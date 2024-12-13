Créateur de Vidéos Explicatives pour Aménagements : Créez des Vidéos Engagantes Rapidement

Créez facilement des vidéos explicatives professionnelles avec notre générateur de vidéos explicatives AI. Utilisez des modèles et scènes variés pour des résultats époustouflants.

Créez une vidéo explicative animée de 30 secondes pour les propriétaires de petites entreprises, montrant comment un créateur de vidéos explicatives simplifie le marketing. Le style visuel doit être moderne et épuré, utilisant des animations vibrantes, complétées par une voix off AI dynamique et amicale générée directement à partir d'un script. Cette courte vidéo démontrera la puissance du texte-à-vidéo pour transformer des idées complexes en contenu captivant rapidement.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo engageante de 45 secondes destinée aux professionnels du marketing, illustrant l'efficacité d'un générateur de vidéos explicatives AI. Le style visuel doit être dynamique et professionnel, avec des avatars AI diversifiés présentant les principaux avantages, tandis qu'un générateur de voix AI clair et articulé guide le spectateur. Cette vidéo mettra en avant comment les avatars AI apportent une touche humaine aux campagnes de marketing digital sans tournages complexes.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo informative de 60 secondes pour les chefs de produit, démontrant comment les modèles prêts à l'emploi simplifient la création de vidéos d'explication de fonctionnalités. Le style visuel doit être élégant et professionnel, utilisant les divers modèles et scènes de HeyGen pour présenter différents cas d'utilisation de produits, accompagné d'une voix off confiante avec une musique de fond subtile. Cette production soulignera la facilité d'adaptation des modèles pour différents scénarios de lancement de produit.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo promotionnelle vibrante de 30 secondes destinée aux créateurs de cours en ligne, démontrant comment un créateur de vidéos explicatives gratuit simplifie la production de contenu. Le style visuel doit être lumineux et engageant, avec des sous-titres/captions faciles à lire affichés en permanence, soutenus par une voix off enthousiaste. Cette vidéo doit transmettre puissamment comment HeyGen permet aux créateurs de produire des vidéos de formation de haute qualité avec un minimum d'effort.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Explicatives pour Aménagements

Créez facilement des vidéos explicatives engageantes pour aménagements avec AI. Transformez vos idées en contenu professionnel et soigné, prêt à informer et impressionner votre public.

1
Step 1
Créez Votre Projet
Commencez par sélectionner un modèle approprié ou partez de zéro. Saisissez votre script pour tirer parti de notre capacité de texte-à-vidéo à partir de script, formant la base de votre vidéo explicative.
2
Step 2
Ajoutez des Visuels et une Voix
Améliorez votre vidéo explicative avec divers médias de notre vaste support de stock. Utilisez notre fonctionnalité de génération de voix off pour donner vie à votre script avec une narration au son naturel.
3
Step 3
Personnalisez Votre Explicatif
Personnalisez votre vidéo avec des contrôles de marque tels que les logos et les couleurs pour correspondre à l'identité de votre marque. Notre éditeur intuitif permet des ajustements et personnalisations sans effort.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre vidéo explicative en appliquant tout redimensionnement de format d'image nécessaire. Exportez facilement votre vidéo terminée dans divers formats, prête à être partagée avec votre public.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Promouvez les aménagements avec des publicités engageantes

Générez rapidement des vidéos explicatives captivantes pour mettre en avant les aménagements, capturant l'attention et suscitant l'intérêt pour les campagnes promotionnelles.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos explicatives animées engageantes ?

HeyGen vous permet de générer facilement des vidéos explicatives animées professionnelles en utilisant des avatars AI et une vaste bibliothèque de modèles personnalisables. Vous pouvez transformer votre script en une histoire visuelle captivante, rendant l'information complexe accessible et engageante pour votre public.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un créateur de vidéos explicatives efficace ?

HeyGen propose un éditeur intuitif de glisser-déposer pour créer rapidement des vidéos explicatives de haute qualité. Son puissant générateur de voix AI vous permet d'ajouter des voix off au son naturel directement à partir de votre script, assurant une communication claire et percutante de votre message.

Puis-je personnaliser les vidéos générées par HeyGen pour ma marque ?

Oui, HeyGen offre de nombreuses options de personnalisation pour aligner vos vidéos avec l'identité de votre marque. Vous pouvez intégrer facilement le logo et les couleurs de votre entreprise, et choisir parmi divers modèles ou télécharger vos propres médias pour créer une vidéo vraiment unique.

Comment HeyGen simplifie-t-il le processus d'ajout de voix off aux vidéos explicatives ?

HeyGen simplifie l'intégration des voix off en convertissant le texte directement en discours au son naturel grâce à son générateur de voix AI avancé. Cela permet une synchronisation audio fluide avec votre contenu vidéo, éliminant le besoin d'enregistrements manuels et accélérant la production.

