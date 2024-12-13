Créateur de Vidéos d'Annonce : Créez des Annonces Époustouflantes
Concevez des vidéos d'annonce engageantes avec des outils alimentés par l'IA et donnez vie à votre message en utilisant des avatars AI réalistes.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo d'annonce engageante de 30 secondes pour un événement virtuel à venir à l'échelle de l'entreprise, visant à inspirer les employés avec une palette visuelle énergique et une bande sonore d'entreprise motivante. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen pour assembler rapidement une vidéo professionnelle et de marque, rendant le processus d'annonce fluide et visuellement attrayant.
Concevez une vidéo informative de 60 secondes expliquant une mise à jour de service, destinée aux clients existants recherchant de la clarté, avec un style visuel amical et accessible, du texte clair à l'écran et une musique de fond rassurante. Employez la génération de voix off de HeyGen pour fournir des explications détaillées, améliorant la qualité globale de vos vidéos d'annonce avec de la musique ajoutée et du texte dynamique.
Produisez une vidéo d'annonce vibrante de 15 secondes pour une nouvelle campagne sur les réseaux sociaux, ciblant le grand public et les utilisateurs de réseaux sociaux avec un style visuel dynamique et rapide et une musique tendance et entraînante. Maximisez l'impact en incorporant les sous-titres/captions de HeyGen pour mettre en avant les messages clés, parfait pour un partage rapide sur les réseaux sociaux et une création vidéo efficace.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Annonces Engagantes sur les Réseaux Sociaux.
Créez rapidement des vidéos d'annonce dynamiques et des clips pour captiver votre audience sur toutes les plateformes sociales.
Annonces de Produits et Services Impactantes.
Produisez des vidéos d'annonce convaincantes pour de nouveaux produits ou services qui augmentent la notoriété et les conversions.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos d'annonce engageantes ?
HeyGen vous permet de réaliser des vidéos d'annonce époustouflantes en utilisant une large sélection de modèles vidéo riches et une vaste bibliothèque multimédia. Notre plateforme intuitive rend la création vidéo facile pour tout message.
HeyGen propose-t-il des outils alimentés par l'IA pour la création de vidéos d'annonce ?
Absolument, HeyGen intègre des avatars AI avancés et des capacités de texte à vidéo, vous permettant de transformer des scripts en vidéos d'annonce professionnelles rapidement. Cela simplifie l'ensemble du processus de création vidéo.
Quelles options de personnalisation sont disponibles pour mes vidéos d'annonce sur HeyGen ?
HeyGen offre des contrôles de marque complets, vous permettant d'ajouter votre logo, vos couleurs de marque et des animations de texte dynamiques pour garantir que votre vidéo d'annonce s'aligne parfaitement avec l'identité de votre marque. Vous pouvez également facilement ajouter du texte et de la musique.
HeyGen est-il adapté aux utilisateurs sans expérience approfondie en montage vidéo ?
Oui, HeyGen dispose d'un éditeur glisser-déposer convivial et d'un éditeur vidéo pratique, rendant incroyablement simple la création de vidéos d'annonce de haute qualité. Exportez facilement vos vidéos dans divers formats d'aspect pour le partage sur les réseaux sociaux.