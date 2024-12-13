Créateur de Vidéos Publicitaires Animées Puissant pour des Résultats Instantanés

Transformez vos idées en vidéos marketing animées époustouflantes rapidement grâce à notre puissante fonction de texte-à-vidéo à partir d'un script.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Une vidéo captivante de 45 secondes, conçue pour les gestionnaires de réseaux sociaux désireux d'augmenter l'engagement sur des plateformes comme Instagram et TikTok, pourrait présenter les fonctionnalités d'une nouvelle application. Son esthétique visuelle doit être moderne et énergique, avec des coupes rapides, du texte audacieux et une gamme diversifiée d'avatars AI interagissant avec l'application. Une bande sonore entraînante avec une narration claire complétera les visuels rapides, rendant ce contenu de "vidéos animées" idéal pour les "réseaux sociaux" en utilisant les avatars AI de HeyGen et le support de la bibliothèque de médias/stock.
Exemple de Prompt 2
Considérez une vidéo explicative professionnelle de 60 secondes adaptée aux propriétaires de petites entreprises, présentant un nouveau service qui simplifie leurs opérations quotidiennes. L'approche visuelle doit être propre et claire, utilisant une animation 2D simplifiée pour décomposer des idées complexes en segments facilement digestibles, soutenue par une voix calme et autoritaire. Les modèles et scènes de HeyGen facilitent le prototypage rapide, et les sous-titres/captions assurent l'accessibilité, prouvant sa valeur en tant qu'excellent outil pour les "vidéos explicatives" construites à partir de "modèles vidéo" polyvalents.
Exemple de Prompt 3
Pour un nouveau gadget technologique ciblant les premiers adoptants férus de technologie, produisez une vidéo produit percutante de 15 secondes qui attire l'attention. Les visuels doivent être élégants, futuristes et rapides, se concentrant sur les caractéristiques clés avec un texte percutant à l'écran et une voix synthétisée cool. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour démontrer dynamiquement l'utilisation du produit et utilisez le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect pour l'optimiser sur diverses plateformes, créant efficacement des "vidéos produit" avec des "outils vidéo AI" de pointe.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Publicitaires Animées

Créez des publicités vidéo animées convaincantes pour les réseaux sociaux et le marketing avec des outils intuitifs et des fonctionnalités alimentées par l'AI, rendant la création vidéo professionnelle accessible à tous.

Choisissez Votre Fondation
Commencez par sélectionner parmi une large gamme de "Modèles & scènes" préconçus. Ces "modèles vidéo" professionnels offrent un point de départ rapide et facile pour votre publicité animée, garantissant un aspect soigné dès le début.
Créez Votre Contenu Animé
Concevez des scènes personnalisées pour vos "vidéos animées" avec divers éléments visuels. Intégrez nos puissants "avatars AI" pour donner vie aux personnages et rendre votre publicité visuellement dynamique et engageante pour votre audience.
Générez des Voix Off Convaincantes
Améliorez le récit de votre publicité avec une "génération de voix off" avancée. Notre fonctionnalité de "texte-à-parole" fluide convertit votre script en audio naturel, créant des voix off professionnelles sans besoin d'enregistrements externes.
Exportez et Partagez Sans Effort
Préparez votre publicité animée finale pour une portée plus large en utilisant le "redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect". Optimisez votre vidéo pour différentes plateformes, en vous assurant qu'elle soit parfaite lorsqu'elle est partagée sur divers "réseaux sociaux".

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Présentez des Histoires de Succès Client

Développez des vidéos puissantes alimentées par l'AI pour mettre en avant des expériences client positives et renforcer la confiance.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des publicités vidéo convaincantes pour les réseaux sociaux ?

HeyGen vous permet de créer facilement des publicités vidéo professionnelles et des vidéos marketing pour les plateformes de réseaux sociaux. Exploitez nos outils vidéo AI, avatars AI, et une vaste gamme de modèles vidéo pour donner vie à votre vision rapidement et efficacement.

Puis-je produire des vidéos animées et des personnages uniques avec HeyGen ?

Oui, HeyGen permet la création de vidéos animées engageantes en utilisant nos avatars AI avancés et nos capacités de texte-à-vidéo. Vous pouvez transformer vos scripts en contenu animé dynamique, faisant de HeyGen un créateur de vidéos publicitaires animées efficace pour divers besoins créatifs.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour créer rapidement des vidéos explicatives engageantes ?

HeyGen propose une large gamme de modèles vidéo et une riche bibliothèque de médias stock pour accélérer la création de vidéos explicatives convaincantes. Utilisez simplement notre fonction de texte-à-vidéo et personnalisez les scènes pour produire du contenu de haute qualité efficacement.

Comment HeyGen soutient-il la cohérence de la marque dans les vidéos produit et le contenu marketing ?

HeyGen assure une forte cohérence de la marque à travers vos vidéos marketing et vidéos produit grâce à des contrôles de marque robustes, vous permettant d'intégrer votre logo et des palettes de couleurs spécifiques. Nos modèles personnalisables aident également à maintenir une identité visuelle cohérente pour toutes vos publicités vidéo.

