générateur de vidéos de formation LBC : Améliorez la Conformité & l'Engagement
Produisez rapidement des vidéos de formation LBC engageantes et conformes en utilisant la conversion texte-en-vidéo à partir du script pour une formation des employés rentable.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Imaginez une vidéo de micro-apprentissage concise de 90 secondes, parfaitement adaptée aux employés existants, qui offre un rappel rapide des protocoles critiques de gestion des risques. Son style visuel dynamique doit comporter des éléments animés et des éclats de texte rapides, tandis que l'audio bénéficie de la conversion texte-en-vidéo à partir du script pour une création de contenu efficace. Assurez la clarté et l'accessibilité grâce à des sous-titres intégrés.
Produisez une vidéo d'instruction d'une minute pour les responsables de formation à la recherche de solutions rentables pour la formation technique. La présentation visuelle doit être moderne et nette, démontrant un processus étape par étape en utilisant des modèles vidéo personnalisables et une bibliothèque de médias/stock riche pour illustrer des applications pratiques. La voix doit être confiante et autoritaire, soulignant le processus de création simplifié.
Créez une vidéo de présentation technique de 45 secondes pour les développeurs et les professionnels de l'informatique responsables de l'intégration LMS. Le style visuel doit être épuré et efficace, montrant le flux de données fluide et les points d'intégration d'un générateur de vidéo AI. L'audio doit être précis et explicatif, démontrant comment le redimensionnement et les exportations d'aspect-ratio assurent la compatibilité sur diverses plateformes et comment l'Intégration Flexible simplifie le déploiement.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Développez des Cours de Conformité Complets.
Produisez facilement de nombreux cours de formation LBC et étendez le contenu d'apprentissage aux employés à l'échelle mondiale grâce à la génération de vidéos AI.
Améliorez l'Engagement dans la Formation LBC.
Utilisez des avatars AI et des modèles vidéo personnalisables pour créer des vidéos engageantes qui améliorent la rétention des connaissances critiques en LBC et la conformité réglementaire des employés.
Questions Fréquemment Posées
Comment le générateur de vidéos AI de HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation LBC ?
HeyGen simplifie la création de vidéos de formation LBC en convertissant le texte en vidéo à partir de votre script, en utilisant des avatars AI pour divers présentateurs, et en intégrant la génération de voix off. Cela garantit que le contenu de conformité réglementaire est produit de manière efficace et cohérente.
HeyGen prend-il en charge l'intégration avec les systèmes de gestion de l'apprentissage (LMS) pour la diffusion de la formation ?
Oui, HeyGen offre des options d'intégration flexibles, vous permettant d'exporter ou d'intégrer sans effort vos vidéos de formation générées par AI dans les plateformes LMS existantes. Cela facilite le déploiement fluide des cours de micro-apprentissage et d'autres modules de formation des employés.
Quelles fonctionnalités techniques HeyGen propose-t-il pour créer et personnaliser des vidéos de formation engageantes ?
HeyGen propose des fonctionnalités techniques robustes telles que des modèles vidéo personnalisables, un montage basé sur des scènes, et des contrôles de marque pour assurer la cohérence de la marque. Vous pouvez également utiliser des avatars AI, des enregistrements d'écran, et des sous-titres et légendes générés automatiquement pour un contenu hautement personnalisé et accessible.
Par quels moyens HeyGen assure-t-il une production rentable et évolutive de la formation des employés ?
Le générateur de vidéos AI avancé de HeyGen réduit considérablement le temps et les ressources traditionnellement nécessaires à la production vidéo, offrant des solutions rentables pour la formation des employés. Ses capacités de conversion texte-en-vidéo et ses ressources réutilisables permettent une mise à l'échelle rapide et des mises à jour faciles des matériaux de formation technique.