Créateur de Vidéos d'Annonce : Créez des Annonces Époustouflantes

Concevez des vidéos d'annonce engageantes avec des outils alimentés par l'IA et donnez vie à votre message en utilisant des avatars AI réalistes.

Créez une vidéo d'annonce captivante de 45 secondes pour un nouveau gadget technologique, ciblant les premiers adoptants et les passionnés de technologie avec un style visuel épuré et minimaliste et une bande sonore électronique moderne. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour présenter les fonctionnalités, assurant une livraison professionnelle et engageante pour votre création vidéo en utilisant un créateur de vidéos d'annonce.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo d'annonce engageante de 30 secondes pour un événement virtuel à venir à l'échelle de l'entreprise, visant à inspirer les employés avec une palette visuelle énergique et une bande sonore d'entreprise motivante. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen pour assembler rapidement une vidéo professionnelle et de marque, rendant le processus d'annonce fluide et visuellement attrayant.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo informative de 60 secondes expliquant une mise à jour de service, destinée aux clients existants recherchant de la clarté, avec un style visuel amical et accessible, du texte clair à l'écran et une musique de fond rassurante. Employez la génération de voix off de HeyGen pour fournir des explications détaillées, améliorant la qualité globale de vos vidéos d'annonce avec de la musique ajoutée et du texte dynamique.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo d'annonce vibrante de 15 secondes pour une nouvelle campagne sur les réseaux sociaux, ciblant le grand public et les utilisateurs de réseaux sociaux avec un style visuel dynamique et rapide et une musique tendance et entraînante. Maximisez l'impact en incorporant les sous-titres/captions de HeyGen pour mettre en avant les messages clés, parfait pour un partage rapide sur les réseaux sociaux et une création vidéo efficace.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos d'Annonce

Créez facilement des vidéos d'annonce percutantes en quelques minutes avec notre créateur de vidéos d'annonce intuitif, conçu pour donner vie à vos nouvelles et engager votre audience.

1
Step 1
Choisissez Votre Base
Commencez votre vidéo d'annonce en sélectionnant parmi notre gamme diversifiée de modèles personnalisables, ou commencez à partir d'une toile vierge pour correspondre parfaitement à votre vision. Nos "Modèles & scènes" offrent un point de départ créatif.
2
Step 2
Ajoutez Votre Contenu
Remplissez votre vidéo avec votre message. Ajoutez facilement du "texte" pour les titres et les détails, et enrichissez votre annonce avec des visuels en utilisant notre "Bibliothèque multimédia/soutien de stock" ou en téléchargeant vos propres ressources.
3
Step 3
Affinez Votre Message
Améliorez votre vidéo avec des éléments dynamiques. Utilisez des fonctionnalités comme les "Animations de texte dynamiques" pour faire ressortir votre message. Personnalisez davantage votre annonce en utilisant la "Génération de voix off" pour ajouter une touche audio professionnelle.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Une fois votre vidéo d'annonce terminée, exportez-la facilement dans divers formats et ratios d'aspect. Notre fonctionnalité de "Redimensionnement & exportation des ratios d'aspect" garantit que votre vidéo est parfaitement optimisée pour le "partage sur les réseaux sociaux" et toutes vos plateformes souhaitées, prête pour votre audience.

Cas d'Utilisation

Annonces Internes & Éducatives Efficaces

Améliorez les communications internes ou les mises à jour éducatives avec des vidéos d'annonce engageantes qui améliorent la rétention d'information.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos d'annonce engageantes ?

HeyGen vous permet de réaliser des vidéos d'annonce époustouflantes en utilisant une large sélection de modèles vidéo riches et une vaste bibliothèque multimédia. Notre plateforme intuitive rend la création vidéo facile pour tout message.

HeyGen propose-t-il des outils alimentés par l'IA pour la création de vidéos d'annonce ?

Absolument, HeyGen intègre des avatars AI avancés et des capacités de texte à vidéo, vous permettant de transformer des scripts en vidéos d'annonce professionnelles rapidement. Cela simplifie l'ensemble du processus de création vidéo.

Quelles options de personnalisation sont disponibles pour mes vidéos d'annonce sur HeyGen ?

HeyGen offre des contrôles de marque complets, vous permettant d'ajouter votre logo, vos couleurs de marque et des animations de texte dynamiques pour garantir que votre vidéo d'annonce s'aligne parfaitement avec l'identité de votre marque. Vous pouvez également facilement ajouter du texte et de la musique.

HeyGen est-il adapté aux utilisateurs sans expérience approfondie en montage vidéo ?

Oui, HeyGen dispose d'un éditeur glisser-déposer convivial et d'un éditeur vidéo pratique, rendant incroyablement simple la création de vidéos d'annonce de haute qualité. Exportez facilement vos vidéos dans divers formats d'aspect pour le partage sur les réseaux sociaux.

