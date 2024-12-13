créateur de vidéos publicitaires Amazon : Créez des publicités époustouflantes instantanément
Créez facilement du contenu vidéo engageant en quelques minutes avec notre générateur de vidéos alimenté par l'IA, en utilisant des modèles et des scènes personnalisables pour optimiser le temps et les coûts.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo élégante et moderne de 45 secondes pour les professionnels du marketing et les vendeurs cherchant à augmenter la visibilité de leurs produits avec un contenu vidéo engageant. La vidéo doit illustrer la puissance des modèles personnalisables, permettant une intégration unique de la marque avec une musique inspirante. Utilisez la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen pour narrer le processus fluide de transformation des idées en publicités vidéo soignées.
Développez une vidéo informative et épurée de 60 secondes pour les responsables e-commerce, mettant en avant comment un générateur de vidéos alimenté par l'IA peut contribuer à optimiser le temps et les coûts. La narration, livrée par une voix off autoritaire, doit démontrer l'efficacité de la transformation de scripts directement en vidéo grâce à la fonction Texte-en-vidéo, illustrant un cycle de production rapide avec des visuels clairs et concis et une musique de fond minimale.
Produisez une vidéo dynamique de 30 secondes ciblant les vendeurs individuels et les créateurs de contenu, en se concentrant sur la transformation de leurs actifs créatifs existants, comme des images de produits de haute qualité, en publicités vidéo captivantes de courte durée. Le style visuel doit être rapide et riche visuellement, accompagné d'une mélodie moderne et accrocheuse. Mettez en avant la facilité d'importation et d'intégration des médias existants grâce à la fonctionnalité de bibliothèque de médias/stock pour générer un contenu soigné.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Création de publicités performantes.
Utilisez le générateur de vidéos alimenté par l'IA de HeyGen pour produire rapidement des publicités vidéo convaincantes pour Amazon, augmentant la visibilité des produits et les ventes.
Contenu engageant pour les réseaux sociaux.
Créez facilement des vidéos et des clips dynamiques pour les réseaux sociaux qui génèrent du trafic et de l'engagement pour vos fiches produits Amazon.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de contenu vidéo engageant ?
HeyGen, un générateur de vidéos alimenté par l'IA, permet aux utilisateurs de créer rapidement du contenu vidéo engageant. Notre IA générative simplifie le processus du script à la vidéo professionnelle en quelques minutes, rendant la production vidéo accessible et efficace.
Quels actifs créatifs et options de personnalisation HeyGen offre-t-il pour la génération de vidéos ?
HeyGen propose une riche bibliothèque d'actifs et des modèles personnalisables pour améliorer vos projets vidéo. Vous pouvez facilement intégrer des images de produits, utiliser des avatars IA et contrôler les éléments de marque comme les logos et les couleurs pour créer des vidéos uniques générées par l'IA.
HeyGen peut-il être utilisé comme créateur de vidéos publicitaires Amazon ?
Absolument, HeyGen est un excellent créateur de vidéos publicitaires Amazon pour les vendeurs et les fournisseurs. Avec des fonctionnalités comme le redimensionnement des ratios d'aspect et la fonction texte-en-vidéo à partir de scripts, vous pouvez produire efficacement des publicités vidéo convaincantes optimisées pour Amazon.
Pourquoi devrais-je choisir HeyGen comme générateur de vidéos alimenté par l'IA ?
HeyGen vous permet de produire des vidéos de haute qualité en optimisant le temps et les coûts associés à la production vidéo traditionnelle. Notre générateur de vidéos alimenté par l'IA permet à quiconque de créer des vidéos professionnelles sans effort, en tirant parti de la technologie avancée de l'IA générative.