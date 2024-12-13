Créez des vidéos impressionnantes avec notre créateur de vidéos d'animation
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer une simple instruction en une vidéo complète.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer une simple instruction en une vidéo complète.
Explorez l'expertise technique de la création de vidéos avec l'IA de HeyGen dans ce tutoriel de 60 secondes conçu pour les éducateurs et les formateurs. Avec un accent sur les vidéos d'eLearning, cette vidéo montre la puissance de la conversion de texte en vidéo à partir du scénario, permettant la création de contenu rapide et efficace. Le style visuel propre et professionnel est complété par des sous-titres clairs, le rendant accessible à un large public.
Cette vidéo promotionnelle de 30 secondes est conçue pour les propriétaires de petites entreprises désireux d'améliorer leurs stratégies de marketing. En utilisant le créateur de vidéos en ligne HeyGen, la vidéo met en avant la facilité des options de personnalisation et le large soutien de la bibliothèque de médias. L'audio dynamique et les animations vibrantes créent une ambiance pleine de vie, parfaite pour capter l'attention des clients potentiels.
Dans une vidéo de formation de 90 secondes, découvrez comment le logiciel d'animation vidéo de HeyGen peut transformer vos sessions de formation en entreprise. Destinée aux professionnels des RH, cette vidéo met en avant l'utilisation de l'outil de création de personnages et de la génération de voix off pour créer des matériels de formation personnalisés et captivants. Les images élégantes et modernes combinées à un style audio professionnel assurent une expérience d'apprentissage raffinée et efficace.
Sans équipement. Sans coupures. Juste votre Agent Vidéo IA au travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer une simple instruction en une vidéo complète.
Création de vidéo native
Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.
Génération de vidéo de bout en bout
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
Construit avec Structure et Objectif
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
Cas d'utilisation
Création en quelques minutes d'annonces haute performance avec vidéo IA.
Leverage AI video creation to produce compelling ads quickly, ensuring brand consistency and maximizing marketing impact.
Crée plus de cours et atteins plus d'étudiants dans le monde entier.
Utilize AI animation generator and video editing tools to develop engaging eLearning videos, expanding educational reach globally.
Questions Fréquentes
Comment HeyGen simplifie-t-elle la création de vidéos avec l'IA ?
HeyGen simplifie la création de vidéos avec l'IA en offrant un ensemble complet d'outils, y compris des avatars IA et des capacités de conversion de texte en vidéo. Avec son logiciel d'animation vidéo intuitif, les utilisateurs peuvent transformer des scripts en vidéos captivantes facilement, complétées par une génération de voix off et des modèles de vidéos animées personnalisables.
Quelles options de personnalisation sont disponibles dans le créateur de vidéos en ligne HeyGen ?
Le créateur de vidéos en ligne HeyGen offre de vastes options de personnalisation, permettant aux utilisateurs de maintenir la cohérence de la marque avec des fonctionnalités telles que des contrôles de marque pour les logos et les couleurs. De plus, les utilisateurs peuvent choisir parmi une variété de modèles de vidéos animées et utiliser le constructeur de personnages pour créer du contenu unique et personnalisé.
Peut-on utiliser HeyGen pour créer des vidéos d'eLearning ?
Oui, HeyGen est idéal pour créer des vidéos d'eLearning. Ses outils de montage vidéo et son générateur d'animation IA permettent aux éducateurs de produire du contenu dynamique et informatif. La plateforme prend en charge la génération de voix off et de sous-titres, assurant l'accessibilité et l'engagement d'un public varié.
HeyGen respecte-t-il les réglementations du RGPD ?
HeyGen s'engage à respecter le RGPD, en garantissant que les données des utilisateurs sont traitées avec le plus grand soin et sécurité. Cette conformité permet aux utilisateurs de créer en toute confiance des vidéos de marketing et de formation tout en adhérant aux normes de protection des données.