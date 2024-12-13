Créateur de Vidéos Animées : Créez des Vidéos Époustouflantes avec l'IA

Créez facilement des vidéos animées professionnelles en utilisant des modèles et scènes intuitifs, parfaits pour le marketing ou le contenu explicatif avec notre éditeur glisser-déposer.

Produisez une vidéo explicative de 45 secondes ciblant les propriétaires de petites entreprises, illustrant les avantages d'un nouveau service. Utilisez une esthétique visuelle lumineuse de type infographie avec un texte à l'écran clair et concis et une voix off engageante et professionnelle. Exploitez la capacité de HeyGen à générer des avatars AI pour créer un présentateur relatable qui communique efficacement des informations complexes, démontrant comment ce créateur de vidéos animées simplifie la compréhension.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo marketing dynamique de 30 secondes pour les spécialistes du marketing digital, promouvant un événement en ligne à venir. Cette vidéo doit présenter des couleurs vives, des graphiques animés dynamiques et une musique de fond tendance. Utilisez les "Modèles & scènes" étendus de HeyGen pour assembler rapidement une vidéo animée professionnelle et accrocheuse qui attire l'attention sur les plateformes de médias sociaux.
Exemple de Prompt 2
Créez un récit animé de 60 secondes conçu pour les créateurs de contenu éducatif, introduisant un concept scientifique complexe à travers une histoire engageante. Le style visuel doit être fantaisiste et stylisé, avec des personnages animés conçus sur mesure aux visages expressifs, complétés par une voix amicale et claire. Utilisez la capacité de HeyGen à convertir du texte en vidéo à partir d'un script pour transformer sans effort votre histoire en une expérience animée dynamique, mettant en avant la puissance d'un créateur de personnages pour expliquer des idées complexes.
Exemple de Prompt 3
Générez une vidéo de communication interne professionnelle de 90 secondes pour les départements RH, expliquant les nouvelles politiques de l'entreprise ou les procédures d'intégration. Le style visuel doit être épuré, corporatif et minimaliste, utilisant des icônes modernes et des transitions élégantes, accompagné d'une voix rassurante et formelle. Implémentez la fonctionnalité robuste de sous-titres/captions de HeyGen pour garantir l'accessibilité et la clarté pour tous les employés regardant cette création de la plateforme de création de vidéos en ligne.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Créateur de Vidéos Animées

Créez facilement des vidéos animées époustouflantes, de la conception à la réalisation, en utilisant des outils alimentés par l'IA et des fonctionnalités intuitives pour engager votre audience.

1
Step 1
Choisissez Votre Point de Départ
Sélectionnez parmi une riche bibliothèque de "modèles" professionnels et de scènes ou commencez avec une toile vierge pour lancer votre processus créatif pour votre vidéo animée.
2
Step 2
Ajoutez Vos Éléments Narratifs
Remplissez vos scènes avec des "avatars AI" dynamiques, en utilisant des "outils alimentés par l'IA" pour intégrer votre script et construire votre récit avec des personnages personnalisés.
3
Step 3
Appliquez des Améliorations Créatives
Améliorez votre vidéo avec des "animations vidéo" engageantes, générez une "génération de voix off" réaliste à partir de votre texte, et peaufinez les visuels et l'audio pour un impact maximal.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Finalisez vos "vidéos explicatives" ou votre contenu marketing, utilisez le "redimensionnement et les exports de rapport d'aspect" pour diverses plateformes, et partagez votre création animée professionnelle.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Récits de Réussite Client

.

Transformez les témoignages clients en vidéos animées dynamiques et engageantes qui mettent efficacement en avant leur succès.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos animées engageantes ?

HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos animées engageantes grâce à son créateur de vidéos animées intuitif. Avec une vaste bibliothèque de modèles et des outils avancés alimentés par l'IA, vous pouvez transformer facilement des scripts en animations vidéo captivantes sans compétences complexes en montage, créant ainsi des vidéos animées professionnelles.

Quelles capacités innovantes d'IA HeyGen offre-t-il pour la création de vidéos ?

HeyGen utilise des outils avancés alimentés par l'IA pour simplifier l'ensemble du processus de création vidéo. Les utilisateurs peuvent générer des avatars AI réalistes et utiliser des capacités de texte en vidéo, créant des vidéos professionnelles avec des voix off générées automatiquement et des sous-titres/captions précis à partir de notre plateforme alimentée par l'IA.

Puis-je personnaliser les personnages et l'image de marque dans les vidéos HeyGen ?

Absolument, HeyGen offre des outils robustes pour la personnalisation créative, y compris des avatars AI uniques qui agissent comme votre créateur de personnages. Vous pouvez appliquer des contrôles de marque, tels que des logos et des couleurs de marque, pour garantir que vos vidéos marketing s'alignent parfaitement avec l'identité de votre marque.

Comment HeyGen simplifie-t-il le processus de création de vidéos explicatives professionnelles ?

HeyGen simplifie considérablement la création de vidéos explicatives professionnelles grâce à sa plateforme de création de vidéos en ligne conviviale. Il offre un large éventail de Modèles Vidéo et un éditeur glisser-déposer, permettant un assemblage rapide et efficace de scènes, de médias de sa bibliothèque de stock, et de récits captivants pour votre audience.

