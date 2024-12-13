créateur de vidéos publicitaires Amazon : Créez des publicités époustouflantes instantanément

Créez facilement du contenu vidéo engageant en quelques minutes avec notre générateur de vidéos alimenté par l'IA, en utilisant des modèles et des scènes personnalisables pour optimiser le temps et les coûts.

469/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo élégante et moderne de 45 secondes pour les professionnels du marketing et les vendeurs cherchant à augmenter la visibilité de leurs produits avec un contenu vidéo engageant. La vidéo doit illustrer la puissance des modèles personnalisables, permettant une intégration unique de la marque avec une musique inspirante. Utilisez la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen pour narrer le processus fluide de transformation des idées en publicités vidéo soignées.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo informative et épurée de 60 secondes pour les responsables e-commerce, mettant en avant comment un générateur de vidéos alimenté par l'IA peut contribuer à optimiser le temps et les coûts. La narration, livrée par une voix off autoritaire, doit démontrer l'efficacité de la transformation de scripts directement en vidéo grâce à la fonction Texte-en-vidéo, illustrant un cycle de production rapide avec des visuels clairs et concis et une musique de fond minimale.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo dynamique de 30 secondes ciblant les vendeurs individuels et les créateurs de contenu, en se concentrant sur la transformation de leurs actifs créatifs existants, comme des images de produits de haute qualité, en publicités vidéo captivantes de courte durée. Le style visuel doit être rapide et riche visuellement, accompagné d'une mélodie moderne et accrocheuse. Mettez en avant la facilité d'importation et d'intégration des médias existants grâce à la fonctionnalité de bibliothèque de médias/stock pour générer un contenu soigné.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le créateur de vidéos publicitaires Amazon

Produisez rapidement des publicités vidéo captivantes pour Amazon avec notre générateur de vidéos alimenté par l'IA, simplifiant votre processus créatif et maximisant l'engagement.

1
Step 1
Créez votre projet
Commencez la création de votre publicité vidéo en utilisant notre générateur de vidéos, en choisissant parmi des modèles personnalisables ou en commençant par une scène vierge.
2
Step 2
Téléchargez des médias et personnalisez
Intégrez vos images de produits et autres actifs créatifs en utilisant la bibliothèque de médias/stock, puis personnalisez les éléments textuels et visuels.
3
Step 3
Générez la voix off et les sous-titres
Améliorez vos vidéos générées par l'IA avec une génération de voix off professionnelle, garantissant que votre message est clair et percutant pour votre audience.
4
Step 4
Exportez votre vidéo engageante
Finalisez votre publicité et utilisez la fonctionnalité de redimensionnement des ratios d'aspect et d'exportation pour télécharger votre contenu vidéo engageant, prêt pour vos campagnes Amazon.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettre en avant les avantages des produits

.

Développez des vidéos captivantes générées par l'IA pour mettre en avant les caractéristiques et les avantages des produits, renforçant la confiance et convertissant davantage d'acheteurs Amazon.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de contenu vidéo engageant ?

HeyGen, un générateur de vidéos alimenté par l'IA, permet aux utilisateurs de créer rapidement du contenu vidéo engageant. Notre IA générative simplifie le processus du script à la vidéo professionnelle en quelques minutes, rendant la production vidéo accessible et efficace.

Quels actifs créatifs et options de personnalisation HeyGen offre-t-il pour la génération de vidéos ?

HeyGen propose une riche bibliothèque d'actifs et des modèles personnalisables pour améliorer vos projets vidéo. Vous pouvez facilement intégrer des images de produits, utiliser des avatars IA et contrôler les éléments de marque comme les logos et les couleurs pour créer des vidéos uniques générées par l'IA.

HeyGen peut-il être utilisé comme créateur de vidéos publicitaires Amazon ?

Absolument, HeyGen est un excellent créateur de vidéos publicitaires Amazon pour les vendeurs et les fournisseurs. Avec des fonctionnalités comme le redimensionnement des ratios d'aspect et la fonction texte-en-vidéo à partir de scripts, vous pouvez produire efficacement des publicités vidéo convaincantes optimisées pour Amazon.

Pourquoi devrais-je choisir HeyGen comme générateur de vidéos alimenté par l'IA ?

HeyGen vous permet de produire des vidéos de haute qualité en optimisant le temps et les coûts associés à la production vidéo traditionnelle. Notre générateur de vidéos alimenté par l'IA permet à quiconque de créer des vidéos professionnelles sans effort, en tirant parti de la technologie avancée de l'IA générative.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo