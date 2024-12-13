Créateur de Vidéo de Sensibilisation des Anciens Élèves pour des Connexions Étoilées

Créez facilement des vidéos captivantes pour les anciens élèves ; utilisez divers modèles et scènes pour raconter l'histoire unique de chaque diplômé.

Créez une vidéo de sensibilisation des anciens élèves de 60 secondes ciblant les équipes de développement universitaire occupées, présentant des mises à jour rapides et engageantes pour les campagnes de collecte de fonds. Le style visuel doit être professionnel et concis, avec une voix off claire et autoritaire générée à l'aide de la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen pour transmettre efficacement les messages clés.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez un récit de 90 secondes pour un créateur de vidéo de réussite des anciens élèves, célébrant les succès individuels divers pour inspirer les étudiants et le corps professoral actuels. Cette vidéo inspirante, destinée aux départements des relations avec les anciens élèves, devrait utiliser les avatars AI de HeyGen pour présenter une variété d'histoires inspirantes, tout en maintenant un style visuel inspirant et une qualité audio élevée.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo dynamique de 2 minutes sur les faits marquants des anciens élèves pour les organisateurs d'événements, récapitulant une année réussie d'engagements avec une approche visuelle festive et cohérente avec la marque. Intégrez une musique entraînante et des sous-titres clairs de HeyGen pour garantir l'accessibilité et l'engagement sur diverses plateformes, en utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour une finition soignée.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo informative de 90 secondes expliquant les avantages techniques d'un créateur de vidéo de faits marquants AI pour le personnel informatique et les technologues en marketing évaluant les outils de création vidéo. Le style visuel doit être épuré avec des graphiques modernes, complété par une génération de voix off directe et explicative pour articuler efficacement les fonctionnalités complexes.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéo de Sensibilisation des Anciens Élèves

Créez facilement des vidéos de sensibilisation des anciens élèves captivantes avec la puissante AI de HeyGen, du script initial à l'exportation finale soignée.

1
Step 1
Créez Votre Script ou Sélectionnez un Modèle
Commencez par saisir votre message dans la fonctionnalité **Texte à vidéo à partir du script** de HeyGen, ou choisissez parmi une sélection de modèles professionnels. Cela pose les bases de votre vidéo de sensibilisation des anciens élèves percutante.
2
Step 2
Choisissez Votre Avatar AI et Voix
Donnez vie à votre message en sélectionnant un **avatar AI** engageant pour être votre présentateur virtuel. Améliorez la livraison avec des voix off de haute qualité et au son naturel générées pour votre script, en utilisant les capacités du créateur de vidéo de faits marquants AI.
3
Step 3
Personnalisez avec la Marque et l'Accessibilité
Renforcez l'identité de votre institution en appliquant votre logo et vos couleurs de marque à l'aide des **contrôles de marque** intuitifs. Améliorez l'accessibilité pour tous les spectateurs en ajoutant des sous-titres automatiques à votre vidéo.
4
Step 4
Exportez et Optimisez pour le Partage
Finalisez votre création en ajustant son rapport d'aspect pour convenir à diverses plateformes sociales. Avec le **redimensionnement et exportation des rapports d'aspect**, générez facilement des vidéos de haute qualité optimisées pour une distribution fluide à travers votre réseau d'anciens élèves, faisant de vous un créateur de vidéo de sensibilisation des anciens élèves efficace.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créer des Campagnes de Sensibilisation Personnalisées

.

Créez des messages vidéo personnalisés pour les anciens élèves, favorisant des connexions individuelles plus fortes et encourageant la participation à des événements ou des initiatives de collecte de fonds.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de faits marquants AI pour la sensibilisation des anciens élèves ?

HeyGen vous permet de produire facilement du contenu engageant de "créateur de vidéo de faits marquants des anciens élèves" en utilisant sa fonctionnalité de "texte à vidéo" et ses "avatars AI". Cette plateforme de "génération de vidéo de bout en bout" simplifie la création de contenu vidéo "personnalisé" captivant pour votre communauté d'anciens élèves.

HeyGen offre-t-il des options de personnalisation pour les vidéos des anciens élèves ?

Absolument, HeyGen fournit des "contrôles de marque" robustes pour garantir que votre "créateur de vidéo de réussite des anciens élèves" s'aligne avec l'identité de votre institution, y compris les logos et les couleurs. Vous pouvez également utiliser divers "modèles et scènes" et "redimensionnement et exportation des rapports d'aspect" pour des résultats professionnels.

Quelles fonctionnalités font de HeyGen un créateur de vidéo d'anciens élèves en ligne efficace ?

HeyGen intègre des fonctionnalités puissantes comme la "génération de voix off", les "sous-titres" automatiques et les "présentateurs virtuels" pour améliorer votre expérience de "créateur de vidéo d'anciens élèves en ligne". Ces outils garantissent que vos messages sont accessibles et percutants pour un public plus large d'anciens élèves.

HeyGen peut-il soutenir une sensibilisation à grande échelle des anciens élèves avec des vidéos personnalisées ?

Oui, HeyGen est conçu pour étendre vos efforts de "créateur de vidéo de sensibilisation des anciens élèves" grâce à ses capacités de "vidéo personnalisée", s'intégrant parfaitement à votre flux de travail. La fonctionnalité de "texte à vidéo" permet de générer efficacement des messages uniques pour chaque ancien élève à grande échelle.

