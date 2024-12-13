Créateur de Vidéos Produit Amazon : Créez des Publicités Engagées avec l'IA

Générez des vidéos produit captivantes sans effort avec la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen, augmentant ainsi vos ventes sur Amazon.

Créez une publicité vidéo engageante de 30 secondes mettant en avant un nouveau gadget de cuisine pour les vendeurs Amazon, ciblant les cuisiniers à domicile occupés qui apprécient la commodité. Le style visuel doit être lumineux et moderne, avec des coupes rapides du produit en action, accompagné d'une musique instrumentale entraînante et d'une voix off professionnelle générée à l'aide de la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen pour souligner les principaux avantages de ce générateur vidéo alimenté par l'IA.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo de 45 secondes racontant l'histoire d'un produit pour une ligne de soins de la peau écologique, destinée aux consommateurs conscients intéressés par la beauté durable. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen pour créer une esthétique visuelle sereine et naturelle, avec un éclairage doux et des gros plans des textures des produits. L'audio doit comporter une musique d'ambiance apaisante et des superpositions de texte descriptif ajoutées à la vidéo pour transmettre les valeurs de la marque et les avantages des produits.
Exemple de Prompt 2
Produisez des vidéos informatives de 60 secondes de haute qualité démontrant les fonctionnalités d'un nouvel accessoire technologique pour les vendeurs Amazon, ciblant spécifiquement les premiers adoptants et les passionnés de technologie. L'approche visuelle doit être élégante et futuriste, incorporant des graphiques animés épurés et utilisant le support de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour améliorer les visuels à partir d'une bibliothèque d'actifs existante. L'audio doit être net, avec une voix off claire expliquant la fonctionnalité, complétée par une musique de fond électronique subtile.
Exemple de Prompt 3
Créez une publicité vidéo dynamique de 15 secondes pour une application de fitness sur Amazon, ciblant les jeunes adultes axés sur des routines d'entraînement personnalisées et le marketing e-commerce. Le style visuel doit être énergique et rapide, montrant divers utilisateurs engagés dans des extraits d'exercices rapides. Utilisez la génération de voix off de HeyGen pour offrir un audio motivant dans diverses langues, accompagné d'une bande sonore pop moderne et entraînante pour capter immédiatement l'attention.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Produit Amazon

Créez des vidéos produit captivantes pour vos annonces Amazon avec les outils intuitifs de HeyGen, conçus pour simplifier la création et augmenter l'engagement.

1
Step 1
Créez Votre Projet
Commencez par générer votre vidéo à partir d'un script avec la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen, ou sélectionnez parmi des modèles préconçus pour rapidement mettre en scène l'histoire de votre produit.
2
Step 2
Personnalisez Votre Histoire
Personnalisez votre vidéo avec les contrôles de marque de HeyGen pour l'aligner avec l'identité de votre produit. Ajoutez du texte captivant à la vidéo et des voix off professionnelles pour communiquer efficacement les principaux avantages.
3
Step 3
Améliorez les Visuels et l'Audio
Incorporez des éléments engageants de notre bibliothèque de médias/stock pour enrichir la présentation de votre produit. Optimisez pour le visionnage en mode muet avec des visuels clairs et des sous-titres pour capter l'attention des acheteurs.
4
Step 4
Exportez pour Amazon
Exportez facilement votre vidéo de haute qualité dans le format d'aspect requis et au format MP4, garantissant qu'elle respecte les spécifications vidéo d'Amazon pour un téléchargement sans faille sur vos annonces produit.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Renforcez la Confiance avec des Témoignages Produit

Produisez des témoignages vidéo authentiques et engageants qui mettent en avant la satisfaction des clients et renforcent la crédibilité de vos produits Amazon.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos produit engageantes pour Amazon ?

HeyGen est un générateur vidéo alimenté par l'IA qui aide les vendeurs et fournisseurs Amazon à créer des vidéos de haute qualité pour les publicités vidéo Amazon. Vous pouvez facilement développer des histoires de produits captivantes en utilisant divers modèles, la fonctionnalité de texte à vidéo, et des options de voix off professionnelle pour capter l'attention et garantir des publicités vidéo engageantes.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour créer des vidéos produit de haute qualité ?

HeyGen fonctionne comme un éditeur vidéo en ligne en libre-service, offrant une vaste bibliothèque d'actifs, des avatars IA, et des capacités de texte à vidéo. Vous pouvez personnaliser vos vidéos en ajoutant du texte à la vidéo, de la musique à la vidéo, et en utilisant les contrôles de marque pour maintenir la cohérence de vos efforts de marketing e-commerce.

Puis-je générer des voix off professionnelles et personnaliser mes vidéos produit avec HeyGen ?

Absolument. La plateforme alimentée par l'IA de HeyGen vous permet de générer des voix off professionnelles à partir de votre script et de personnaliser vos vidéos produit avec facilité. Cela vous permet de créer un appel à l'action clair et de transmettre efficacement l'histoire de votre produit aux clients potentiels.

HeyGen garantit-il que mes publicités vidéo Amazon respectent les spécifications techniques ?

Oui, HeyGen prend en charge divers ratios d'aspect et options d'exportation pour garantir que vos vidéos respectent les spécifications vidéo d'Amazon pour une intégration transparente. Notre plateforme est conçue pour produire des vidéos de haute qualité adaptées aux pages produit Amazon et aux campagnes publicitaires.

