Créez une publicité vidéo engageante de 30 secondes mettant en avant un nouveau gadget de cuisine pour les vendeurs Amazon, ciblant les cuisiniers à domicile occupés qui apprécient la commodité. Le style visuel doit être lumineux et moderne, avec des coupes rapides du produit en action, accompagné d'une musique instrumentale entraînante et d'une voix off professionnelle générée à l'aide de la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen pour souligner les principaux avantages de ce générateur vidéo alimenté par l'IA.

Générer une Vidéo