Générateur de Vidéos d'Annonce : Créez des Vidéos Impactantes
Produisez rapidement des annonces professionnelles avec des modèles personnalisables, enrichis par une génération de voix off puissante pour un contenu engageant.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo inspirante de 45 secondes célébrant une étape importante de l'entreprise, destinée aux employés, partenaires et clients fidèles. Le style visuel doit être chaleureux et festif, potentiellement avec des avatars AI diversifiés, accompagnés d'une partition orchestrale entraînante générée grâce à la génération de voix off de HeyGen. Ce chef-d'œuvre de créateur de vidéos d'annonce doit résonner profondément avec le public.
Produisez une vidéo d'invitation à un événement engageante de 60 secondes pour les participants potentiels d'un atelier créatif, en utilisant des visuels artistiques et lumineux avec des éléments animés et une mélodie acoustique originale et invitante. Exploitez les modèles et scènes étendus de HeyGen pour créer des vidéos d'annonce qui se démarquent vraiment, en veillant à ce que les modèles personnalisables mettent en valeur tous les détails essentiels.
Développez une vidéo informative de 30 secondes pour le déploiement de mise à jour de fonctionnalités pour les utilisateurs de logiciels existants, en utilisant un style visuel propre et professionnel avec des graphiques animés mettant clairement en évidence les améliorations clés. Intégrez les sous-titres/captions de HeyGen pour l'accessibilité et une voix off précise, rendant cet outil de création de vidéos d'annonce efficace et facile à comprendre pour tout le monde.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Annonces pour les Réseaux Sociaux.
Produisez rapidement des vidéos d'annonce captivantes optimisées pour les plateformes de réseaux sociaux afin d'atteindre un public plus large.
Lancez des Annonces Promotionnelles.
Créez sans effort des vidéos d'annonce percutantes pour des produits, services ou événements qui stimulent l'engagement et la performance.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos d'annonce engageantes ?
HeyGen est un puissant générateur de vidéos d'annonce qui vous permet de créer des vidéos époustouflantes sans effort. Utilisez des modèles personnalisables, des avatars AI et des effets vidéo dynamiques pour produire des vidéos incontournables qui captent l'attention pour toute annonce.
Quelles fonctionnalités AI HeyGen offre-t-il pour générer des vidéos d'annonce ?
HeyGen intègre des fonctionnalités AI avancées, y compris la conversion de texte en vidéo à partir de script et la génération de voix off réaliste, pour simplifier votre processus de création vidéo. Ces outils vous permettent de produire efficacement des vidéos d'annonce de haute qualité sans logiciel de montage complexe.
Puis-je personnaliser les éléments visuels et le branding de mes vidéos d'annonce avec HeyGen ?
Absolument. HeyGen fournit des outils de branding complets, vous permettant d'incorporer votre logo et de définir les couleurs de votre marque dans vos vidéos d'annonce. Vous pouvez également choisir un modèle et personnaliser le texte et les images de notre vaste bibliothèque multimédia pour correspondre à votre vision créative.
Comment HeyGen simplifie-t-il le processus de transformation d'un script en vidéo d'annonce ?
La plateforme intuitive de HeyGen transforme votre script en une vidéo d'annonce professionnelle en utilisant des capacités de texte-à-vidéo. Il vous suffit d'entrer votre texte, et HeyGen générera la vidéo avec des avatars AI et synchronisera la génération de voix off et les sous-titres/captions, rendant la création vidéo fluide.