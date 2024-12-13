Créez une vidéo convaincante de 45 secondes pour une campagne de création de vidéos sur les droits des animaux, ciblant le grand public et les donateurs potentiels. Visuellement, imaginez un montage de style documentaire présentant un récit poignant de sauvetage, passant d'un animal en détresse à sa joyeuse récupération, accompagné d'une musique inspirante et motivante. Utilisez la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour narrer sans effort le parcours de l'animal et l'impact des efforts de protection.

