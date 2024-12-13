Générateur de Vidéos de Performance Annuelle pour des Revues Engagées

Créez facilement des vidéos d'entreprise professionnelles et d'évaluation de performance à partir de modèles et de scènes, stimulant l'engagement des employés.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo marketing concise de 45 secondes pour les équipes internes ou les clients potentiels, expliquant une nouvelle fonctionnalité de produit en utilisant la capacité de texte-à-vidéo à partir d'un script. Imaginez un style visuel épuré et minimaliste avec des animations fluides, une musique contemporaine entraînante et une voix off amicale et informative pour transmettre des informations complexes de manière simple.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo d'évaluation de performance encourageante de 30 secondes pour que les managers d'équipe la partagent avec les employés individuels, en utilisant des modèles et des scènes préconstruits pour célébrer les succès. L'esthétique visuelle doit être chaleureuse et positive, incorporant des graphiques animés subtils et une voix off encourageante et sincère accompagnée d'une musique de fond douce et motivante.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo annuelle de performance de 90 secondes présentant les points forts de l'organisation pour les parties prenantes et la direction exécutive. Cette vidéo doit inclure des sous-titres/captions générés automatiquement pour l'accessibilité et présenter un style visuel soigné et axé sur les données avec des infographies nettes, une voix off exécutive confiante et une musique de fond d'entreprise sophistiquée.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne Votre Générateur de Vidéos de Performance Annuelle

Transformez facilement les insights de performance en revues vidéo captivantes. Créez rapidement des vidéos de performance annuelle personnalisées avec l'IA.

1
Step 1
Collez Votre Script de Performance
Saisissez le texte de votre revue de performance annuelle. Notre technologie de texte-à-vidéo à partir de script convertit instantanément votre contenu écrit en scènes vidéo dynamiques, préparant vos insights pour une diffusion visuelle.
2
Step 2
Choisissez Vos Visuels
Sélectionnez parmi des modèles et scènes professionnels ou personnalisez votre vidéo avec un avatar d'IA pour présenter visuellement votre revue de performance annuelle, créant une base engageante et soignée.
3
Step 3
Ajoutez Votre Voix et Votre Marque
Utilisez la génération avancée de voix off pour narrer votre revue. Personnalisez davantage en appliquant vos contrôles de marque personnalisés (logo, couleurs) pour assurer la cohérence de la marque tout au long de la vidéo.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Optimisez votre vidéo pour diverses plateformes avec le redimensionnement des ratios d'aspect et les exports. Incluez éventuellement des sous-titres/captions pour une accessibilité accrue, rendant votre vidéo de performance annuelle percutante prête pour un engagement large.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Communiquer Efficacement les Succès d'Équipe

Créez facilement des vidéos professionnelles pour mettre en avant les réalisations d'équipe et individuelles, assurant une communication claire et engageante des mises à jour de performance annuelle.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer notre processus de génération de vidéos de performance annuelle ?

HeyGen transforme vos besoins en matière de génération de vidéos de performance annuelle en permettant la création rapide de messages vidéo d'évaluation de performance engageants. Exploitez les avatars d'IA et les capacités de texte-à-vidéo pour favoriser l'engagement des employés avec des vidéos d'entreprise personnalisées de manière efficace.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen le principal générateur de vidéos AI pour les entreprises ?

HeyGen se distingue comme un générateur de vidéos AI de premier plan grâce à sa technologie sophistiquée d'IA générative, permettant une conversion fluide de texte en vidéo et des avatars d'IA réalistes. Cela permet aux utilisateurs de simplifier la création de vidéos, rendant le contenu de haute qualité accessible pour tous les besoins de l'entreprise.

HeyGen peut-il nous aider à créer rapidement des vidéos d'entreprise professionnelles ?

Absolument. HeyGen offre une vaste bibliothèque de modèles vidéo et des contrôles de marque puissants pour accélérer votre production de vidéos d'entreprise. Vous pouvez rapidement produire des vidéos marketing ou de formation tout en maintenant une identité de marque cohérente.

HeyGen propose-t-il des options de personnalisation avancées pour la création de vidéos ?

Oui, HeyGen offre une personnalisation complète pour vos projets de création de vidéos. Notre plateforme prend en charge la génération avancée de voix off, les sous-titres/captions automatiques, et le redimensionnement flexible des ratios d'aspect pour l'intégration et les options d'exportation de la bibliothèque multimédia et de stock.

