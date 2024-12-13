Générateur de Vidéos Animées : Créez des Vidéos Époustouflantes avec l'AI

Transformez vos scripts en vidéos explicatives animées captivantes instantanément avec notre puissante fonctionnalité de texte en vidéo à partir de script.

Créez une vidéo dynamique de 30 secondes annonçant une nouvelle fonctionnalité de générateur vidéo AI, spécifiquement pour les premiers adoptants férus de technologie, en utilisant des animations modernes et élégantes et une voix off AI professionnelle et entraînante, en exploitant pleinement les avatars AI de HeyGen pour présenter cette mise à jour excitante.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo tutorielle engageante de 45 secondes présentant un processus créatif, ciblant les créateurs de contenu en herbe qui souhaitent explorer les plateformes de création de vidéos en ligne ; présentez cela avec des animations illustratives et amicales et une voix off chaleureuse et encourageante, en tirant parti des modèles et scènes complets de HeyGen pour un développement rapide.
Exemple de Prompt 2
Imaginez une vidéo explicative de 60 secondes conçue pour simplifier un concept complexe pour un public général intéressé par la technologie, en présentant des animations de style infographique claires avec une voix off claire, autoritaire mais accessible, et en assurant l'accessibilité grâce aux sous-titres/captions automatiques de HeyGen.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo animée percutante de 15 secondes pour une campagne sur les réseaux sociaux, visant à maximiser l'engagement avec les abonnés des réseaux sociaux, en présentant des graphiques animés dynamiques et rapides, une musique de fond énergique et une voix off concise et engageante, puis adaptez-la facilement pour diverses plateformes en utilisant le redimensionnement et les exports de rapport d'aspect de HeyGen.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos Animées

Transformez vos idées en vidéos animées captivantes sans effort, donnant vie à votre vision avec des outils AI puissants et un contrôle créatif.

1
Step 1
Créez Votre Projet
Commencez par sélectionner un modèle vidéo préconçu ou en partant de zéro avec une scène vierge. Utilisez l'interface flexible de HeyGen pour poser les bases de votre vidéo animée.
2
Step 2
Choisissez Votre Avatar et Vos Ressources
Personnalisez votre vidéo en sélectionnant parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI ou en téléchargeant vos propres médias. Intégrez facilement des éléments visuels pour raconter votre histoire efficacement.
3
Step 3
Ajoutez Votre Script et Votre Voix
Collez votre script textuel et utilisez les outils alimentés par l'AI pour générer des voix off au son naturel. Synchronisez votre audio avec vos visuels pour un récit captivant.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Revoyez votre vidéo animée, appliquez des contrôles de marque comme les logos et les couleurs, puis exportez-la dans le rapport d'aspect souhaité. Partagez votre création professionnelle avec votre audience de créateurs de contenu.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Campagnes Publicitaires à Fort Impact

.

Produisez rapidement des publicités vidéo animées convaincantes et performantes pour stimuler les conversions et maximiser l'impact de votre marketing.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos animées ?

HeyGen révolutionne la création de vidéos animées en utilisant son puissant générateur vidéo AI. Les utilisateurs peuvent transformer facilement des scripts en visuels dynamiques grâce aux capacités de texte en vidéo AI, souvent avec des avatars AI réalistes. Ce processus simplifié rend la vidéo animée professionnelle accessible à tous.

Puis-je utiliser des avatars AI et des modèles vidéo pour produire rapidement du contenu engageant ?

Absolument, HeyGen permet aux créateurs de contenu de produire rapidement des vidéos de haute qualité en utilisant sa vaste bibliothèque de modèles vidéo et ses divers avatars AI. Cette approche intuitive réduit considérablement le temps de production, vous permettant de vous concentrer sur votre vision créative et l'engagement de votre audience sur les réseaux sociaux.

Quelles sont les façons innovantes offertes par HeyGen pour transformer du texte en contenu vidéo engageant ?

HeyGen excelle dans la génération de texte en vidéo AI, vous permettant de convertir facilement des scripts textuels en récits vidéo captivants. Il propose des voix AI avancées pour une narration au son naturel et est parfait pour créer des vidéos explicatives engageantes ou du contenu éducatif.

HeyGen est-il une plateforme de création vidéo en ligne polyvalente adaptée à divers besoins ?

Oui, HeyGen est une plateforme de création vidéo en ligne complète conçue pour une multitude de besoins, des vidéos de formation aux campagnes marketing. Ses outils puissants alimentés par l'AI offrent des outils d'édition vidéo robustes, y compris les sous-titres/captions et le redimensionnement et les exports de rapport d'aspect, garantissant des résultats professionnels pour tous les utilisateurs.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo