Créateur de Vidéos de Listing Amazon : Créez des Vidéos Produits Engagantes
Générez rapidement des vidéos produits Amazon à fort taux de conversion à partir de votre script en utilisant nos fonctionnalités de texte à vidéo, et élevez l'histoire de votre produit pour les acheteurs.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo informative de 30 secondes spécifiquement pour les vendeurs Amazon cherchant à raconter une histoire de produit convaincante et à différencier leur marque. Ce brief créatif exige un style visuel propre et professionnel, centré autour d'un avatar AI qui articule les principaux avantages et aborde les points de douleur courants des clients. Employez les avatars AI de HeyGen et sa fonctionnalité de texte à vidéo à partir de script pour donner vie à ce récit de manière fluide.
Concevez une vidéo persuasive de 20 secondes pour les marques sponsorisées, adaptée aux marques menant des campagnes publicitaires sur Amazon, en mettant l'accent sur des appels à l'action (CTA) clairs. La vidéo doit adopter un style visuel direct et élégant avec des superpositions de texte à l'écran mettant en avant des offres spéciales ou incitant à un achat immédiat. Exploitez la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour ces CTA critiques et assurez une présentation optimale grâce au redimensionnement du format d'image et aux exportations pour diverses plateformes.
Produisez une vidéo engageante de 45 secondes pour les entreprises de commerce électronique qui souhaitent transformer des images de produits existantes en une solution impressionnante de création de vidéos de listing Amazon. Le style visuel doit être soigné et professionnel, mettant efficacement en valeur les caractéristiques du produit à travers une séquence bien rythmée d'images de haute qualité, enrichie par une voix off descriptive et une musique de fond engageante. Utilisez la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour intégrer vos visuels sans effort et enrichir le récit avec la génération de voix off.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Création de Vidéos Produits Performantes.
Produisez rapidement des vidéos produits Amazon captivantes qui séduisent les acheteurs et augmentent les conversions.
Narration Engagante de Produits.
Créez des histoires vidéo engageantes et des explications de produits pour les listings Amazon afin d'informer et de persuader les acheteurs potentiels.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos produits Amazon ?
HeyGen est un créateur de vidéos de listing Amazon avancé qui simplifie la création de vidéos produits engageantes. Notre générateur de vidéos AI vous permet de transformer des textes ou des histoires de produits en vidéos de haute qualité en utilisant des avatars AI et des modèles dynamiques, parfaits pour mettre en valeur vos articles efficacement.
Puis-je personnaliser ma vidéo de Marques Sponsorisées Amazon avec HeyGen ?
Absolument. HeyGen offre des fonctionnalités complètes d'édition vidéo pour personnaliser votre vidéo de Marques Sponsorisées, en veillant à ce qu'elle s'aligne parfaitement avec votre marque. Vous pouvez ajouter des superpositions de texte uniques, intégrer votre logo et vos couleurs avec des contrôles de branding, et inclure des appels à l'action (CTA) convaincants pour stimuler l'engagement.
Le générateur de vidéos AI de HeyGen propose-t-il des options de voix off et de script ?
Oui, le puissant générateur de vidéos AI de HeyGen prend en charge le texte à vidéo à partir de script, ce qui simplifie la création de votre histoire de produit. Vous pouvez facilement générer des voix AI réalistes pour des voix off professionnelles directement sur la plateforme, améliorant ainsi la qualité globale de vos vidéos produits Amazon.
Comment HeyGen transforme-t-il les images de produits en vidéos engageantes ?
HeyGen vous permet de convertir sans effort vos images de produits statiques en contenu vidéo dynamique. Utilisez notre vaste bibliothèque de médias et nos modèles diversifiés pour construire un récit captivant, en ajoutant des superpositions de texte et d'autres éléments pour créer une vidéo produit percutante qui capte l'attention sur Amazon.