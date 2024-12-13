Créateur de Vidéos d'Histoires d'Anciens Élèves : Créez des Vidéos Impactantes

Transformez facilement des scripts en vidéos de témoignages d'anciens élèves captivantes avec une génération de voix off puissante.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de recrutement étudiant de 90 secondes ciblant les lycéens intéressés par un programme académique spécifique. Cette vidéo doit présenter un ancien élève à succès expliquant les avantages du programme et les débouchés professionnels. Adoptez un style visuel moderne et engageant avec un présentateur virtuel amical. Exploitez les avatars AI de HeyGen pour créer un ambassadeur de marque cohérent et accessible pour votre institution, utilisant efficacement la création de vidéos AI pour la sensibilisation.
Exemple de Prompt 2
Pour les donateurs potentiels et les membres du conseil d'administration de l'université, créez une vidéo de 2 minutes compilant des témoignages authentiques d'anciens élèves, en soulignant stratégiquement l'impact profond de leurs contributions. La présentation visuelle doit être soignée et sincère, incorporant des séquences B-roll variées pour renforcer les messages émouvants. Pour garantir l'accessibilité mondiale de ces récits puissants et élargir leur portée, implémentez des sous-titres complets en utilisant les capacités de HeyGen.
Exemple de Prompt 3
Générez une vidéo dynamique de 45 secondes célébrant une nouvelle initiative pour les anciens élèves, ciblant les jeunes anciens et les abonnés des réseaux sociaux. Le style visuel et audio doit être dynamique et énergique, utilisant des coupes rapides et des graphismes vibrants adaptés à diverses plateformes. Assemblez rapidement ce contenu engageant en utilisant les modèles et scènes de HeyGen, accélérant la création de modèles de vidéos d'anciens élèves attrayants pour un partage rapide sur les réseaux sociaux.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos d'Histoires d'Anciens Élèves

Créez facilement des vidéos de témoignages d'anciens élèves captivantes en utilisant l'AI, du script au contenu partageable, parfait pour le recrutement étudiant et l'engagement.

1
Step 1
Choisissez un Modèle
Commencez par sélectionner un "modèle de vidéo d'anciens élèves" dans notre bibliothèque diversifiée pour fournir une base solide à votre histoire. Cela exploite la fonctionnalité de modèles et scènes de HeyGen pour un démarrage rapide.
2
Step 2
Collez Votre Script
Saisissez les histoires ou témoignages écrits de vos anciens élèves. Notre plateforme de "création de vidéos AI" transformera votre texte en contenu vidéo engageant en utilisant la capacité avancée de texte-à-vidéo de HeyGen.
3
Step 3
Appliquez Votre Image de Marque
Assurez-vous que vos vidéos d'histoires d'anciens élèves reflètent l'identité de votre institution. Personnalisez votre vidéo avec des logos, des couleurs et des polices en utilisant les contrôles de marque de HeyGen (logo, couleurs) pour un look professionnel et cohérent.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Une fois votre vidéo de témoignage d'anciens élèves impactante terminée, téléchargez-la facilement dans divers formats. Utilisez le redimensionnement des ratios d'aspect et les exports de HeyGen pour préparer votre vidéo pour le "partage sur les réseaux sociaux" ou l'intégration sur votre site web.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créer des Récits Inspirants d'Anciens Élèves

Créez des vidéos motivantes mettant en vedette des anciens élèves pour inspirer les étudiants actuels et les futurs recrues avec des histoires de réussite concrètes.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen facilite-t-il la création de vidéos AI à partir d'un script pour les histoires d'anciens élèves ?

HeyGen permet aux utilisateurs de transformer du texte en vidéo à partir d'un script, générant un contenu engageant pour les vidéos de témoignages d'anciens élèves. Notre plateforme utilise une AI avancée pour convertir des récits écrits en histoires visuelles captivantes, complètes avec des avatars AI et une génération de voix off.

Puis-je personnaliser l'image de marque et les éléments visuels de mes vidéos d'anciens élèves en utilisant HeyGen ?

Oui, HeyGen offre des contrôles de marque robustes, vous permettant d'incorporer le logo de votre institution et des palettes de couleurs spécifiques dans vos vidéos d'anciens élèves. Notre bibliothèque multimédia et nos outils d'édition faciles soutiennent également des éléments visuels personnalisés, garantissant que les témoignages authentiques reflètent l'identité de votre marque.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un créateur de vidéos d'histoires d'anciens élèves efficace pour une production de contenu efficiente ?

HeyGen offre une solution de génération de vidéos de bout en bout, rationalisant la création d'histoires d'anciens élèves. Avec des fonctionnalités telles que des modèles de vidéos d'anciens élèves et des sous-titres/captions automatiques, vous pouvez rapidement produire des vidéos de haute qualité et les exporter et partager sur diverses plateformes.

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos de témoignages d'anciens élèves engageantes pour le partage sur les réseaux sociaux ?

HeyGen simplifie la création de vidéos de témoignages d'anciens élèves engageantes optimisées pour le partage sur les réseaux sociaux. Utilisez nos outils d'édition faciles et le redimensionnement des ratios d'aspect pour vous assurer que vos vidéos sont parfaitement formatées pour n'importe quelle plateforme, maximisant la portée et l'engagement pour le recrutement étudiant ou les mises à jour communautaires.

