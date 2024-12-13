Créateur de Vidéos Produit Amazon : Créez des Publicités Engagées avec l'IA
Générez des vidéos produit captivantes sans effort avec la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen, augmentant ainsi vos ventes sur Amazon.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Concevez une vidéo de 45 secondes racontant l'histoire d'un produit pour une ligne de soins de la peau écologique, destinée aux consommateurs conscients intéressés par la beauté durable. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen pour créer une esthétique visuelle sereine et naturelle, avec un éclairage doux et des gros plans des textures des produits. L'audio doit comporter une musique d'ambiance apaisante et des superpositions de texte descriptif ajoutées à la vidéo pour transmettre les valeurs de la marque et les avantages des produits.
Produisez des vidéos informatives de 60 secondes de haute qualité démontrant les fonctionnalités d'un nouvel accessoire technologique pour les vendeurs Amazon, ciblant spécifiquement les premiers adoptants et les passionnés de technologie. L'approche visuelle doit être élégante et futuriste, incorporant des graphiques animés épurés et utilisant le support de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour améliorer les visuels à partir d'une bibliothèque d'actifs existante. L'audio doit être net, avec une voix off claire expliquant la fonctionnalité, complétée par une musique de fond électronique subtile.
Créez une publicité vidéo dynamique de 15 secondes pour une application de fitness sur Amazon, ciblant les jeunes adultes axés sur des routines d'entraînement personnalisées et le marketing e-commerce. Le style visuel doit être énergique et rapide, montrant divers utilisateurs engagés dans des extraits d'exercices rapides. Utilisez la génération de voix off de HeyGen pour offrir un audio motivant dans diverses langues, accompagné d'une bande sonore pop moderne et entraînante pour capter immédiatement l'attention.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Création de Publicités Produit Performantes.
Générez rapidement des publicités vidéo Amazon captivantes avec l'IA, améliorant considérablement la visibilité et les ventes de votre marque.
Marketing Vidéo E-commerce Engagé.
Créez sans effort des vidéos produit captivantes et des clips pour les réseaux sociaux et autres plateformes e-commerce pour diriger le trafic vers vos annonces Amazon.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos produit engageantes pour Amazon ?
HeyGen est un générateur vidéo alimenté par l'IA qui aide les vendeurs et fournisseurs Amazon à créer des vidéos de haute qualité pour les publicités vidéo Amazon. Vous pouvez facilement développer des histoires de produits captivantes en utilisant divers modèles, la fonctionnalité de texte à vidéo, et des options de voix off professionnelle pour capter l'attention et garantir des publicités vidéo engageantes.
Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour créer des vidéos produit de haute qualité ?
HeyGen fonctionne comme un éditeur vidéo en ligne en libre-service, offrant une vaste bibliothèque d'actifs, des avatars IA, et des capacités de texte à vidéo. Vous pouvez personnaliser vos vidéos en ajoutant du texte à la vidéo, de la musique à la vidéo, et en utilisant les contrôles de marque pour maintenir la cohérence de vos efforts de marketing e-commerce.
Puis-je générer des voix off professionnelles et personnaliser mes vidéos produit avec HeyGen ?
Absolument. La plateforme alimentée par l'IA de HeyGen vous permet de générer des voix off professionnelles à partir de votre script et de personnaliser vos vidéos produit avec facilité. Cela vous permet de créer un appel à l'action clair et de transmettre efficacement l'histoire de votre produit aux clients potentiels.
HeyGen garantit-il que mes publicités vidéo Amazon respectent les spécifications techniques ?
Oui, HeyGen prend en charge divers ratios d'aspect et options d'exportation pour garantir que vos vidéos respectent les spécifications vidéo d'Amazon pour une intégration transparente. Notre plateforme est conçue pour produire des vidéos de haute qualité adaptées aux pages produit Amazon et aux campagnes publicitaires.