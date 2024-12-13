Créateur de Vidéos de Listing Amazon : Créez des Vidéos Produits Engagantes

Générez rapidement des vidéos produits Amazon à fort taux de conversion à partir de votre script en utilisant nos fonctionnalités de texte à vidéo, et élevez l'histoire de votre produit pour les acheteurs.

Développez une vidéo produit Amazon dynamique de 15 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises désireux de présenter rapidement leurs offres. Le style visuel doit être rapide et entraînant, avec des prises de vue dynamiques des produits, complétées par une voix off amicale et claire générée à l'aide de la génération de voix off de HeyGen. Utilisez les divers modèles et scènes de HeyGen pour simplifier le processus de création, afin de faire ressortir votre produit.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo informative de 30 secondes spécifiquement pour les vendeurs Amazon cherchant à raconter une histoire de produit convaincante et à différencier leur marque. Ce brief créatif exige un style visuel propre et professionnel, centré autour d'un avatar AI qui articule les principaux avantages et aborde les points de douleur courants des clients. Employez les avatars AI de HeyGen et sa fonctionnalité de texte à vidéo à partir de script pour donner vie à ce récit de manière fluide.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo persuasive de 20 secondes pour les marques sponsorisées, adaptée aux marques menant des campagnes publicitaires sur Amazon, en mettant l'accent sur des appels à l'action (CTA) clairs. La vidéo doit adopter un style visuel direct et élégant avec des superpositions de texte à l'écran mettant en avant des offres spéciales ou incitant à un achat immédiat. Exploitez la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour ces CTA critiques et assurez une présentation optimale grâce au redimensionnement du format d'image et aux exportations pour diverses plateformes.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo engageante de 45 secondes pour les entreprises de commerce électronique qui souhaitent transformer des images de produits existantes en une solution impressionnante de création de vidéos de listing Amazon. Le style visuel doit être soigné et professionnel, mettant efficacement en valeur les caractéristiques du produit à travers une séquence bien rythmée d'images de haute qualité, enrichie par une voix off descriptive et une musique de fond engageante. Utilisez la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour intégrer vos visuels sans effort et enrichir le récit avec la génération de voix off.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Listing Amazon

Créez facilement des vidéos produits captivantes pour vos listings Amazon et campagnes de Marques Sponsorisées en utilisant un générateur de vidéos AI intuitif, augmentant la visibilité de votre produit.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle
Choisissez parmi une variété de modèles préconçus spécifiquement optimisés pour les vidéos produits Amazon pour lancer votre processus créatif.
2
Step 2
Téléchargez les Ressources Produits
Téléchargez vos images de produits de haute qualité et vos clips vidéo, en les intégrant sans effort dans le modèle choisi.
3
Step 3
Générez une Narration Engagante
Générez des voix AI naturelles pour narrer l'histoire de votre produit, donnant vie à votre listing avec des voix off professionnelles.
4
Step 4
Exportez pour Amazon
Exportez votre vidéo terminée dans le bon format d'image et les spécifications requises, prête à être téléchargée sur vos listings produits Amazon ou publicités de Marques Sponsorisées.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mise en Avant des Caractéristiques et Avantages des Produits

.

Démontrez visuellement les principales caractéristiques et avantages des produits, améliorant la clarté et renforçant la confiance des acheteurs sur vos listings Amazon.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos produits Amazon ?

HeyGen est un créateur de vidéos de listing Amazon avancé qui simplifie la création de vidéos produits engageantes. Notre générateur de vidéos AI vous permet de transformer des textes ou des histoires de produits en vidéos de haute qualité en utilisant des avatars AI et des modèles dynamiques, parfaits pour mettre en valeur vos articles efficacement.

Puis-je personnaliser ma vidéo de Marques Sponsorisées Amazon avec HeyGen ?

Absolument. HeyGen offre des fonctionnalités complètes d'édition vidéo pour personnaliser votre vidéo de Marques Sponsorisées, en veillant à ce qu'elle s'aligne parfaitement avec votre marque. Vous pouvez ajouter des superpositions de texte uniques, intégrer votre logo et vos couleurs avec des contrôles de branding, et inclure des appels à l'action (CTA) convaincants pour stimuler l'engagement.

Le générateur de vidéos AI de HeyGen propose-t-il des options de voix off et de script ?

Oui, le puissant générateur de vidéos AI de HeyGen prend en charge le texte à vidéo à partir de script, ce qui simplifie la création de votre histoire de produit. Vous pouvez facilement générer des voix AI réalistes pour des voix off professionnelles directement sur la plateforme, améliorant ainsi la qualité globale de vos vidéos produits Amazon.

Comment HeyGen transforme-t-il les images de produits en vidéos engageantes ?

HeyGen vous permet de convertir sans effort vos images de produits statiques en contenu vidéo dynamique. Utilisez notre vaste bibliothèque de médias et nos modèles diversifiés pour construire un récit captivant, en ajoutant des superpositions de texte et d'autres éléments pour créer une vidéo produit percutante qui capte l'attention sur Amazon.

