Créateur de Vidéos d'Histoires d'Alumni AI : Créez des Témoignages Engagés

Produisez rapidement des témoignages d'alumni engageants, du script à la vidéo, en utilisant notre puissant AI de texte à vidéo.

Créez une vidéo témoignage d'alumni de 90 secondes ciblant les futurs étudiants et leurs parents, mettant en avant le parcours inspirant d'un diplômé, de l'inscription à la réussite professionnelle. Le style visuel doit être motivant et professionnel, avec des transitions dynamiques et des séquences B-roll du campus, accompagnées de voix off claires et enthousiastes générées grâce à la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen, soulignant l'impact direct de leur éducation.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de 60 secondes mettant en avant les alumni pour les étudiants actuels et le corps enseignant, conçue pour motiver et informer sur les réalisations diverses des diplômés. Cette vidéo doit adopter un style visuel moderne, engageant et rythmé avec une musique de fond inspirante et du texte à l'écran. Utilisez les modèles et scènes étendus de HeyGen pour assembler rapidement un montage convaincant d'histoires de réussite, encourageant un sentiment d'appartenance et de possibilité future.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de témoignages engageante de 2 minutes pour le réseau des alumni, visant à renforcer l'engagement communautaire et la connexion. Le style visuel et audio doit être authentique, chaleureux et conversationnel, ressemblant à une interview, avec un son net et une identification à l'écran. Assurez l'accessibilité et la clarté en utilisant la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen, permettant aux alumni de partager leurs expériences et parcours profonds depuis l'obtention de leur diplôme.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo de 45 secondes sur l'histoire d'un alumni pour le bureau des admissions de l'université et l'équipe marketing, illustrant la facilité et l'efficacité de mettre en avant l'impact des alumni. Cette vidéo doit être soignée, concise et professionnelle, utilisant un porte-parole virtuel créé avec les avatars AI de HeyGen pour délivrer des messages clés sur le succès des alumni, en faisant un outil efficace pour les présentations internes et les spots promotionnels rapides.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos d'Histoires d'Alumni

Créez facilement des vidéos témoignages d'alumni captivantes et des montages de mise en avant avec l'AI, transformant des histoires inspirantes en contenu visuel engageant en quelques étapes seulement.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle
Commencez par choisir parmi notre large gamme de modèles et scènes spécifiquement conçus pour mettre en avant les histoires de réussite et témoignages d'alumni.
2
Step 2
Créez à partir d'un Script
Transformez instantanément vos témoignages écrits ou récits en contenu vidéo engageant en utilisant la fonctionnalité de texte à vidéo à partir d'un script.
3
Step 3
Ajoutez Vos Visuels
Améliorez vos vidéos d'histoires d'alumni en incorporant des avatars AI réalistes pour narrer les témoignages, ou ajoutez des visuels riches de notre bibliothèque de médias/diversité de stock.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre vidéo de mise en avant d'alumni percutante et partagez-la facilement sur toutes les plateformes en utilisant nos options polyvalentes de redimensionnement et d'exportation de format.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Inspirez avec des Récits d'Alumni

.

Développez des vidéos d'alumni motivantes qui partagent des expériences personnelles pour inspirer les étudiants actuels et la communauté au sens large.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos d'histoires d'alumni ?

HeyGen vous permet de produire rapidement des vidéos d'histoires d'alumni captivantes en utilisant une création vidéo AI avancée. Notre plateforme vous permet de transformer du texte en vidéo à partir d'un script, même en utilisant des avatars AI réalistes, simplifiant considérablement votre processus de création de vidéos d'alumni.

Quels contrôles de branding sont disponibles pour mes vidéos de mise en avant des alumni ?

HeyGen offre des contrôles de branding étendus, vous permettant de personnaliser les modèles avec le logo et les couleurs de votre institution. Vous pouvez également intégrer vos propres médias ou utiliser notre bibliothèque de médias/diversité de stock pour créer des vidéos de mise en avant des alumni professionnelles et conformes à votre marque.

Comment HeyGen garantit-il la qualité professionnelle et la partageabilité des vidéos témoignages d'alumni ?

HeyGen garantit une qualité professionnelle pour vos vidéos témoignages d'alumni avec des fonctionnalités comme les sous-titres/captions automatiques et la génération de voix off de haute qualité. Exportez et partagez facilement vos témoignages engageants sur diverses plateformes vidéo en ligne, maximisant la portée et l'impact.

HeyGen est-il une plateforme intuitive pour que quiconque puisse créer des vidéos d'alumni engageantes ?

Oui, HeyGen est conçu comme une plateforme vidéo en ligne intuitive, la rendant accessible à quiconque souhaite devenir créateur de vidéos d'alumni. Utilisez nos modèles personnalisables et notre éditeur vidéo simple pour créer sans effort des témoignages et des vidéos de mise en avant engageants.

