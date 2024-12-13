Créez une vidéo de briefing professionnel de 60 secondes pour les analystes financiers et les investisseurs, détaillant la performance trimestrielle. Le style visuel doit être autoritaire et axé sur les données, en utilisant des graphiques et des tableaux, complété par une voix off AI claire et confiante générée par HeyGen, expliquant les principaux indicateurs et les perspectives futures. Ce brief vidéo d'entreprise vise à fournir une mise à jour concise mais complète.

Générer une Vidéo