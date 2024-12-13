Générateur de Vidéos pour les Relations avec les Anciens : Créez des Vidéos Engagantes Rapidement

Transformez les histoires de réussite des anciens en vidéos captivantes avec notre fonctionnalité intuitive de texte-à-vidéo, augmentant l'engagement sans effort.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Générez un message de bienvenue personnalisé de 45 secondes pour les étudiants récemment diplômés, visant à favoriser un engagement immédiat des anciens. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour délivrer un accueil chaleureux et amical, en mettant l'accent sur la création de vidéos personnalisées pour chaque nouvel ancien. Le style visuel doit être accueillant avec un éclairage doux et un branding universitaire subtil, complété par une mélodie de fond douce et optimiste.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo dynamique de 1,5 minute pour les relations avec les anciens, promouvant un événement de retrouvailles à venir ou mettant en avant des activités récentes de la communauté. Exploitez les modèles et scènes de HeyGen pour créer un récit énergique et engageant, incorporant des coupes rapides de séquences d'événements passés et de témoignages, incarnant un storytelling digital efficace. L'audio doit être entraînant et festif, encourageant la participation et la connexion.
Exemple de Prompt 3
Développez un rapport d'impact convaincant de 2 minutes pour les donateurs et les anciens engagés, articulant les résultats tangibles de leurs contributions. Ce projet de générateur de vidéos AI doit privilégier une esthétique sincère et visuellement épurée, en utilisant la génération de voix off de HeyGen pour une narration claire et autoritaire. Maintenez un contrôle de branding fort tout au long de la vidéo, avec des graphiques subtils et des visualisations de données percutantes sur une partition musicale douce et réfléchie pour exprimer la gratitude et la vision future.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos pour les Relations avec les Anciens

Créez des histoires d'anciens captivantes et des vidéos d'engagement sans effort avec l'AI. Générez du contenu personnalisé pour célébrer le succès et connecter votre communauté.

1
Step 1
Créez Votre Histoire d'Anciens
Commencez par coller votre script ou plan pour les histoires de réussite des anciens dans l'éditeur, en utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour transformer le texte en contenu vidéo engageant.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI
Améliorez l'engagement en choisissant parmi une gamme diversifiée d'avatars AI de HeyGen pour narrer votre message, rendant votre vidéo d'anciens dynamique et visuellement attrayante.
3
Step 3
Appliquez Votre Branding
Assurez la cohérence de la marque en utilisant les contrôles de branding de HeyGen (logo, couleurs) pour incorporer des logos, couleurs et polices personnalisés, renforçant l'identité de votre institution tout au long de la vidéo.
4
Step 4
Exportez et Engagez
Générez votre vidéo finalisée, optimisée pour diverses plateformes en utilisant le redimensionnement et les exports de ratio d'aspect de HeyGen, puis partagez-la facilement pour favoriser un plus grand engagement des anciens.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Inspirer à Travers les Récits des Anciens

Développez des vidéos motivantes mettant en vedette des anciens influents, inspirant efficacement les étudiants actuels et encourageant le soutien philanthropique.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos pour les relations avec les anciens ?

HeyGen utilise son générateur de vidéos AI avancé pour transformer vos scripts en contenu engageant, parfait pour l'engagement des anciens. Avec les avatars AI et la technologie de texte-à-vidéo, vous pouvez rapidement produire un contenu de générateur de vidéos pour les relations avec les anciens convaincant.

HeyGen prend-il en charge le branding personnalisé et la personnalisation pour les vidéos des anciens ?

Absolument, HeyGen offre des contrôles de branding robustes, vous permettant d'incorporer des logos personnalisés et des couleurs de marque dans vos vidéos personnalisées. Cela garantit que chaque projet de créateur de vidéos de réussite des anciens reflète l'identité unique de votre institution pour un storytelling digital efficace.

Quelles sont les capacités principales de HeyGen pour transformer le texte en vidéo ?

HeyGen excelle dans le texte-à-vidéo à partir de script, vous permettant de générer des vidéos dynamiques directement à partir de votre contenu écrit. Notre plateforme intègre une génération de voix off avancée et une technologie d'avatar AI, fournissant une solution de génération de vidéos de bout en bout pour tout script.

Comment HeyGen peut-il aider à créer rapidement des histoires de réussite des anciens engageantes ?

Avec HeyGen, vous pouvez rapidement produire des histoires de réussite des anciens captivantes en utilisant une variété de modèles et de scènes. Notre créateur de vidéos de mise en avant AI transforme efficacement vos récits en vidéos professionnelles pour les réseaux sociaux, parfaites pour célébrer les réussites et augmenter l'engagement.

