engager efficacement dans le processus. Le style visuel doit être clair et instructif, en utilisant la génération de voix off de HeyGen pour délivrer un récit complet mais facile à comprendre, simplifiant le complexe pour les employés.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Performance Annuelle

Produisez sans effort des vidéos engageantes de revue de performance annuelle avec AI, simplifiant vos communications internes et améliorant l'engagement de l'équipe.

1
Step 1
Choisissez un Modèle de Vidéo
Commencez efficacement en sélectionnant parmi une bibliothèque de modèles conçus professionnellement pour encadrer votre revue de performance annuelle.
2
Step 2
Générez du Contenu avec AI
Convertissez votre script de revue de performance en contenu vidéo captivant grâce à la création vidéo AI, donnant vie à votre texte.
3
Step 3
Personnalisez avec des Avatars AI
Améliorez l'engagement en intégrant des avatars AI réalistes pour présenter vos messages clés, rendant votre revue visuellement dynamique.
4
Step 4
Finalisez et Partagez Votre Vidéo
Complétez votre vidéo de performance annuelle, en ajoutant des sous-titres pour une meilleure accessibilité et en vous assurant que votre message atteint clairement chaque membre de l'équipe.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Rationalisez les Mises à Jour de Performance d'Entreprise

Générez rapidement des vidéos AI professionnelles et percutantes pour des résumés de performance d'entreprise à l'échelle de l'entreprise et des communications internes essentielles.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer nos vidéos d'évaluation de performance annuelle ?

HeyGen vous permet de transformer les évaluations traditionnelles en vidéos de performance annuelle engageantes grâce à la création vidéo AI. Intégrez facilement des avatars AI et utilisez une variété de modèles pour créer des vidéos d'affaires professionnelles qui augmentent l'engagement des évaluations de performance.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un outil efficace de création vidéo AI ?

HeyGen excelle en tant qu'outil de création vidéo AI en vous permettant de générer du contenu captivant directement à partir d'un script. Son créateur d'avatars AI avancé et ses capacités de texte en vidéo à partir de script permettent de créer des acteurs parlants réalistes pour tout récit.

HeyGen propose-t-il des modèles pour simplifier la production vidéo ?

Oui, HeyGen offre une large gamme de modèles professionnels conçus pour simplifier votre flux de travail de création vidéo. Ces modèles, combinés à des fonctionnalités robustes d'édition vidéo et de sous-titres automatiques, rendent la création de contenu de haute qualité pour le marketing ou l'usage interne sans effort.

HeyGen peut-il aider à créer rapidement des vidéos professionnelles pour des mises à jour internes ?

Absolument. HeyGen est un créateur de vidéos efficace pour produire des mises à jour internes d'entreprise soignées sans tournage complexe. Avec la création vidéo AI et des avatars AI personnalisés, vous pouvez rapidement transformer des scripts en vidéos d'affaires au look professionnel.

