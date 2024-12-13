Générateur de Vidéos d'Annonce : Créez des Vidéos Impactantes

Produisez rapidement des annonces professionnelles avec des modèles personnalisables, enrichis par une génération de voix off puissante pour un contenu engageant.

Concevez une vidéo d'annonce percutante de 30 secondes ciblant les passionnés de technologie et les premiers adoptants, mettant en avant le lancement d'un nouveau produit avec des visuels élégants et futuristes et une bande sonore électronique énergique. Utilisez la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour narrer les caractéristiques innovantes, rendant la vidéo d'annonce vraiment percutante avec des effets vidéo dynamiques.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo inspirante de 45 secondes célébrant une étape importante de l'entreprise, destinée aux employés, partenaires et clients fidèles. Le style visuel doit être chaleureux et festif, potentiellement avec des avatars AI diversifiés, accompagnés d'une partition orchestrale entraînante générée grâce à la génération de voix off de HeyGen. Ce chef-d'œuvre de créateur de vidéos d'annonce doit résonner profondément avec le public.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo d'invitation à un événement engageante de 60 secondes pour les participants potentiels d'un atelier créatif, en utilisant des visuels artistiques et lumineux avec des éléments animés et une mélodie acoustique originale et invitante. Exploitez les modèles et scènes étendus de HeyGen pour créer des vidéos d'annonce qui se démarquent vraiment, en veillant à ce que les modèles personnalisables mettent en valeur tous les détails essentiels.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo informative de 30 secondes pour le déploiement de mise à jour de fonctionnalités pour les utilisateurs de logiciels existants, en utilisant un style visuel propre et professionnel avec des graphiques animés mettant clairement en évidence les améliorations clés. Intégrez les sous-titres/captions de HeyGen pour l'accessibilité et une voix off précise, rendant cet outil de création de vidéos d'annonce efficace et facile à comprendre pour tout le monde.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos d'Annonce

Créez facilement des vidéos d'annonce percutantes avec notre générateur intuitif, transformant votre message en histoires visuelles engageantes en quelques étapes seulement.

1
Step 1
Choisissez un Modèle ou Rédigez Votre Script
Commencez votre projet de vidéo d'annonce en sélectionnant un modèle professionnel ou en utilisant notre puissante fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir de script pour générer des scènes.
2
Step 2
Ajoutez Vos Visuels & Branding
Personnalisez votre vidéo en ajoutant des médias personnalisés, en appliquant vos éléments de marque, ou en sélectionnant un avatar AI engageant pour narrer votre message.
3
Step 3
Améliorez avec Voix & Sous-titres
Donnez vie à votre message en utilisant notre fonctionnalité de génération de voix off naturelle, et créez automatiquement des sous-titres/captions précis pour une accessibilité élargie.
4
Step 4
Exportez & Partagez Votre Création
Revoyez votre annonce complétée, puis exportez-la facilement dans divers formats d'aspect pour un partage fluide sur toutes vos plateformes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Diffusez des Messages Inspirants

.

Concevez des vidéos d'annonce puissantes et motivantes pour inspirer les équipes, partager des nouvelles de l'entreprise ou célébrer des réussites efficacement.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos d'annonce engageantes ?

HeyGen est un puissant générateur de vidéos d'annonce qui vous permet de créer des vidéos époustouflantes sans effort. Utilisez des modèles personnalisables, des avatars AI et des effets vidéo dynamiques pour produire des vidéos incontournables qui captent l'attention pour toute annonce.

Quelles fonctionnalités AI HeyGen offre-t-il pour générer des vidéos d'annonce ?

HeyGen intègre des fonctionnalités AI avancées, y compris la conversion de texte en vidéo à partir de script et la génération de voix off réaliste, pour simplifier votre processus de création vidéo. Ces outils vous permettent de produire efficacement des vidéos d'annonce de haute qualité sans logiciel de montage complexe.

Puis-je personnaliser les éléments visuels et le branding de mes vidéos d'annonce avec HeyGen ?

Absolument. HeyGen fournit des outils de branding complets, vous permettant d'incorporer votre logo et de définir les couleurs de votre marque dans vos vidéos d'annonce. Vous pouvez également choisir un modèle et personnaliser le texte et les images de notre vaste bibliothèque multimédia pour correspondre à votre vision créative.

Comment HeyGen simplifie-t-il le processus de transformation d'un script en vidéo d'annonce ?

La plateforme intuitive de HeyGen transforme votre script en une vidéo d'annonce professionnelle en utilisant des capacités de texte-à-vidéo. Il vous suffit d'entrer votre texte, et HeyGen générera la vidéo avec des avatars AI et synchronisera la génération de voix off et les sous-titres/captions, rendant la création vidéo fluide.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo