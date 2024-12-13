Pour les professionnels techniques et les analystes de données cherchant un aperçu concis de données complexes, créez une vidéo récapitulative d'analyse de 90 secondes. Le style visuel doit être élégant et professionnel, avec des visualisations de données dynamiques et une voix off claire et autoritaire. En utilisant la capacité de HeyGen à transformer du texte en vidéo à partir d'un script, transformez efficacement l'analyse écrite en un résumé visuel convaincant, démontrant comment les outils AI simplifient la génération de rapports.

