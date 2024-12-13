Générateur de Vidéos de Mise à Jour Annuelle de Conformité : Formation Intelligente

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo d'instruction de 45 secondes conçue pour les communicateurs d'entreprise et les chefs de département qui doivent rapidement diffuser de nouvelles informations sur les politiques avec un fort branding. Le style visuel doit être marqué et professionnel, utilisant des modèles de vidéo personnalisables avec des contrôles de branding intégrés pour assurer la cohérence, avec des animations de texte dynamiques. L'audio doit consister en une narration professionnelle et dynamique générée directement à partir d'un script en utilisant des capacités de texte-à-vidéo, complétée par une musique de fond énergique et d'entreprise, démontrant une adhésion à la marque sans effort.
Exemple de Prompt 2
Imaginez une vidéo de démonstration de 60 secondes ciblant les développeurs d'e-learning et les créateurs de contenu, illustrant la puissance d'une plateforme vidéo AI pour créer des formations de conformité engageantes. Le style visuel doit être élégant et futuriste, montrant divers avatars AI interagissant avec des graphiques animés et des visualisations de données convaincants. L'audio comportera une génération de voix off claire et engageante, potentiellement en plusieurs langues, accompagnée d'effets sonores ambiants et futuristes, soulignant la capacité de la plateforme à produire des e-learning à fort impact.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo d'annonce concise de 30 secondes pour les propriétaires de petites entreprises et les coordinateurs de formation, mettant en avant un générateur de vidéos de conformité efficace. L'approche visuelle doit être simple, directe et conviviale, utilisant des superpositions de texte claires et des transitions de scène simples pour transmettre les mises à jour essentielles. L'audio comportera une voix off autoritaire mais accessible, générée efficacement via des capacités de texte-à-vidéo à partir de scripts, avec une musique de fond minimale et discrète, soulignant la facilité de production de communications internes vitales rapidement.
Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Mise à Jour Annuelle de Conformité

Cette plateforme simplifie la création de vidéos de formation en conformité engageantes en utilisant des avatars AI et des modèles personnalisables, garantissant que votre équipe reste informée et à jour.

1
Step 1
Créez Votre Script de Vidéo de Conformité
Commencez par entrer votre texte de mise à jour de conformité dans la plateforme. Notre fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir de script convertira automatiquement votre contenu en une vidéo dynamique, prête pour une personnalisation supplémentaire.
2
Step 2
Choisissez Votre Présentateur AI
Sélectionnez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI pour délivrer votre message de conformité. Ces présentateurs virtuels professionnels augmentent l'engagement et rendent vos vidéos de formation en conformité plus accessibles.
3
Step 3
Appliquez une Personnalisation de Marque
Intégrez l'identité de votre entreprise en utilisant nos contrôles de branding. Personnalisez les couleurs, les polices, et ajoutez votre logo pour garantir que votre vidéo de mise à jour annuelle de conformité s'aligne parfaitement avec vos directives d'entreprise.
4
Step 4
Exportez et Distribuez Votre Formation
Finalisez votre vidéo et exportez-la dans divers formats, y compris des options pour l'exportation SCORM. Intégrez facilement vos vidéos de formation en conformité engageantes dans votre Système de Gestion de l'Apprentissage (LMS) pour un accès sans faille des employés.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation en conformité ?

HeyGen simplifie la création de vidéos de formation en conformité engageantes en utilisant des avatars AI avancés et la technologie de texte-à-vidéo. Cela permet aux équipes RH de transformer rapidement des scripts en vidéos professionnelles sans avoir besoin de compétences en montage approfondies.

Puis-je personnaliser les vidéos de conformité pour correspondre à la marque de mon entreprise ?

Absolument. Le moteur créatif de HeyGen offre des contrôles de branding robustes, vous permettant d'incorporer le logo et les couleurs de votre entreprise dans des modèles de vidéo personnalisables. Cela garantit que vos supports de formation en conformité s'alignent parfaitement avec l'identité de votre marque.

Quelles fonctionnalités rendent les vidéos de conformité de HeyGen engageantes pour les employés ?

HeyGen améliore l'engagement avec des fonctionnalités telles que la génération de voix off réaliste, les sous-titres/captions automatiques, et la possibilité d'intégrer des visuels dynamiques et des graphiques informatifs. Ces éléments créent une expérience d'apprentissage plus interactive et mémorable pour les employés, améliorant la compréhension des vidéos de mise à jour annuelle de conformité.

HeyGen prend-il en charge l'intégration avec les systèmes de gestion de l'apprentissage (LMS) ?

Oui, HeyGen prend en charge une intégration LMS fluide et l'exportation SCORM, facilitant le déploiement des vidéos de formation en conformité par les équipes RH. Cela garantit que votre contenu est accessible et traçable au sein de votre infrastructure d'apprentissage existante.

