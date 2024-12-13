Créateur de Vidéos d'Engagement des Anciens : Connecter & Inspirer
Boostez l'engagement des anciens en créant des vidéos personnalisées sans effort, en utilisant les puissants avatars AI de HeyGen pour un contenu dynamique.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo personnalisée de 30 secondes pour les nouveaux diplômés, les accueillant dans le réseau des anciens et les encourageant à s'impliquer. Cette production de Générateur de Vidéo AI pour les Relations avec les Anciens doit cibler les étudiants récemment diplômés. Le style visuel doit être chaleureux et accueillant, avec des avatars AI diversifiés pour représenter l'association des anciens, avec un ton audio amical et solidaire.
Produisez un contenu engageant de 60 secondes pour les réseaux sociaux des anciens, encourageant les anciens expérimentés à rejoindre le programme de mentorat de l'université. La vidéo doit cibler les anciens établis cherchant à redonner. Visuellement, elle doit être motivante et axée sur la communauté, en utilisant les modèles et scènes étendus de HeyGen pour montrer l'impact du mentorat avec un style audio inspirant et professionnel.
Concevez une vidéo récapitulative dynamique de 30 secondes d'un événement récent réussi des relations avec les anciens, adaptée au partage sur les réseaux sociaux. Cette vidéo, générée par un générateur de vidéos de relations avec les anciens, doit cibler à la fois les participants pour un attrait nostalgique et ceux qui ont manqué l'événement pour encourager une participation future. Le style visuel doit être énergique et festif, rempli de moments forts de l'événement et de musique de fond entraînante, en utilisant les sous-titres/captions de HeyGen pour une accessibilité et un engagement plus larges.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez un Contenu Engagé pour les Réseaux Sociaux des Anciens.
Produisez rapidement des vidéos captivantes pour les réseaux sociaux afin de stimuler l'interaction des anciens et la participation aux événements sans effort grâce aux outils alimentés par l'AI.
Mettez en Avant les Histoires de Réussite des Anciens.
Utilisez l'AI pour créer des vidéos convaincantes qui célèbrent les réalisations des anciens, mettant en valeur leurs parcours et inspirant la communauté au sens large.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer l'engagement des anciens par la vidéo ?
Le Générateur de Vidéo AI pour les Relations avec les Anciens de HeyGen permet aux institutions de créer des vidéos captivantes et personnalisées qui augmentent considérablement l'engagement des anciens. Vous pouvez facilement mettre en avant les histoires de réussite des anciens et générer un contenu captivant pour les réseaux sociaux, renforçant ainsi les liens.
Quels outils créatifs HeyGen offre-t-il pour les vidéos de réussite des anciens ?
HeyGen, en tant que Créateur de Vidéos de Réussite des Anciens, fournit des outils créatifs robustes, y compris divers modèles de vidéos et la capacité de générer du texte en vidéo à partir d'un script. Vous pouvez utiliser des avatars AI et incorporer des éléments de marque personnalisés pour maintenir l'identité de votre institution dans toutes les vidéos personnalisées.
Est-il possible de personnaliser les vidéos des anciens avec HeyGen ?
Absolument. Le créateur de vidéos d'engagement des anciens de HeyGen permet une personnalisation approfondie, vous permettant d'adapter chaque message à chaque ancien. Vous pouvez intégrer facilement des logos personnalisés et d'autres éléments de marque pour garantir que chaque vidéo reflète l'identité unique de votre institution.
Comment HeyGen simplifie-t-il la génération de vidéos de bout en bout pour les relations avec les anciens ?
HeyGen fonctionne comme un générateur de vidéos intuitif pour les relations avec les anciens, simplifiant l'ensemble du processus de production, du concept à la réalisation. Grâce à la création de vidéos native par invite, vous pouvez rapidement générer du contenu, ajouter une génération de voix off professionnelle et utiliser des modèles de vidéos prêts à l'emploi pour produire des vidéos de haute qualité sans effort.